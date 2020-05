Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Luftfahrt vor schwierigem Neustart - Weniger Flüge und weniger Jobs

DUBLIN/FRANKFURT: Obwohl im Sommer langsam wieder mehr Flugzeuge an den Start gehen werden, regiert in der Luftverkehrsbranche nur noch der Rotstift. Airlines wie Flughäfen rechnen nicht mehr mit einer schnellen Rückkehr zu einer Verkehrsdichte wie vor der Corona-Krise, so dass in der Konsequenz tausende Jobs gestrichen werden. Am Dienstag berichteten der Billigflieger Ryanair, der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport und die belgische Lufthansa-Tochter Brussels Airlines von ihren Plänen.

Thyssenkrupp stürzt weiter ab - tiefrote Zahlen und ungewisse Zukunft

ESSEN: Aus den vielen schlechten Zahlen, die Thyssenkrupp am Dienstag in seinem Halbjahresbericht veröffentlicht hat, ragt eine positive heraus: 402 Millionen Euro hat das Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen dem Stahl- und Industriekonzern in den ersten sechs Monaten des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres in die leeren Kassen gespült. Doch eine wirklich gute Nachricht ist das für Thyssenkrupp nicht. Denn der einzige sichere Gewinnbringer wird dem tief in der Krise steckenden Traditionskonzern nicht mehr lange gehören.

Tesla bricht Corona-Regeln mit Produktionsstart in Kalifornien

PALO ALTO: Tesla-Chef Elon Musk fährt die Produktion im Hauptwerk in Kalifornien wieder hoch und widersetzt sich damit einem Verbot der Behörden in der Corona-Krise. Er werde selbst an der Produktionslinie sein, schrieb Musk am Montag bei Twitter. «Wenn jemand festgenommen wird, werde ich darum bitten, dass es nur ich bin.»

ESM-Chef auf Werbetour: Nehmt unser Geld

LUXEMBURG: Nehmt ruhig das Geld: ESM-Chef Klaus Regling ermuntert die Eurostaaten, die in wenigen Tagen verfügbaren Corona-Hilfen aus dem Eurorettungsschirm tatsächlich auch zu nutzen. Diese ESM-Kredite seien «verlässlich und billig», sagte Regling der Deutschen Presse-Agentur und anderen Nachrichtenagenturen in einem Interview.

Parkhäuser für Pakete - Betreiber Apcoa weitet Projekte aus

STUTTGART: Der Betreiberkonzern Apcoa will künftig Parkhäuser in ganz Europa als Logistik-Hubs für Pakete und andere Lieferungen nutzen. Nach einer erfolgreichen Testphase in Stuttgart soll das Projekt, bei dem Stellplätze als eine Art temporäre Umladestation für Lieferungen genutzt werden, nun ausgeweitet werden. «Wir werden noch dieses Jahr beginnen und es dann nächstes Jahr flächendeckend in ganz Europa ausrollen», sagte Niels Christ, Director Digital Sales & Alliances bei Apcoa, der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen betreibt in 13 Ländern mehr als 9500 Standorte mit zusammen rund 1,5 Millionen Stellplätzen.

Dax erholt sich dank guter Unternehmensnachrichten

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag etwas von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Der Leitindex Dax notierte am frühen Nachmittag 0,32 Prozent höher bei 10.859,18 Punkten. Für den MDax ging es um 0,51 Prozent auf 23.988,42 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte weniger deutlich zu. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,51 Prozent am Vortag auf minus 0,50 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 145,19 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,13 Prozent auf 172,97 Punkte nach. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,0857 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9211 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0824 (Freitag: 1,0843) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9239 (0,9223) Euro gekostet.