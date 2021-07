Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.21 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Privatkundengeschäft der ING in Österreich verkauft

FRANKFURT/WIEN/AMSTERDAM: Das Privatkundengeschäft der niederländischen Bank ING in Österreich geht an die Österreichische Post. Vorbehaltlich der Genehmigung der Behörden wechseln damit bis Ende 2021 mehr als 100.000 österreichische ING-Kunden zur Post-Tochter Bank99, teilte das Unternehmen am Dienstag in Wien mit. Die Bank99, die zu 80 Prozent der Österreichischen Post und zu 20 Prozent der Grawe Bankengruppe gehört, wolle damit ihre Expansion vorantreiben, hieß es. Es gehe um eine Bilanzsumme von 1,7 Milliarden Euro. Ein Preis für den Deal wurde nicht genannt.

Der Übergang der Kunden mit Konten, Hypotheken- und Konsumentenkrediten beginne in den kommenden Monaten und soll bis Jahresende abgeschlossen sein, erklärte die ING mit Sitz in Amsterdam. Mit dem Deal wechselten auch alle Beschäftigten der ING Österreich zur Bank99. Das 2020 gegründete Geldhaus hat rund 80.000 Kunden. Mit der Übernahme von Krediten und Wertpapieranlagen ergänze man die eigene Produktpalette, so die Bank99.

Die ING hatte Anfang März mitgeteilt, dass sie bis Jahresende ihr Privatkundengeschäft in Österreich beenden und sich dort künftig auf Firmenkunden konzentrieren wolle. Privatkunden, die lediglich Sparkonten bei der ING Österreich führten, wurde gekündigt. Der Rückzug hat auch Auswirkungen auf die Direktbank ING in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, denn die Zahl der Privatkunden wurde bislang für Deutschland und Österreich zusammen angegeben. Im vergangenen Jahr stagnierte die Zahl mit insgesamt 9,53 Millionen fast.

Razzia gegen Oldtimer-Bande - Fünf Männer festgenommen

DÜSSELDORF: Bei Razzien in den Niederlanden und in Belgien ist die Polizei am Dienstag gegen eine international agierende Oldtimer-Bande vorgegangen. Ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft bestätigte am Morgen einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung.

Demnach soll die Bande in den vergangenen Jahren im Rheinland Sportwagen bestimmter Marken gestohlen haben. Fünf mit Haftbefehl gesuchte Männer wurden festgenommen: drei in den Niederlanden und zwei in Belgien. Die Ermittlungen wurden von der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS NRW) der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geleitet.

Die Ermittler hätten gegen 6.00 Uhr an zwölf Objekten im Großraum Heerlen (Niederlande) und an vier Orten im Bereich Maasmechelen (Belgien) zugeschlagen. Deutsche Ermittler begleiteten die Razzia. Nach Angaben des Sprechers waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Am Vormittag dauerten die Razzien an. Ob auch gestohlene Fahrzeuge entdeckt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Laut «Bild» soll die Oldtimer-Bande in den vergangenen Jahren vorwiegend alte Autos wie 911er Porsche oder Mercedes 250 SL besonders in Düsseldorf, Köln und Bonn gestohlen haben.

BGH: «Thermofenster» reicht nicht für Schadenersatz von Daimler

KARLSRUHE: Allein wegen des sogenannten Thermofensters in vielen Mercedes-Dieseln haben klagende Autobesitzer noch keinen Anspruch auf Schadenersatz von Daimler. Selbst wenn es sich dabei um eine unzulässige Abschalteinrichtung handeln sollte, sei der reine Einsatz der Technik nicht sittenwidrig, urteilte der Bundesgerichtshof am Dienstag in Karlsruhe. Denn anders als beim Skandalmotor EA189 von Volkswagen unterscheide die Software nicht danach, ob das Auto auf dem Prüfstand stehe. (Az. VI ZR 128/20)

Das «Thermofenster» ist Teil der Motorensteuerung und reduziert die Abgasreinigung, wenn draußen kühlere Temperaturen herrschen. Die Richterinnen und Richter hatten sich dazu vor einem halben Jahr schon einmal in einem schriftlichen Beschluss ähnlich geäußert. Jetzt verkündeten sie zum ersten Mal nach einer Verhandlung ein Urteil.

