Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.03.24 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Exporte der Elektroindustrie wachsen - erstes Plus seit sechs Monaten

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im Januar erstmals seit sechs Monaten ihre Exporte wieder gesteigert. Die Ausfuhren wuchsen um 0,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat auf 20,8 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mitteilte. «Getragen wurde der jüngste Anstieg dabei in erster Linie von einem wieder anziehenden China-Geschäft, das sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel erhöhte», sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Auch die Exporte nach Frankreich wuchsen den Angaben zufolge, während jene in die USA zurückgingen.

Bei den Importen elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland hat sich die Schwächephase dagegen fortgesetzt. Die Einfuhren schrumpften im Januar um 7,2 Prozent auf 21,3 Milliarden Euro. Der Abwärtstrend hält seit August 2023 an.

Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Elektro- und Digitalindustrie ihre Exporte trotz eines schwachen zweiten Halbjahres leicht gesteigert auf 253,8 Milliarden Euro. Mit einem Umsatz von rund 225 Milliarden Euro und etwa 912.000 Beschäftigten im Jahr 2022 zählt die Elektro- und Digitalindustrie zu den größten Industriebranchen in Deutschland.

Japans Zentralbank beendet Negativzinspolitik

TOKIO: Die japanische Zentralbank hat ein Ende ihrer jahrelangen Negativzinspolitik beschlossen. Die Bank of Japan (BoJ) entschied am Dienstag nach zweitägiger Sitzung, die Spanne für die kurzfristigen Zinssätze geringfügig auf null bis 0,1 Prozent anzuheben. Mit der ersten Anhebung seit 17 Jahren ist die Bank von Japan die letzte der großen Zentralbanken der Welt, die sich von der Politik der Negativzinsen verabschiedet. Diese hatte sie erstmals 2016 im Kampf gegen die Deflation eingeführt. Das Ziel, eine stabile Inflation von zwei Prozent zu erreichen, sei in Sicht. Die beschlossene Änderung signalisiert nach Einschätzung von Ökonomen den Beginn einer Normalisierung der Geldpolitik, wobei diese allerdings angesichts der unsicheren Inflationsaussichten bestenfalls langsam vonstattengehen dürfte.

Die bisherige Politik der BoJ stand im Gegensatz zu anderen Zentralbanken, die in den vergangenen zwei Jahren die Zinssätze stark angehoben haben, um die durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und Lieferkettenprobleme ausgelöste Inflation zu bekämpfen. Die aggressiv gelockerte Geldpolitik der japanischen Zentralbank hatte zu einem rasanten Kursverfall des Yen beigetragen. Die Folgen trafen die Haushalte hart, sodass die Notenbank zunehmend unter Druck geriet, Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation zu ergreifen.