Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.05.21 | Aktualisiert um: 12:45 | Überblick

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen leicht gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,58 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 66,10 Dollar.

Die Ölpreise haben zuletzt von der guten Aktienmarktstimmung und dem schwächeren Dollar profitiert. Steigende Aktienkurse heben zumeist auch die Stimmung am Erdölmarkt. Der fallende Dollar macht den in der US-Währung gehandelten Rohstoff für Interessenten außerhalb des Dollarraums günstiger und belebt so die Nachfrage.

Ein großes Thema am Ölmarkt bleiben die laufenden Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Es geht um die Zukunft des Abkommens, das die USA unter der Präsidentschaft Donald Trumps verlassen hatten und Iran anschließend nur noch in Teilen erfüllt hat. Sollte das Abkommen wiederbelebt werden, könnte dies zur Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran und einem steigenden Ölangebot aus dem Opec-Land führen.

Mexikanischer Ölkonzern Pemex übernimmt Raffinerie in den USA

MEXIKO-STADT: Mexikos staatlicher Ölkonzern Pemex übernimmt die Raffinerie Deer Park bei Houston im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen kaufe für knapp 600 Millionen US-Dollar (491 Mio Euro) die Anteile von etwas über 50 Prozent von seinem bisherigen Partner Shell, teilte Pemex am Montag mit.

Wegen fehlender Investitionen in moderne Raffinerie-Technologie muss der Erdölproduzent Mexiko den größten Teil seines Benzin-Bedarfs importieren. Mit dem Kauf der Raffinerie in Texas werde Mexiko 2023 bei der Produktion von Benzin und Diesel autark sein, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador. Deer Park verfügt über eine Produktionskapazität von 340.000 Barrel (je 159 Liter) Rohöl pro Tag.

Pemex ist stark verschuldet. Der Kaufpreis wird von der mexikanischen Regierung beglichen. Wird der Erwerb von der US-Wettbewerbsaufsicht genehmigt, soll die Transaktion im letzten Quartal des Jahres abgeschlossen werden.

Leyen zu Nord Stream 2: Kooperation mit Russland immer schwieriger

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen plant neue Vorschläge zum Umgang mit Russland auch mit Blick auf die Ostseepipeline Nord Stream 2. Die Optionen würden in einem Bericht zu den Beziehungen zu Russland Ende Juni erörtert, sagte von der Leyen in der Nacht zum Dienstag beim EU-Gipfel.

Versuche der EU, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland zu bessern, hätten über Jahre und Jahrzehnte nichts gebracht, sagte sie auf eine Frage zu Nord Stream 2. «Die wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde über die Zeit immer schwieriger», sagte von der Leyen.

Die russische Wirtschaft habe einen Modernisierungsrückstand und sei sehr stark von Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe abhängig. Zugleich sei die Regierung in Moskau nicht bereit, konstruktiv mit der EU umzugehen. «Deshalb denke ich, dass diese Art zu kommunizieren oder zusammenzuarbeiten keine Änderung bringen wird», sagte von der Leyen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor beim Sondergipfel in Brüssel scharfe Kritik an Moskau geübt. In der Gipfelerklärung war die Rede von «illegalen, provokativen und disruptiven russischen Aktivitäten gegen die EU, ihre Mitgliedstaaten und darüber hinaus». Die EU-Kommission und der Außenbeauftragte Josep Borrell sollen bis zum nächsten EU-Gipfel in einem Monat eine Analyse der Beziehungen zu Russland erarbeiten. Auf dieser Grundlage soll eine strategische Debatte geführt werden.