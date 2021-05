Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.05.21 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Chinesischer Automarkt zieht weiter an

PEKING: Der chinesische Pkw-Markt befindet sich weiter im Aufwind. Im April legten die Verkäufe um 12,4 Prozent auf 1,64 Millionen Fahrzeuge zu, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking mitteilte. Im Vorjahr hatte der Ausbruch der Covid-19-Pandemie den chinesischen Automarkt vor allem in den ersten drei Jahresmonaten belastet, im April 2020 war das Minus mit 5,5 Prozent schon deutlich weniger stark ausgefallen.

Der PCA misst den Verkauf von Pkw, SUV, Minivans und kleineren Mehrzweckfahrzeugen an die Endkunden. Für die deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW ist China der wichtigste Einzelmarkt.

Frankreich bringt neues EU-Investitionsprogramm ins Gespräch

BRÜSSEL: Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat zusätzlich zum beschlossenen Corona-Aufbauprogramm für den Herbst einen großen europäischen Investitionsplan ins Gespräch gebracht. Über dieses Thema rede er bereits mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), sagte Le Maire am Montagabend in Brüssel.

«Die Frage ist, ob nicht nach der Sommerpause ein Investitionsplan nötig ist», sagte er. «Tun wir genug, um in die Zukunft zu investieren?» Er nannte zum Beispiel Universitäten und industrielle Innovationen, aber auch die europäische Produktion von Schlüsseltechnologie wie Halbleiter.

Wie das Programm genau aussehen soll, welchen Umfang es hätte und wie es finanziert werden soll, sagte Le Maire noch nicht. Klar sei aber, dass der grüne Wandel der Wirtschaft und die Produktion ohne Kohlendioxid sehr viel teurer werde, als manche annähmen. Zum Beispiel in Wasserstofftechnologie müssten Dutzende Milliarden fließen. «Die Dekarbonisierung unserer Industrie ist eine der großen strategischen Herausforderungen, das ist sehr teuer», sagte Le Maire.

Die 27 EU-Staaten hatten sich im Sommer 2020 auf ein Corona-Aufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro geeinigt, das über EU-Schulden finanziert werden soll. Frankreich kritisiert, dass die Hilfen immer noch nicht angelaufen sind. Dafür ist unter anderem die Ratifizierung des Haushaltsbeschlusses in allen 27 Staaten nötig. Diese ist noch nicht abgeschlossen.

Ölpreise geben nach - US-Pipeline soll bald wieder laufen

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,72 US-Dollar. Das waren 60 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 55 Cent auf 64,37 Dollar.

Eine nach einem Cyberangriff ausgefallene US-Ölpipeline soll nach Angaben des Betreibers bis Ende der Woche wieder weitgehend laufen. Der Ausfall der Pipeline, über den ein großer Teil der Ölversorgung der amerikanischen Ostküste läuft, hat am Erdölmarkt bisher nur zeitweise für steigende Preise gesorgt. Ein längerer Ausfall dürfte jedoch zu Engpässen in der Benzin- und Dieselversorgung führen.

«Eine längere Unterbrechung der Pipeline hätte weitreichende Auswirkungen auf den Ölmarkt - nicht nur in den USA, auch in Europa», prognostizieren die Rohstoffexperten der Commerzbank. So würden die USA die fehlenden Mengen Benzin auch in Europa nachfragen. «In der Folge könnten also auch hier die Benzinpreise steigen.»

Deutsches Brot in Großbritannien immer gefragter

LONDON: Deutsches Brot wird in Großbritannien immer beliebter. «Nicht nur die Einwanderung aus Mittel- und Osteuropa in den letzten Jahrzehnten hat einen Nachfrageschub erzeugt, auch viele britische Konsumenten wissen mittlerweile die Vielfalt des Angebotes von unterschiedlichen Backwaren zu schätzen», sagte der Chef der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in London, Ulrich Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur. «Außer Schwarzbrot, welches häufig importiert wird, wird das Brot natürlich im Regelfall vor Ort gebacken und nicht vom Kontinent bezogen.»

Viele Supermarktketten hätten Backstuben in ihre Märkte integriert und würden Brot nach deutschem Vorbild anbieten, sagte Hoppe. Lidl UK etwa hat zwei Sorten im Angebot, Roggen- und Sonnenblumenkernbrot. Angaben zum Verkauf wollte die Kette aber ebenso wenig machen wie andere Einzelhändler. Landesweit gibt es zudem mehrere deutsche Bäckereien.

In Südwestlondon etwa, wo rund um die Deutsche Schule eine große deutsche Gemeinde lebt, hat 2009 der Delikatessenladen «Hansel & Pretzel» geöffnet. Mittlerweile ist der Anteil der britischen Kunden auf rund die Hälfte gestiegen, sagte Inhaberin Petra Braun. «Deutsche Kunden wissen, welches Brot sie wollen. Engländer lassen sich überraschen, tendenziell greifen sie aber eher zu helleren Broten», erklärte Braun die Unterschiede.

Allerdings hat der Brexit Auswirkungen auf die Lieferketten, da Braun fast alle Zutaten aus Deutschland importiert. «Es ist ein irrer Aufwand», sagte sie. Das liegt vor allem daran, dass sie seit dem endgültigen Austritt Großbritanniens aus der Zollunion nur für alle Einfuhren die Zollerklärungen vorbereiten muss. «Es ist nicht nur drei Mal teurer, sondern der zeitliche Aufwand ist mindestens drei Mal so hoch», sagte sie.