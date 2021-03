Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig verändert. Nach starken Kursbewegungen in den vergangenen Handelstagen hat sich die Lage am Ölmarkt vorerst etwas beruhigt. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 68,37 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 13 Cent höher als am Montag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 65,05 Dollar.

Zum Wochenauftakt waren die Ölpreise zunächst stark gestiegen und der Preis für US-Öl hatte zeitweise den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Im Verlauf setzte dann aber eine deutliche Gegenbewegung ein und die Notierungen konnten sich erst am Dienstagmorgen wieder stabilisieren. Die Gegenbewegung am Ölmarkt erklärten Marktbeobachter mit einem festeren Dollar, der Rohöl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums verteuerte und somit die Nachfrage bremste.

Außerdem wurde auf eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten und wachsende Konjunkturhoffnungen verwiesen. Diese hätten die Ölpreise zuletzt gestützt, hieß es. Darüber hinaus haben die Anleger am Ölmarkt die jüngste Entwicklung in der amerikanischen Ölindustrie im Blick. Nach einem starken Kälteeinbruch in Teilen der USA waren die Ölförderung und Verarbeitung beeinträchtigt. Mittlerweile haben Raffinerien in den USA wieder den Betrieb aufgenommen.

Britische Pflanzenzüchter kämpfen mit Brexit-Problemen

LONDON: Britische Pflanzenzüchter fürchten wegen neuer Ein- und Ausfuhrregeln massive wirtschaftliche Einbußen durch den Brexit. «Wir befürchten einen harten ökonomischen Schlag», sagte James Barnes vom Branchenverband Horticultural Trades Association der Deutschen Presse-Agentur. «Die Branche sieht sich den größten nicht-tarifären Handelshemmnissen ihrer gesamten Geschichte gegenüber», sagte Barnes in Bezug auf die seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase geltenden Regeln und Beschränkungen.

Bei der Ein- und Ausfuhr von Produkten sind seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase spezielle Gesundheitskontrollen und Zertifikate notwendig. «Das dauert zu lange, kostet zu viel und ist absolut ineffizient», beklagt Barnes. Zudem gebe es für viele Pflanzen - etwa Saatkartoffeln oder Bäume - sogar Verbote oder Regulierungen, die den Export nahezu unmöglich machten. Der Pflanzenzüchter macht dafür den in letzter Minute ausgehandelten Brexit-Handelspakt, aber auch eine zu geringe Bereitschaft der EU zur konstruktiven Lösungsfindung für einzelne Handelshürden verantwortlich.

Die Exporte britischer Pflanzenzüchter haben der Horticultural Trades Association zufolge ein Volumen von rund 80 Millionen Pfund (gut 93 Mio Euro) pro Jahr. Davon ginge der Großteil nach Europa. Dieses Geschäft sei wegen des Brexits nun akut gefährdet, so Barnes. Auch die zusätzlichen Kosten beim Import würden die Profitabilität der Branche schwächen.

Gleichzeitig macht das Ende der Freizügigkeit für Arbeitnehmer, etwa aus Osteuropa, der Branche zu schaffen. Viele Betriebe beschäftigen seit Jahrzehnten Saisonkräfte aus dem EU-Ausland für die Ernte ihrer Pflanzen. Auch dies ist nach dem Brexit komplizierter geworden.

Deutschland überholt die USA bei Stromer-Neuzulassungen

STUTTGART: Deutschland hat die USA als zweitgrößten Markt für Elektroautos und Plug-in-Hybride abgelöst. Dank eines Wachstums um 264 Prozent auf knapp 395.000 Fahrzeuge übertrifft die Bundesrepublik die USA mit 322.000, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) am Dienstag mitteilte. Weltgrößter Markt bleibt China mit 1,25 Millionen Neuzulassungen, allerdings verzeichnete er nur minimales Wachstum.

Die weltweiten Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden stiegen um 38 Prozent auf 3,18 Millionen, der Gesamtbestand auf 10,9 Millionen. «Der E-Fahrzeugmarkt entwickelt sich in vielen Ländern sehr vielversprechend, insbesondere in der Europäischen Union», sagt Frithjof Staiß, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ZSW.

Die deutsche Autoindustrie schlug sich dabei gut, wie Daten aus den 19 größten Märkten für Elektroautos und Plug-in-Hybride zeigen. Auf Herstellerebene liegt Tesla dabei mit knapp 500.000 Neuzulassungen zwar weiter vorne, doch der VW-Konzern holt mit 422.000 reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden kräftig auf und springt von Rang sechs auf den zweiten Platz. Die BMW-Gruppe verteidigt mit 193.000 Neuzulassungen Rang vier, Daimler verbessert sich mit 163.000 auf den sechsten Platz.