Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.08.21 | Aktualisiert um: 17:50 | Überblick

Millionenschaden: Haft für Ex-Buchhalterin eines Wiener Nobelhotels

WIEN: Die ehemalige Chefbuchhalterin eines Nobelhotels in der österreichischen Hauptstadt hat nach Überzeugung des Landgerichts Wien mehr als vier Millionen Euro für eigene Zwecke abgezweigt. Das Gericht verurteilte die 49-Jährige am Dienstag wegen Untreue zu drei Jahren Haft, davon zwei Jahre auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zum Auftakt des Verfahrens legte die 49-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. «Alles, was gesagt wurde, ist so vorgefallen», erklärte sie. Grund für ihr Verhalten sei die Drogensucht ihres arbeitslosen Sohnes gewesen, der obendrein einen aufwendigen Lebensstil gepflegt habe. Er soll sie fast täglich um Geld angepumpt haben.

Als ihre eigene Reserven aufgebraucht waren, vergriff sich die 49-Jährige der Anklage zufolge jahrelang an fremdem Geld. 349 betrügerische Überweisungen vom Konto ihres Arbeitgebers konnten ihr laut Staatsanwaltschaft nachgewiesen werden. Die kriminellen Machenschaften fielen bei Prüfungen lange nicht auf. Was die interne Kontrolle betreffe, «müssen wir letzten Endes von einem Multi-Organ-Versagen ausgehen», räumte der Geschäftsführer ein.

Die 49-Jährige hat einen Teil des angerichteten Schadens gutgemacht. 100.000 Euro überließ sie dem Hotel, als ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde. Seither hat sie weitere zwei Überweisungen zu je 1000 Euro getätigt.

BHP trennt sich von Ölgeschäft und investiert Milliarden in Kali-Mine

MELBOURNE: Der australische Rohstoffkonzern BHP baut das Engagement mit fossilen Brennstoffen weiter ab und trennt sich von seinem Öl- und Gasgeschäft. Das Geschäft soll mit Woodside Petroleum Ltd fusioniert werden, wie der Konzern am Dienstag in Melbourne mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion sollen die BHP-Aktionäre noch etwa 48 Prozent an Woodside halten, hieß es.

Damit stellt sich der Rohstoffriese auf eine weltweite Abkehr von fossilen Brennstoffen ein. Auch Kohle-Beteiligungen wurden abgestoßen. Im Zuge der Klimakrise erhöhen Investoren den Druck auf Bergbau- und Ölkonzerne, solche Geschäfte abzubauen. Gleichzeitig will das Unternehmen rund 5,7 Milliarden US-Dollar (etwa 4,85 Mrd Euro) in eine neue Düngemittel-Mine in Kanada investieren. Zudem kündigte BHP die Abschaffung seiner doppelten Börsennotierung an, zukünftig soll es nur noch ein Listing in Australien geben.

Der seit Januar 2020 amtierende Unternehmenschef Mike Henry baut den Konzern um. BHP soll sich künftig auf «zukunftsweisende» Rohstoffe konzentrieren - Metalle und Mineralien, die zur Reduzierung von Emissionen, für die Elektrifizierung von Städten und die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung von entscheidender Bedeutung sind.

BHP erwirtschaftet den Großteil seiner Gewinne mit Eisenerz und Kupfer. Wie seine größten Konkurrenten meldete auch BHP Rekordgewinne. Die Rohstoffpreise sind im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt. Im Gesamtjahr 2020/21 kletterte der bereinigte Gewinn (Ebitda) im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 37,4 Milliarden US-Dollar (rund 31,7 Mrd Euro). Unterm Strich blieb ein auf die Aktionäre anzurechnender Gewinn von 11,3 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor betrug der Überschuss 8 Milliarden Dollar.

Eurozone kommt im Frühjahr schwungvoll aus der Rezession

LUXEMBURG: In der Eurozone hat die Wirtschaft im Frühjahr wieder Fahrt aufgenommen. Im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,0 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Schätzung für den Zeitraum April bis Juni bestätigt.

