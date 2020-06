Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

«Horrorzahlen» im April - beispielloser Exporteinbruch in der Krise

WIESBADEN: Die Corona-Krise hat den stärksten Exporteinbruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte ausgelöst. Der Wert der Warenausfuhren stürzte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro ab. Der Außenhandelsverband BGA sprach von «Horrorzahlen». Ökonomen hoffen, dass nun der Tiefpunkt erreicht ist. Nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Dienstag war es der stärkste Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950.

Mallorca will erste deutsche Urlauber schon ab Montag empfangen

MADRID/PALMA: Nach dem Abflauen der Corona-Krise sollen deutsche Touristen als erste ausländische Urlauber von Montag an wieder nach Spanien einreisen dürfen. Zunächst nur 6000 von ihnen und auch nur nach Mallorca und auf andere Baleareninseln, berichteten spanische Medien. Deutschland sei ausgewählt worden, weil die epidemiologische Lage dort sehr gut und ähnlich wie auf den Balearen sei, hieß es. Eine zweiwöchige Quarantäne wie zurzeit noch für alle aus dem Ausland nach Spanien Einreisende vorgeschrieben, solle es auf den Balearen nicht geben. Individualtourismus ist nach diesen Informationen zunächst nicht vorgesehen. Ganz Spanien will sich erst gut zwei Wochen später für ausländische Touristen öffnen.

VW-Aufsichtsrat akzeptiert Entschuldigung von Vorstandschef Diess

WOLFSBURG: Der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns sieht Vorstandschef Herbert Diess dessen Anschuldigungen in Richtung des Kontrollgremiums noch einmal nach. «Dr. Diess hat sich in aller Form bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Äußerungen entschuldigt und erklärt, dass diese unangemessen und falsch waren», hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Aufsichtsrats in Wolfsburg. «Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Entschuldigung von Dr. Diess angenommen und werden ihn auch künftig bei seiner Arbeit unterstützen.» Diess hatte sich vergangene Woche vor Tausenden Managern des Konzerns darüber beklagt, dass ständig Interna aus dem Unternehmen in der Presse landeten - und sah die Quelle dafür im innersten Machtzirkel des Aufsichtsrats.

Frankreich will Luftfahrtindustrie mit 15 Milliarden Euro retten

PARIS: Frankreich will der Luftfahrtindustrie mit einem Rettungsplan von 15 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Die Branche sei ein «nationaler Stolz», sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag in Paris. Der Sektor, zu dem auch der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus gehöre, dürfe nicht großen Konkurrenten in den USA oder China überlassen werden. Die Branche ist stark von der Corona-Krise betroffen. Sie ist ein wichtiger Industriezweig in Frankreich - knapp 200 000 Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt, davon allein 48 000 bei Airbus.

Stickoxid-Grenzwert nur noch in 25 Städten überschritten

BERLIN: Die Belastung der Stadtluft mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid ist im vergangenen Jahr stark gesunken. Wie Umweltbundesamt und Umweltministerium am Dienstag mitteilten, wurde der EU-Grenzwert fürs Jahresmittel 2019 nur noch in 25 Städten überschritten. Damit hat die Zahl sich mehr als halbiert, 2018 waren es noch 57 Städte. Stickstoffdioxid (NO2) ist der Grund für Diesel-Fahrverbote in mehreren Städten. Im Jahresmittel darf die Belastung mit NO2, das laut Umweltbundesamt in verkehrsreichen Städten hauptsächlich aus Diesel-Abgasen stammt, den Wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht überschreiten.

Portugiese Centeno hört als Eurogruppen-Chef auf

LISSABON/BRÜSSEL: Die Eurogruppe muss sich mitten in der Corona-Krise einen neuen Chef suchen. Der bisherige Vorsitzende, der Portugiese Mário Centeno, trat am Dienstag als Finanzminister seines Landes zurück, wie Präsident Marcelo Rebelo de Sousa in Lissabon mitteilte. Somit steht fest, dass der 53 Jahre alte Volkswirt auch in Brüssel nach Ende seines zweieinhalbjährigen Mandats am 13. Juli nicht weitermacht. Der einflussreiche Eurogruppen-Chef organisiert die Beratungen der Finanz- und Wirtschaftsminister der Währungsgemeinschaft und lotet bei strittigen Themen Kompromisse aus.

EU-Aufbauplan: Scholz plädiert für Umfang von 500 Milliarden Euro

BRÜSSEL: Bundesfinanzminister Olaf Scholz pocht auf einen Umfang von etwa 500 Milliarden Euro für den EU-Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise - viel weniger als von der EU-Kommission geplant. Diese Größenordnung im deutsch-französischen Vorschlag für das Programm sei «sehr klug bedacht», sagte der SPD-Politiker vor Beratungen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister am Dienstag. Die EU-Kommission will einen Umfang von 750 Milliarden Euro, davon 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite für die wirtschaftliche Erholung in den EU-Staaten. Deutschland und Frankreich hatten zuvor die Größenordnung 500 Milliarden Euro ins Gespräch gebracht, allerdings ausschließlich als Zuschüsse.

Dax gibt deutlich nach

FRANKFURT/MAIN: Nach der jüngsten Rally hat der Dax am Dienstag wieder deutlich nachgegeben. Der deutsche Leitindex verlor am Nachmittag 1,51 Prozent auf 12.625,98 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Dienstag um 1,49 Prozent auf 26.587,64 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,2 Prozent. Der Euro kostete am Nachmittag 1,1296 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1285 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,28 Prozent am Vortag auf minus 0,33 Prozent.