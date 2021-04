Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.04.21 | Aktualisiert um: 13:00 | Überblick

Ölpreise leicht gestiegen

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,15 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 62,36 Dollar.

Die Ölpreise haben zuletzt keine klare Richtung gefunden. Belastet wurden sie zuletzt vor allem durch die Corona-Lage in Indien und Japan. In beiden Ländern stieg die Zahl der Neuinfektionen deutlich und es wurden Einschränkungen der Mobilität beschlossen. Beide Staaten sind wichtige Ölverbrauchsländer. In anderen Ländern der Welt wie den USA und China läuft die Wirtschaft besser und die Nachfrage nach Rohöl steigt dort.

UBS steigert Gewinn trotz Belastung aus Hedgefonds-Pleite

ZÜRICH: Die schweizerische Großbank UBS hat im ersten Quartal trotz eines hohen Verlusts aus der Pleite des US-Hedgefonds Archegos mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss legte um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro) zu, wie das Institut am Dienstag in Zürich mitteilte. Dennoch verfehlte UBS die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Die Belastung aus dem Hedgefonds drückte den Geschäftsertrag mit 774 Millionen Dollar und zog den Überschuss der UBS um 434 Millionen Dollar nach unten. Allerdings kam das Geldhaus bei Archegos deutlich glimpflicher davon als seine heimische Rivalin Credit Suisse, die infolge einer Milliardenbelastung sogar in die roten Zahlen gerutscht war. Zudem berichtete die UBS von einem Rekordniveau der Kundenaktivität in allen Segmenten.