Im Winterhalbjahr hatten noch Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Eurozone belastet. Im ersten Quartal war die Wirtschaft um 0,3 Prozent im Quartalsvergleich geschrumpft und im Schlussquartal 2020 um 0,6 Prozent. Wenn die Wirtschaft in zwei aufeinander folgenden Quartalen schrumpft, sprechen Ökonomen von einer technischen Rezession.

Unter den vier größten Volkswirtschaften des Währungsraums wuchs die spanische Wirtschaft besonders stark. Das BIP legte um 2,8 Prozent zu. Die italienische Wirtschaft wuchs um 2,7 Prozent, während das Wachstum der deutsche Wirtschaft mit 1,5 Prozent und der französischen Wirtschaft mit 0,9 Prozent schwächer ausfiel.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Wirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal um 13,6 Prozent gewachsen. In einer ersten Schätzung waren noch 13,7 Prozent ermittelt worden. Das zweite Quartal des Vorjahres war stark durch die Corona-Krise belastet worden.

Werbekosten ziehen Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway tief ins Minus

AMSTERDAM: Der Lieferando-Eigentümer Just Eat Takeaway ist durch den Expansionskurs im ersten Halbjahr tief in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich stand bei dem Essenslieferdienst ein Minus von fast einer halben Milliarde Euro, nachdem es ein Jahr zuvor minus 59 Millionen Euro gewesen waren, wie das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam mitteilte. So gaben die Niederländer, die jüngst die Milliardenübernahme des US-Lieferdienstes Grubhub abgeschlossen hatten, in den ersten sechs Monaten des Jahres mit knapp 300 Millionen Euro mehr als drei mal so viel für Werbung aus als im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz stieg um mehr als die Hälfte auf 2,6 Milliarden Euro. Der Bruttotransaktionswert - also die Geldsumme aller Bestellungen über die Plattformen des Konzerns - legte um knapp die Hälfte auf 14,1 Milliarden Euro zu. Dennoch drehte das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) auf minus 190 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Plus von 205 Millionen Euro verbucht worden. In Deutschland legten die Bestellungen der Marke Lieferando im ersten Halbjahr um 62 Prozent auf fast 80 Millionen zu. Der Umsatz kletterte in Deutschland von 161 Millionen auf 284 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg um 63 Prozent auf 94 Millionen Euro.

Konzernchef Jitse Groen sprach von hohen Investitionen in das Geschäft des ehemaligen britischen Konkurrenten Just Eat, den die Niederländer im vergangenen Jahr übernommen hatten. Der Manager spricht von Erfolgen dieser Strategie, die sich positiv aufs Wachstums auswirkten. So sei der Online-Marktanteil gestiegen, auch in Großbritannien und Australien. Groen geht davon aus, dass das Unternehmen künftig weniger Verlust schreiben wird. Der Höhepunkt sei im ersten Halbjahr erreicht worden.

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt und damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,50 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um vier Cent auf 67,33 Dollar.

Zuvor waren die Ölpreise an drei Handelstagen in Folge gesunken. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und damit verbundene Sorgen vor Einschränkungen der Mobilität zur Eindämmung der Pandemie hatten die Notierungen belastet.

Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1769 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1772 Dollar festgesetzt.

Am Morgen zeigte sich am Devisenmarkt eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Die Anleger mieden riskantere Anlagen, woraufhin der Dollar als Weltreservewährung profitierte und zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Kursverluste an asiatischen Aktienmärkten dämpften die Risikofreude der Anleger.

Im Tagesverlauf bleibt der Fokus auf die Kursentwicklung des Dollar gerichtet, der mit der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten neue Impulse bekommen dürfte. Auf dem Programm stehen am Nachmittag Zahlen zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel und zur US-Industrieproduktion. Beide Daten liefern neue Hinweise auf die amerikanische Konjunktur und werden an den Finanzmärkten stark beachtet.