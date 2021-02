Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.02.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ölpreise steigen weiter - Brent über 61 Dollar

SINGAPUR: Der Preisanstieg am Ölmarkt setzt sich fort. Am Dienstag kletterten die Preise für die beiden wichtigsten Ölsorten abermals auf die höchsten Stände seit gut einem Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen bis zu 61,27 US-Dollar und damit gut einen halben Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf bis zu 58,62 Dollar. Das ist jeweils das höchste Niveau seit Januar 2020.

Unterstützung erhalten die Erdölpreise schon seit längerem durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Beschleunigung. Dafür werden in erster Linie zwei Gründe genannt: Zum einen die vielerorts angelaufenen Corona-Impfungen und die damit verbundene Erwartung baldiger Lockerungen von Corona-Beschränkungen. Zum anderen wird auf das geplante billionenschwere Konjunkturpaket der US-Regierung verwiesen.

Auf der Angebotsseite stützt die künstliche Begrenzung der Förderung die Preise. Vor allem der Ölriese Saudi-Arabien hält sich gegenwärtig mit seiner Produktion spürbar zurück. Mit steigender Nachfrage dürfte aber auch das Angebot wieder ausgeweitet werden.

Ceconomy will Fahrplan für Ladenöffnungen

DÜSSELDORF: Der Elektronikhändler Ceconomy fordert einen Fahrplan für die Wiedereröffnung seiner Märkte. Die aktuellen Marktschließungen seien eine große Herausforderung, sagte Konzernchef Bernhard Düttmann bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal (per Ende Dezember) am Dienstag in Düsseldorf. «Wir wünschen uns einen klaren Fahrplan, wann und unter welchen Bedingungen wir die Märkte wieder öffnen können. Für uns geht es dabei, wie für viele andere, um jeden weiteren Tag.» Insgesamt waren den Angaben zufolge zum 31. Dezember 2020 europaweit rund 57 Prozent der Märkte von vorübergehenden Schließungen betroffen.

Das erste Quartal 2020/21 war infolge der Vorgaben der nationalen Regierungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durch lokale Lockdowns, erneute temporäre Marktschließungen sowie starke Einschränkungen im stationären Handel geprägt. Ceconomy konnte dies durch ein starkes Onlinegeschäft jedoch mehr als ausgleichen. Der Umsatz stieg währungs- und portfoliobereinigt um 11,4 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Online-Umsatz hat sich demnach mit 2,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und trug rund 30 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Euro steigt in Richtung 1,21 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,21 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2080 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2025 Dollar festgelegt.

An Konjunkturdaten, die den Euro bewegen könnten, stehen am Dienstag Außenhandelsdaten aus Deutschland und Produktionsdaten aus der italienischen Industrie auf dem Tagesprogramm.

Aus den Reihen der EZB äußert sich Chefvolkswirt Philip Lane. In den USA treten auch einige Notenbanker an die Öffentlichkeit.

Mexiko will Migranten in den USA Geldsendungen nach Hause erleichtern

MEXIKO-STADT: Mexikaner in den USA sollen künftig von dort aus Konten bei einer staatlichen mexikanischen Bank eröffnen können. Damit will Mexiko die Sendung von Geld durch mexikanische Migranten an ihre Familien daheim erleichtern. Solche Überweisungen - sogenannte Remesas - sind eine der wichtigsten Devisenquellen Mexikos. Im vergangenen Jahr schickten Mexikaner aus dem Ausland mehr als 40,6 Milliarden US-Dollar (etwa 33,7 Milliarden Euro) an Angehörige zu Hause - nach Angaben der Regierung ein Rekord.

Die rund elf Millionen Mexikaner in den USA sollen nun Konten bei der staatlichen Wohlfahrtsbank Banco del Bienestar eröffnen können, ohne dafür nach Mexiko kommen zu müssen, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte. Die Bankkarten sollen sie gegen Vorlage ihres Ausweises bei mexikanischen Konsulaten in den USA abholen können. Das soll es den Angaben zufolge einfacher und günstiger machen, Geld nach Hause zu schicken. Auch soll den Ausgewanderten und ihren Familien ein günstiger Wechselkurs geboten werden.