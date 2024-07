Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.24 | Überblick

In Jammu stehen indische Autofahrer an einer Tankstelle Schlange, nachdem LKW-Fahrer und ihre Gewerkschaft einen unbefristeten Streik angekündigt haben. Foto: epa/Jaipal Singh

Indien wird zu Russlands größtem Ölkunden

MOSKAU: Der Westen sanktioniert russisches Öl, Indien profitiert. Der Subkontinent hat im vergangenen Jahr seine Ölimporte aus Russland verdoppelt - und ist damit zum wichtigsten Kunden Moskaus aufgestiegen.

Indien ist nach Angaben der Regierung in Moskau zum größten Abnehmer von russischem Öl aufgestiegen. «Indien ist der wichtigste Markt und zum heutigen Tag ist Indien für uns im Energiesektor einer der Schlüsselpartner», sagte Russlands Vizeregierungschef Alexander Nowak der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Seinen Angaben nach hat Russland im vergangenen Jahr 90 Millionen Tonnen Öl nach Indien geliefert. «Das entspricht 40 Prozent des Gesamtbedarfs von Indien.» Die Lieferungen hätten sich damit gegenüber 2022 verdoppelt.

Nowak äußerte sich am Rande eines zweitägigen Besuchs von Indiens Regierungschef Narendra Modi in Moskau. Modi traf dabei erstmals seit Kriegsbeginn Kremlchef Wladimir Putin in der russischen Hauptstadt. Dabei besprachen beide Staatschefs einen Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation. Beim Ukraine-Krieg nimmt Neu-Delhi eine pragmatische Haltung ein: Indien ruft zu einer diplomatischen Lösung auf, verurteilt den Angriffskrieg aber nicht und beteiligt sich nicht an Sanktionen. Im Gegenteil: Weil russisches Öl wegen westlicher Sanktionen billig ist, kauft Indien den Rohstoff in großen Mengen.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0814

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0814 (Montag: 1,0835) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9247 (0,9229) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84491 (0,84410) britische Pfund, 174,20 (174,37) japanische Yen und 0,9712 (0,9711) Schweizer Franken fest.

Klimaschützer: Zu hohe Kapitalanlagen in Kohle, Öl und Gas

BERLIN: Klimaschützer prangern an, dass große Anleger weiter Milliardensummen in die Öl-, Gas- und Kohleindustrie pumpen. Dies behindere den rechtzeitigen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, um die Erderhitzung einzudämmen, sagte Katrin Ganswindt von der Umweltorganisation Urgewald, die mit 13 Partnerorganisationen die Finanzrecherche «Investing in Climate Chaos» veröffentlicht hat. Es gelte, endlich «umzuschichten in Richtung Energiewende».

US-Behörde lässt Boeings Sauerstoffmasken prüfen

WASHINGTON: Die US-Luftfahrtbehörde lässt in gut 2600 Boeing-Flugzeugen die Sauerstoff-Masken überprüfen, weil sie wegen Problemen mit Klebematerial verrutschen können. Der Fehler könne die Funktionsfähigkeit der Technik beeinträchtigen, warnte die Aufsichtsbehörde FAA (Federal Aviation Administration) in einer am Montag veröffentlichten Anordnung. Es habe mehrere Berichte gegeben, wonach sich die Einheiten mit Sauerstoffmasken verschoben hätten.

Arbeitskosten in Deutschland um 5 Prozent gestiegen

BERLIN: Die Arbeitskosten sind in Deutschland im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen - allerdings lange nicht so stark wie etwa in Kroatien, Polen oder Ungarn. In der Bundesrepublik lag der Anstieg in der Privatwirtschaft bei 5,0 Prozent, wie aus einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Demnach lagen die Arbeitskosten für eine Stunde Arbeit in Deutschland im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 41,90 Euro.

IG Metall verlangt sieben Prozent mehr Geld

FRANKFURT: Die IG Metall hat ihre Tarifforderung für die deutsche Metall- und Elektroindustrie auf sieben Prozent mehr Geld festgezurrt. Für Auszubildende verlangt die Gewerkschaft einen überproportionalen Festbetrag von 170 Euro im Monat mehr, wie die Erste Vorsitzende Christiane Benner nach einer Vorstandssitzung in Essen erklärt. Damit solle die Kaufkraft gestärkt und die Konjunktur gestützt werden.

NRW-Ministerin kritisiert Habecks Kraftwerksstrategie

DÜSSELDORF: Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur kritisiert die neue Kraftwerksstrategie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) als unzureichend. «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass nun zusätzlich ein Ausschreibungssegment von zwei Gigawatt für die Umrüstung von Bestandskraftwerken auf einen Wasserstoffbetrieb vorgesehen ist», sagte Neubaur der «Rheinischen Post». Der leicht ausgeweitete Umfang von insgesamt 12,5 Gigawatt wasserstofffähiger Kraftwerkskapazität auch weiterhin nicht ausreichen, «um die zukünftige Deckungslücke im deutschen Stromsystem komplett zu schließen».

Mehr zuckerhaltige Getränke produziert

WIESBADEN: Die Menschen in Deutschland trinken wieder mehr zuckerhaltige Erfrischungsgetränke. Im vergangenen Jahr ist die im Inland produzierte Menge an Colas, Limonaden und ähnlichen Getränken um 6 Prozent auf 7,8 Milliarden Liter gestiegen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Daraus ergibt sich ein Pro-Kopf-Verbrauch von 93 Litern im Jahr.

Dyson will bis zu 1000 Stellen in Großbritannien streichen

MALMESBURY: Der Haushaltsgerätehersteller Dyson plant einen Stellenabbau in Großbritannien. Bis zu 1000 Stellen sollen wegfallen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Das entspreche mehr als einem Viertel der bisher dort angesiedelten Jobs. Dyson ist für seine beutellosen Staubsauger bekannt und produziert beispielsweise auch Haartrockner und Geräte zum Händetrocknen.

Kursverluste am deutschen Aktienmarkt etwas größer

FRANKFURT/MAIN: Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt haben sich im Handelsverlauf etwas ausgeweitet. Investoren gingen vor einem Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress keine größeren Risiken mehr ein. Der Leitindex Dax gab am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf 18.334 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittag um 1 Prozent auf 25.301 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,8 Prozent. Der US-Notenbankpräsident stellt sich einer halbjährlichen Anhörung im US-Kongress.