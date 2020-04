Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.20 | Überblick

Mehr Stromverbrauch durchs Homeoffice - Debatte um EEG-Umlage

HEIDELBERG/BERLIN: Die Corona-Pandemie könnte die Stromrechnung vieler Haushalte nach Einschätzung des Internet-Vergleichsportals Verivox in diesem Jahr steigen lassen. Gründe seien das weitgehend zum Erliegen gekommene öffentliche Leben und die Arbeit im Homeoffice. «Die Stromkosten sind höher als jemals zuvor, und es ist davon auszugehen, dass der häusliche Stromverbrauch wegen des Kontaktverbotes in diesem Jahr deutlich höher ausfällt als in den Vorjahren», sagte Verivox-Energieexperte Valerian Vogel.

Staatsbetrieb oder Insolvenz? Nervenkrieg um Lufthansa wird härter

BERLIN/FRANKFURT: Der Nervenkrieg um milliardenschwere Staatshilfen für die corona-geschädigte Lufthansa wird härter. Während am Dienstagmorgen erste Meldungen über eine angebliche Einigung die Runde machten, denkt die Führung des Dax-Konzerns laut über eine mögliche Insolvenz nach, die nach dem Vorbild der Condor in Eigenverwaltung abgewickelt werden könnte. Weiter gekommen ist hingegen die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss, die Medienberichten zufolge mit staatlich verbürgten Krediten in Höhe von 1,5 Milliarden Franken (1,4 Mrd Euro) rechnen kann.

Boeing-Chef: Corona-Krise wird Luftfahrt jahrelang belasten

CHICAGO/NORTH CHARLESTON: Der US-Flugzeugbauer Boeing geht davon aus, dass die Luftfahrtindustrie sich nur sehr langsam von der Corona-Krise erholen wird. «Wir erwarten, dass es zwei bis drei Jahre dauern wird, bis das Reiseaufkommen wieder das Niveau von 2019 erreicht», warnte Boeing-Chef Dave Calhoun die Aktionäre am Montag (Ortszeit) bei der jährlichen Hauptversammlung des Konzerns. Wegen der Pandemie konnte die Veranstaltung nur im Internet stattfinden.

Öl- und Gasmacht Russland kämpft mit Milliardenverlusten

MOSKAU: Nach rund einem Monat Zwangsferien für die Wirtschaft in Russland fordern auch deutsche Unternehmen in dem Riesenreich einen Neustart ins Arbeitsleben. «Der Staat muss mehr Eigenverantwortung zulassen. Die Unternehmen sind in der Lage, ihre Mitarbeiter mit entsprechenden Hygienemaßnahmen gut zu schützen, letztlich besser als der Staat», sagte der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK), Matthias Schepp, der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. Präsident Wladimir Putin hatte einen arbeitsfreien Monat bis Ende April angeordnet. Er will sich in dieser Woche äußern, ob der Lockdown verlängert wird.

Sonderprüfung bei Wirecard lässt zentrale Fragen unbeantwortet

MÜNCHEN: Beim Dax-Konzern Wirecard bleiben nach dem Abschluss einer Sonderprüfung zu gravierenden Bilanzfälschungsvorwürfen zentrale Fragen unbeantwortet. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG meldete in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht zu den Geschäftsjahren 2016 bis 2018, dass wesentliche Unterlagen fehlten - hauptsächlich zum Geschäft mit Drittfirmen, die Zahlungen im Auftrag von Wirecard abwickeln. Deswegen konnten die KPMG-Prüfer auch nicht feststellen, ob den entsprechenden Buchungen auch reale Umsätze entsprechen. «Insofern liegt ein Untersuchungshemmnis vor», heißt es in dem Papier. Explizit genannt werden in dem Bericht Zahlungen auf Treuhänderkonten in Höhe von einer Milliarde Euro, bei denen unklar blieb, ob sie tatsächlich von Wirecard-Geschäftspartnern stammten.

Dax erholt sich

FRANKFURT/MAIN: Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag zuversichtlich geblieben. Der Leitindex Dax knüpfte an seinen starken Wochenauftakt an und legte weiter zu. Am frühen Nachmittag stand ein Plus von 1,86 Prozent auf 10.858,73 Punkte zu Buche. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer ein neues Erholungshoch seit dem Tiefpunkt des Corona-Crashs Mitte März erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 1,39 Prozent auf 22.897,85 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand gut 2 Prozent im Plus. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0883 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9189 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0852 (Freitag: 1,0800) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9214 (0,9259) Euro gekostet. Am deutschen Anleihemarkt fiel der Rentenindex Rex um 0,14 Prozent auf 144,57 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,47 Prozent am Vortag auf minus 0,44 Prozent. Der Bund Future notierte mit plus 0,18 Prozent bei 172,72 Zählern.