Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.24 | Aktualisiert um: 21:15 | Überblick

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0865

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0865 (Montag: 1,0842) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9203 (0,9223) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85143 (0,85175) britische Pfund, 168,29 (170,09) japanische Yen und 0,9703 (0,9772) Schweizer Franken fest.

Kohleausstieg: Grünes Licht für Milliarden-Entschädigung für Leag

BERLIN: Zur Abfederung des Kohleausstiegs in Ostdeutschland hat die EU-Kommission grundsätzlich grünes Licht für eine staatliche Entschädigung für das Bergbauunternehmen Leag gegeben. Dabei geht es um einen Betrag bis zu einer Höhe von 1,75 Milliarden Euro, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin weiter mitteilte. Hintergrund ist der vereinbarte schrittweise Kohleausstieg bis 2038.

Versicherer fürchten hohe Flutschäden - gegen Pflichtversicherung

BERLIN: Die deutschen Versicherer erwarten wegen des Hochwassers in Süddeutschland überdurchschnittlich hohe Schäden. Für eine genauere Einschätzung ist es nach Angaben des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aber noch zu früh. «Die Bilder aus Bayern und Baden-Württemberg lassen Schlimmes erahnen. Unsere Unternehmen erreichen schon jetzt viele Schadenmeldungen», sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Dienstag in Berlin. «Eine Prognose können wir erst geben, wenn die Pegel überall gesunken sind.» Die von den Bundesländern geforderte Pflichtversicherung gegen Elementarschäden lehnen die Versicherer weiter ab, vor allem wegen der befürchteten hohen Kosten.

Zahl der Arbeitslosen sinkt saisonüblich - aber schwächer als sonst

NÜRNBERG: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum April im Zuge einer nur schwachen Frühjahrsbelebung um 27.000 auf 2,723 Millionen gesunken. Das sind 179.000 Arbeitslose mehr als im Mai 2023, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank verglichen mit April um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Für die Statistik griff die Bundesagentur auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. des Monats vorlag.

KfW-Bank will mit Telekom-Aktienverkauf Milliardensumme einstreichen

FRANKFURT/BONN: Die bundeseigene Förderbank KfW will sich erneut von Telekom-Aktien trennen und damit eine Milliardensumme sichern. 110 Millionen Aktien des Dax-Konzerns sollen an institutionelle Investoren verkauft werden, wie die Bank am Montag nach Börsenschluss in Frankfurt mitteilte. Gemessen am Xetra-Schlusskurs wären das fast 2,5 Milliarden Euro. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es nachbörslich für die Telekom-Aktie leicht bergab.

Insolvenzgericht hat Haftbefehl gegen Investor Lars Windhorst erlassen

HANNOVER: Das Insolvenzgericht in Hannover hat einen Haftbefehl gegen den Investor Lars Windhorst erlassen. Das sagte eine Sprecherin des zuständigen Amtsgerichts Hannover am Dienstag auf Anfrage. Windhorst soll in einem Insolvenzantragsverfahren gegen die Projekt IZ Hannover GmbH Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen sein. Windhorst, den das Gericht für den faktischen Geschäftsführer der GmbH hält, sei einem Anhörungstermin am 22. April unentschuldigt ferngeblieben. Das Gericht erließ den Haftbefehl am 23. Mai. Windhorst hat gegen den Haftbefehl Beschwerde eingelegt. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet, darunter die «Hannoversche Allgemeine Zeitung».

Elektroschrott-Rücknahme: Gerichte sehen Mängel bei Aldi Süd und Lidl

BERLIN: Bei der gesetzlichen Pflicht zur Rücknahme von Elektroschrott haben die Discounter Aldi Süd und Lidl aus Sicht von zwei Gerichten noch Defizite. Wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Dienstag in Berlin mitteilte, hat sich die Organisation mit Unterlassungsklagen vor zwei Gerichten durchgesetzt. Sie hatte getestet, ob der Discounter auch wirklich Eletrokleingeräte zurücknimmt, wie es ein Gesetz seit Juli 2022 vorschreibt.

Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen KaDeWe-Insolvenz

BERLIN: Im Zusammenhang mit der Insolvenz des Berliner Luxuskaufhauses KaDeWe, das zur Signa-Gruppe des bisherigen Eigentümers René Benko gehörte, ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Außerdem gebe es Vorprüfungen zu möglichen strafrechtlichen Ermittlungen zu der Insolvenz der Signa-Gruppe mit 169 einzelnen Unternehmen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Derzeit würden Unterlagen gesichtet in Hinblick auf Vorwürfe des Bankrotts, der Untreue und des Subventionsbetrugs. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Stimmung in der Automobilindustrie kühlt ab

MÜNCHEN: Das Geschäftsklima in der deutschen Automobilindustrie hat sich im Mai deutlich verschlechtert. Der Ifo-Indikator fiel von minus 2,4 Punkten im April auf minus 8,6 Punkte, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Die befragten Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage erstmals seit Oktober 2022 negativ.

FTI-Pleite trifft Lufthansa-Tochter Discover

MÜNCHEN: Die Pleite des Reisekonzerns FTI trifft auch die Lufthansa-Ferienfluggesellschaft Discover Airlines. Discover-Vorstandschef Bernd Bauer sagte am Dienstag in München: «FTI ist ein ganz wichtiger Partner für Discover.» Welche Folgen die Insolvenz für den Ferienflieger und für die Lufthansa-Gruppe insgesamt habe, werde gerade geprüft. Zahlen könne er noch nicht nennen.

Habeck: Globaler Wettbewerb dreht sich um grüne Technologien

BERLIN: Ohne Fokus auf nachhaltige Technologien können europäische Industrien im globalen Wettbewerb aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht bestehen. «Im Wettbewerb zwischen den Unternehmen, zwischen den wirtschaftlichen Bereichen, zwischen den Ländern, geht es darum, wer am erfolgreichsten dabei ist, grüne, nachhaltige Technologien auf den Markt zu bringen», sagte er auf einem Branchentreffen der Luftfahrtindustrie kurz vor der Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin. «Es geht nicht mehr darum, an alten Geschäftsmodellen so lange wie möglich festzuhalten.» Wer so denke, verliere im Wettbewerb.