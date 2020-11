Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Ölpreise sinken leicht

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel geringfügig nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen der US-Wahl 38,82 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um acht Cent auf 36,73 Dollar.

Marktbeobachter deuteten Aussagen aus Russland dahingehend, dass das Ölkartell Opec seine für Anfang des nächsten Jahres geplanten Produktionssteigerungen verschieben wird. «Es muss etwas vonseiten der Lieferanten getan werden, wenn sich die Preise stabilisieren sollen - und die Kommentare aus Russland deuten das an», hieß es von Michael McCarthy, Chefanalyst beim Analysehaus CMC Markets. Allerdings sei die Nachfrage die Hauptsorge, hier belastet die Corona-Krise weiterhin stark.

Abseits davon deutet sich eine turbulente Woche an: Im Vorfeld der am Dienstag stattfindenden US-Wahl hatte es Bedenken gegeben, dass es wegen der hohen Zahl an Briefwahlstimmen am Wahlabend noch keinen klaren Sieger geben werde. Bis endgültige Ergebnisse verkündet werden, könnte es sich sogar noch länger hinziehen. Zwar liegt Herausforderer Joe Biden in vielen Umfragen vorne. Amtsinhaber Donald Trump werden aber durchaus Chancen eingeräumt.

Euro auf Erholungskurs

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Tag der US-Präsidentenwahl etwas von seinen Kursverlusten in den vergangenen Tagen erholt. Am Dienstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1655 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1652 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag beginnt in den USA die Präsidentenwahl. Der Ausgang des Rennens zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden ist ungewiss. Umfragen sprechen für einen Vorteil für den Demokraten Biden. Allerdings hatten Vorwahlbefragungen in der Präsidentenwahl 2016, als Trump überraschend gewann, in die Irre geführt. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist entsprechend hoch, zumal der coronabedingt hohe Anteil von Briefwählern ein verzögertes Ergebnis erwarten lässt.

Australische Notenbank senkt Leitzins und kündigt Anleihekauf an

SYDNEY: Die australische Notenbank hat ihre Zügel weiter gelockert. Zum einem wurde der Leitzins um 0,15 Prozentpunkte auf 0,10 Prozent gesenkt. Zum anderen kündigte Notenbank-Chef Philip Lowe am Dienstag in Sydney den Kauf von Staatsanleihen über 100 Milliarden australische Dollar (60 Mrd Euro) in den kommenden sechs Monaten an. Damit wollen die Währungshüter die Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Schock im ersten Halbjahr weiter stützen. Das Anleihekaufprogramm kam für die meisten Analysten überraschend.

Die Zinssenkung ist die dritte seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Anfang März hatte die australische Notenbank den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent gesenkt und wenige Wochen danach noch einmal halbiert. Die 0,10 Prozent sind der niedrigste Wert in der Geschichte des Landes. Australien war im zweiten Quartal in die Rezession gestürzt. In den drei Monaten von April bis einschließlich Juni ging das Bruttoinlandsprodukt um sieben Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück.

Da die australische Wirtschaft bereits in den ersten drei Monaten des Jahres auf Quartalsbasis geschrumpft war, sprechen Volkswirte von einer Rezession, also einer Phase mit sinkender Wirtschaftsleistung. Das hat das Land seit 1991 nicht mehr erlebt. Selbst in der globalen Finanzkrise 2008 konnte Australien dies vermeiden - als einziges der heute 37 Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).