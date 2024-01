Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.01.24 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

Vizebürgermeister von Moskauer Vorstadt nach Heizskandal in U-Haft

PODOLSK: Weil eine Rüstungsfabrik tagelang Tausende Bürger der Moskauer Vorstadt Podolsk mitten im tiefsten Winter frieren ließ, haben die Behörden nun unter anderem den Vizebürgermeister verhaftet. Gegen den Mann werde wegen Amtsmissbrauchs ermittelt, teilte Russlands Ermittlungskomitee am Dienstag mit. Ebenfalls in U-Haft genommen worden seien der Generaldirektor der Rüstungsfabrik und der Direktor des dazugehörigen Heizkraftwerks. Kurz nach Neujahr war nach dem Platzen einer Fernwärmeleitung in knapp 200 Hochhäusern der Großstadt Podolsk und im Krankenhaus die Heizung ausgefallen. Der Schaden ist bis heute nicht behoben.

Auslöser war wohl ein Unfall im lokalen Heizkraftwerk, der von der Werksleitung verschwiegen wurde. Die Stadtverwaltung erfuhr von dem Vorfall Medienberichten zufolge erst durch die zunehmenden Klagen der Einwohner in sozialen Netzwerken über die kalten Heizungen in den Wohnungen. In den vergangenen Tagen lagen die Temperaturen im Gebiet um Moskau teilweise bei weit unter minus 20 Grad Celsius.

Das Heizkraftwerk gehört der «Spezialisierten Patronenfabrik» in Klimowsk (Stadtteil von Podolsk), die wegen ihrer Produktion von Munition für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf westlichen Sanktionslisten steht. Durch die lange Untätigkeit nach dem Unfall in der Fabrik froren auch die Fernwärmeleitungen schließlich zu und platzten. Damit ist die Behebung des Schadens sehr aufwendig. Freiwillige haben nun Stromheizstrahler an die Bevölkerung verteilt.

Ölpreise nach Kursrutsch weitgehend stabil

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn zunächst etwas stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Dienstagmorgen 76,09 US-Dollar. Das waren 3 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 21 Cent auf 70,63 Dollar.

Am Montag hatte das führende Opec-Land Saudi-Arabien den Verkaufspreis für wichtige Handelspartner in Asien überraschend deutlich gesenkt. Dies hatte Beobachtern zufolge ein Schlaglicht auf die sich verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage geworfen. Insbesondere wird befürchtet, dass der wichtige Importeur China angesichts seiner konjunkturellen Probleme weniger Öl beziehen könnte. Als Belastung hinzukommt das steigende Angebot von Produzenten außerhalb des Ölverbundes Opec+.