Der Fall ist damit aber noch nicht abgeschlossen, denn der Kläger hatte Daimler vorgeworfen, etliche weitere unzulässige Vorrichtungen zur Abgasmanipulation zu verwenden, unter anderem über das Kühlmittelsystem. Diesem konkreten Vorwurf war das Oberlandesgericht Koblenz nicht nachgegangen. Das muss nun nachgeholt werden.

Teuerung schwächt sich leicht ab: 2,3 Prozent Inflation im Juni

WIESBADEN: Die Teuerung in Deutschland hat sich im Juni etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen zwar immer noch 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Der Preisauftrieb schwächte sich nach fünf Monaten mit Tendenz nach oben jedoch erstmals wieder leicht ab. Von Mai auf Juni erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte am Dienstag ihre vorläufigen Angaben von Ende Juni.

Im Mai hatte die Inflationsrate in Europas größter Volkswirtschaft noch bei 2,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit fast zehn Jahren gelegen. Eine Trendwende hin zu sinkenden Teuerungsraten sehen Volkswirte in den Juni-Zahlen nicht. Im Gegenteil: Viele Experten halten in diesem Jahr vorübergehend Teuerungsraten von an die vier Prozent für möglich.

Vor allem zwei Sonderfaktoren heizen die Teuerung an. Seit Monaten steigen die Energiepreise überdurchschnittlich. Ein Grund ist ein sogenannter Basiseffekt: Vor einem Jahr waren die Rohölpreise mit Ausbruch der Corona-Krise wegen geringer Nachfrage auf dem Weltmarkt eingebrochen. Seither haben sie sich erholt. Zudem sind in Deutschland seit Januar 25 Euro je Tonne Kohlendioxid (CO2) fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Ein zweiter Preistreiber: Die 2020 für ein halbes Jahr gesenkte Mehrwertsteuer ist seit Januar wieder auf altem Niveau.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,30 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI erhöhte sich um 18 Cent auf 74,28 Dollar.

Leichte Unterstützung erhielten die Ölpreise zuletzt durch den leicht schwächeren Dollar. Ein niedrigerer Dollarkurs fördert normalerweise die Erdölnachfrage, da der in der US-Währung gehandelte Rohstoff dann für Käufer außerhalb des Dollarraums günstiger wird.

Dennoch notieren die Rohölpreise etwas unterhalb ihrer Anfang Juli erreichten Mehrjahreshochs. Nachdem sie lange unterstützt durch die konjunkturelle Erholung in vielen Ländern wurden, herrscht jetzt wieder Verunsicherung. Zum einen verweisen Beobachter auf den ungewissen Kurs des großen Ölverbunds Opec+. Dort herrscht Streit über die Förderung im zweiten Halbjahr. Zum anderen belastet die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

Euro hält sich deutlich über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag weiter deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1865 Dollar und damit etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1852 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag blicken Analysten und Anleger vor allem auf Inflationsdaten. In Deutschland und Frankreich stehen Details zu bereits veröffentlichten Zahlen an. In beiden Ländern ist die Inflation erhöht. Sie liegt aber nur leicht über dem Zielwert der EZB für den gesamten Euroraum.

In den USA stellt sich die Lage anders dar: Dort stieg die Teuerung im Mai mit fünf Prozent auf einen 13-jährigen Höchststand und klar über das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Am Dienstag werden Zahlen für Juni erwartet. Weil die Fed den Anstieg als vorübergehende Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung richtig liegt.

EZB-Aufseherin will bei Banken-Dividenden weiter Vorsicht sehen

MADRID: Die Europäische Zentralbank pocht trotz des wohl bald auslaufenden Dividendenstopps auf maßvolle Ausschüttungen der Banken im Euroraum. Die EZB werde als Aufseherin die Institute aufrufen, weiter vorsichtig zu sein, sagte die spanische EZB-Aufseherin Margarita Delgado in einem am Montagabend veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Zentralbank könne auch die dazu nötigen Schritte ergreifen. Ausufernde Ausschüttungen könnten zunächst eine Empfehlung der EZB nach sich ziehen, zu einer eher durchschnittlichen Verteilungspolitik zurückzukehren, sagte Delgado. «Wir haben andere Werkzeuge, falls die Bank der Empfehlung der Aufsicht nicht nachkommt.»

