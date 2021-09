Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.21 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Deutsche Industrie produziert etwas mehr als erwartet

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im Juli etwas stärker ausgeweitet als erwartet.

Die Gesamtproduktion stieg gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Exoperten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, diesen aber auf 0,8 Prozent veranschlagt.

Ifo-Umfrage: Produktionserwartungen der Industrie verbessert

MÜNCHEN: Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie haben sich einer Umfrage zufolge verbessert. Der entsprechende Index stieg im August auf 27 Punkte von 23 Punkten im Juli, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Dienstag in München mitteilte. Das sei im langjährigen Vergleich ein sehr hoher Wert. «Offenbar hoffen die Firmen, dass sich die Lieferengpässe bei Vorprodukten in den kommenden Monaten langsam auflösen», sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

In der Autobranche stiegen die Erwartungen demnach von 24 auf 35 Punkte, in der Chemie von 23 auf 34 Punkte und im Maschinenbau von 35 auf 42. Dagegen sank der Wert in der Metallerzeugung und -bearbeitung von 23 auf 21, in der Herstellung von Metallerzeugnissen von 21 auf 18 und in der Möbelherstellung von 25 auf 7, wie das Institut weiter mitteilte.

Am Montag war bekanntgeworden, dass die deutsche Industrie im Juli dank großer Bestellungen aus dem Ausland neue Aufträge auf Rekordniveau erhielt. Der Auftragseingang stieg auf den höchsten Stand seit Beginn der Statistik 1991.

Ölpreise bewegen sich wenig

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,54 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel dagegen um 15 Cent auf 69,14 Dollar. Allerdings bezieht sich diese Veränderung auf Freitag, da für US-Öl wegen eines Feiertags am Montag kein Schlusskurs festgelegt wurde.

Nach einer kräftigen Erholung seit Anfang 2021 sind die Erdölpreise seit der Jahresmitte unter Druck geraten. Ausschlaggebend war die Entwicklung der Pandemie: Profitierten Rohstoffe zunächst von der kräftigen Konjunkturerholung aufgrund zahlreicher Impfungen, belastete zuletzt die zunehmende Ausbreitung der Delta-Variante. Befürchtet werden abermalige Belastungen der wirtschaftlichen Entwicklung, was auch auf der Rohölnachfrage lasten würde.

Chinas Außenhandel entwickelt sich besser als erwartet

PEKING: Der chinesische Außenhandel hat sich im August deutlich besser entwickelt als erwartet. Die Exporte legten in US-Dollar berechnet um 25,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der Zoll am Dienstag berichtete. Die Importe wuchsen sogar um 33,1 Prozent. Experten hatten mit einer Abschwächung des Wachstums gerechnet. Insgesamt gab es ein Plus von 28,8 Prozent.

Die unerwartet starken Handelszahlen sorgten für Optimismus. Offensichtlich wirkten sich höhere Transportkosten und Verzögerungen in Häfen, die globale Lieferketten gestört haben, nicht so stark auf den Außenhandel aus wie erwartet.

Experten hatten auch darauf verwiesen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft durch den größten Ausbruch des Coronavirus seit einem Jahr mit der gefährlicheren Delta-Variante etwas an Dampf verloren hatte.

Die Behörden haben die Ausbreitung im August aber innerhalb von rund vier Wochen in den Griff bekommen. Auch konnte die Schließung eines Terminals des wichtigen Containerhafens Ningbo wegen einiger Infektionsfälle wieder aufgehoben werden.