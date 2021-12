Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Ölpreise legen weiter zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag ihren Erholungskurs zunächst fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 74,06 US-Dollar. Das waren 98 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,17 Dollar auf 70,66 Dollar.

Seit Wochenbeginn überwiegen am Erdölmarkt die positiven Nachrichten. Unterstützung erhalten die Preise vor allem durch die Hoffnung, dass die Auswirkungen der neuen Corona-Variante Omikron nicht so erheblich sind wie zunächst befürchtet. Die Entwicklung der Pandemie war in den vergangenen zwei Jahren einer der stärksten Einflussfaktoren auf die Rohölpreise, da die Virus-Lage große Auswirkungen auf die Energienachfrage hat.

Seit einigen Tagen erholen sich die Rohölpreise etwas von ihrem deutlichen Rücksetzer im November. Ausschlaggebend für die Preisabschläge war neben der Entdeckung der Omikron-Variante der Rückgriff großer Verbrauchsländer auf Teile ihrer strategischen Ölreserven. Der Schritt ging auf die Weigerung großer Förderländer zurück, ihre Förderung stärker auszuweiten als geplant. Die Verbrauchsländer reagierten mit der Öffnung der Reserven auf die im längeren Vergleich hohen Ölpreise.

Wachstum in China langsamer: «Mehr als fünf Prozent» als Ziel

PEKING: China erwartet im nächsten Jahr ein langsameres Wachstum. Während der jährlichen Beratungen des Politbüros der Kommunistischen Partei über die Wirtschaftspolitik im kommenden Jahr schlug eine führende staatliche Denkfabrik vor, ein niedrigeres Wachstumsziel von «mehr als fünf Prozent» zu setzen. Der Grund seien die anhaltende Pandemie und die hohen Rohstoffpreise, sagte Li Xuesong, Wirtschaftsforscher der Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) nach Angaben von Staatsmedien vom Dienstag.

Damit gebe es Spielraum: «Es würde allen beteiligten Parteien erlauben, sich darauf zu konzentrieren, Reformen und Innovation zu fördern, um hochqualitatives Wachstum zu erreichen», sagte Li Xuesong. In diesem Jahr strebt China ein Wachstum von «mehr als sechs Prozent» an. Bei einem Treffen am Montagabend mit Chefs großer Wirtschaftsorganisationen gab sich Regierungschef Li Keqiang zuversichtlich, dass die Ziele für dieses Jahr erreicht werden.

Der Premier rechnet mit einer «langfristig gesunden Entwicklung». «Die chinesische Wirtschaft ist widerstandsfähig und hat Potenzial», sagte Li Keqiang nach amtlichen Angaben vom Dienstag. «China ist in der Lage, mit kurzfristigen wirtschaftlichen Fluktuationen umzugehen.» Die CASS-Wirtschaftsforscher empfehlen ihm für seinen Wirtschaftsplan 2022 auch ein Inflationsziel von erneut rund drei Prozent, ein Haushaltsdefizit von rund drei Prozent und die Schaffung von elf Millionen Jobs in Städten.