In der Corona-Krise hatte die EZB den größten Banken im Euroraum einen Dividendenstopp auferlegt, um eine mögliche Schieflage der Bilanzen in der Konjunkturkrise nicht durch zu hohe Geldabflüsse zu verschärfen. Der Stopp könnte laut EZB-Chefin Christine Lagarde im September auslaufen. Die Warnung der spanischen Vertreterin im EZB-Aufsichtsgremium dürfte nun die Hoffnung der Anleger auf allzu stark sprudelnde Ausschüttungen dämpfen.

In außergewöhnlichen Umständen und begleitet von «konstruktivem Dialog» könnten die Aufseher von den Banken höhere Kapitalpuffer verlangen oder andere finanzielle Maßnahmen ergreifen, sagte Delgado. Zusätzlich zur finanziellen Stärke würden Ausschüttungspläne mit denen anderer Banken einer ähnlichen Größe oder einem ähnlichen Geschäftsmodell verglichen.

Chinas Außenhandel wächst im Juni um über 30 Prozent

PEKING: Chinas Außenhandel ist im Juni erneut deutlich gewachsen. Wie die Pekinger Zollbehörde am Dienstag mitteilte, legten die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Vorjahresvergleich um 32,2 Prozent auf einen Wert von rund 281 Milliarden US-Dollar (273 Milliarden Euro) zu. Die Importe stiegen demnach sogar um 36,7 Prozent auf rund 230 Milliarden Dollar. Beide Zuwachsraten lagen über den Erwartungen von Analysten.

China hat die Corona-Pandemie schon lange überwunden, weshalb der Handel wieder boomt. Die Wirtschaft wuchs in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Die Wachstumszahlen für das zweite Quartal werden an diesem Donnerstag erwartet.

Die Regierung in Peking verfolgt eine «Null-Covid-Strategie». Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Coronavirus weitgehend im Griff. Es gab seit dem vergangenen Sommer nur noch wenige, kleinere Ausbrüche, so dass sich die Wirtschaft und das Alltagsleben normalisieren konnten.

US-Grillhersteller Weber beantragt Börsengang in New York

PALATINE/NEW YORK: Der traditionsreiche US-Grillhersteller Weber bereitet nach starken Geschäftszuwächsen in der Corona-Krise einen Börsengang an der New York Stock Exchange vor. Die Firma teilte am Montag (Ortszeit) mit, bereits einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht eingereicht zu haben. Weber profitierte mit seinen mitunter Tausende Dollar oder Euro teuren Kohle-, Gas- und Elektrogrills in der Pandemie stark von einer erhöhten Nachfrage.

In den sechs Monaten bis Ende März steigerte das 1952 gegründete und einst durch seinen Kugelgrill «Weber Kettle» bekannt gewordene Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich um über 60 Prozent auf 963 Millionen Dollar (811 Mio Euro). Der Gewinn stieg sogar um mehr als das Dreifache auf 73,8 Millionen Dollar. Wie viel Geld Weber beim Börsengang erlösen will, ist noch unklar. Im Wertpapierprospekt ist bislang ein Platzhalterbetrag von 100 Millionen Dollar eingetragen.

Auch konkrete Angaben zum Zeitplan für die Premiere an der Nyse, wo die Aktien unter dem Tickerkürzel «WEBR» gelistet werden sollen, hat das Unternehmen bislang noch nicht gemacht. Nach Informationen des Finanznachrichtendienstes Bloomberg aus eingeweihten Kreisen könnte Weber beim Börsengang insgesamt mit vier bis sechs Milliarden Dollar bewertet werden. Die Firma ist seit 2010 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft BDT Capital Partners aus Chicago.