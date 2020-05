Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Weltärzte-Chef Montgomery warnt vor Lockerungen für Reisen in Europa

BERLIN: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat vor einer zu raschen Öffnung der europäischen Grenzen für den Tourismus gewarnt. «Ich würde der Regierung raten, die Grenzen geschlossen zu halten - und zwar in beiden Richtungen», sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). «Aus gesundheitlichen Gründen wäre es das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort.» Mit Blick auf die Ankündigung von Außenminister Heiko Maas (SPD), die Reisewarnung für Europa Mitte Juni aufzuheben, warnte Montgomery vor einem gefährlichen Wettlauf.

DIHK rechnet mit BIP-Rückgang von mindestens zehn Prozent

BERLIN: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet mit einem noch schwereren Wirtschaftseinbruch in Deutschland als die Bundesregierung. Nach einer neuen Prognose sinkt das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um mindestens zehn Prozent, wie DIHK-Präsident Eric Schweitzer am Dienstag sagte. Die Nachfrage nach Produkten «Made in Germany» sei eingebrochen, der deutsche Export geht laut Prognose um 15 Prozent zurück. Die Bundesregierung rechnet bisher für 2020 mit einem Konjunktur-Minus von 6,3 Prozent.

Hackerangriff auf Easyjet - Neun Millionen Kunden betroffen

LONDON: Beim Billigflieger Easyjet haben sich unbekannte Angreifer Zugang zu E-Mail-Adressen und Reisedetails von etwa neun Millionen Kunden verschafft. Das Unternehmen sei Ziel einer raffinierten Hackerattacke geworden, teilte die britische Fluggesellschaft am Dienstag mit. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Informationen missbraucht worden seien. Dennoch sollen alle betroffenen Kunden bis zum 26. Mai unterrichtet werden. «Wenn Sie nicht kontaktiert werden, dann wurde auf ihre Daten nicht zugegriffen», betonte die Airline. Bei über 2200 Kunden wurde laut Easyjet auch auf die Daten von Kreditkarten zugegriffen.

Thyssenkrupp: Auch Minderheitsanteil am Stahlgeschäft denkbar

ESSEN: Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz schließt eine Abgabe der Mehrheit an der traditionsreichen Stahlsparte des Konzerns nicht aus. «Es gibt keine Denkverbote», sagte Merz am Dienstag bei einer Telefon-Pressekonferenz. Thyssenkrupp prüfe für die Stahlsparte alle denkbaren Lösungen und führe Gespräche mit Wettbewerbern. Auch die Fortführung des Stahlgeschäfts ohne Partner sei eine Option. Der Aufsichtsrat hatte ein Sanierungskonzept beschlossen. Für Geschäfte mit einem Umsatz von sechs Milliarden Euro und rund 20.000 Mitarbeitern strebt der Konzern vorrangig Lösungen außerhalb des Unternehmens an. Auch Schließungen sind nicht ausgeschlossen.

Masken und Abstand - Neue Regeln an deutschen Flughäfen

BERLIN/FRANKFURT: Passagiere müssen sich auf veränderte Abläufe an den deutschen Flughafen einstellen. Maskenpflicht an bestimmten Punkten, entzerrte und daher langsamere Abläufe, aber vorerst keine Medizin-Checks - das sieht der Leitfaden vor, den der Branchenverband ADV am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Mit dem Maßnahmenpaket soll das Ansteckungsrisiko für Covid-19 bei einem Wiederanlauf des Flugverkehrs nahezu ausgeschlossen werden, hieß es.

Auto-Anmeldungen in EU fallen wegen Corona auf ein Viertel

BRÜSSEL: Die Corona-Pandemie hat den weltweiten Autoabsatz einbrechen lassen. Allein in der Europäischen Union (EU) wurden im April lediglich 270.682 Pkw neu zugelassen und damit 76,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Dem Verband der Automobilindustrie (VDA) zufolge waren die Rückgänge vor allem in Italien, Spanien und dem nicht mehr zur EU gehörenden Großbritannien dramatisch. Mit Rückgängen zwischen 97 und 98 Prozent kam der Absatz in diesen Ländern «nahezu vollständig zum Erliegen». In Deutschland gingen die Neuzulassungen den Angaben zufolge um 61,1 Prozent zurück.

Aktien-Anleger lassen es nach Vortagsrally ruhiger angehen

FRANKFURT/MAIN: Nach der Kursrally zum Wochenauftakt ließ die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt am Dienstag schon wieder nach. Anfangs ging es zwar für den Dax nochmals nach oben, Anleger zogen dann aber schnell die Handbremse an. Am frühen Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 11.043,77 Punkte nach. Die mittelgroßen Werte schlugen sich etwas besser, wie der MDax mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 24.141,16 Punkte zeigte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx fiel um 0,25 Prozent auf 2904,59 Zähler.