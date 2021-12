Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Ölpreise legen wieder zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag einen Teil ihrer deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage wettgemacht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,19 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 89 Cent auf 69,50 Dollar.

Auftrieb erhielten die Rohölpreise durch die bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Dagegen waren die Preise an den Handelstagen zuvor deutlich unter Druck geraten. Dafür waren laut Beobachtern vor alle zwei Entwicklungen verantwortlich: Zum einen sorgte die rapide Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron für Wachstumssorgen. Zum anderen sind die Aussichten für das riesige US-Konjunkturpaket «Build Back Better» wegen des Widerstands eines demokratischen Senators schlecht. Auch dies dämpft die Wachstumserwartungen und damit die erwartete Erdölnachfrage.

Euro bei knapp 1,13 US-Dollar - Türkische Lira steigt drastisch

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag weiter bei knapp 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1273 Dollar festgesetzt.

Drastische Kursgewinne gegenüber US-Dollar und Euro verzeichnete die türkische Lira. Nachdem die Währung über Wochen hinweg im Sinkflug war, wertete sie am Montagabend um bis zu 25 Prozent auf. Auslöser waren Regierungsmaßnahmen gegen eine weitere Abwertung, die Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ankündigte. Demnach will die Regierung unter anderem Einlagen in Lira gegen Verluste aus Wechselkursschwankungen absichern.

Am Dienstagmorgen wertete die Lira weiter auf. Für einen Dollar waren zuletzt 11,61 Lira fällig, ein Euro wurde zu 13,85 Lira gehandelt. Vor dem Regierungspaket war der Dollar-Lira-Kurs bis auf 18,41 Lira gestiegen, für einen Euro mussten bis zu 20,74 Lira gezahlt werden. Aus Sicht der Lira waren das jeweils historische Tiefstände. Vor den Regierungsschritten hatte die Lira im laufenden Jahr deutlich mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Vor allem seit November ging es steil nach unten.