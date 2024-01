Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.24 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ölpreise legen zu - Spannungen im Roten Meer

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag wegen der Spannungen im Roten Meer gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 78,55 US-Dollar. Das war 1,51 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar legte um 1,26 Dollar auf 72,91 Dollar zu.

Am Markt wurde auf die Spannungen im Roten Meer verwiesen, wo wichtige Schiffsrouten für den internationalen Handelsverkehr und den Transport von Rohöl verlaufen. Zuletzt hat der Iran nach eigenen Angaben ein Kriegsschiff in das Rote Meer entsandt.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sind vermehrt Handelsschiffe im Roten Meer von den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen worden, was die Ölpreise bereits in den vergangenen Wochen zeitweise nach oben getrieben hatte. Die USA werfen der Islamischen Republik vor, in die Planung der Angriffe verwickelt zu sein. Teheran weist die Vorwürfe zurück.

Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1031 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als zuletzt. Damit entfernte sich der Euro weiter vom höchsten Stand seit Juli, der in der vergangenen Woche über der Marke von 1,11 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1050 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Jahresauftakt am Devisenmarkt. Kursverluste an den asiatischen Aktienmärkten sorgten für weniger Risikofreude bei den Investoren. Der als sichere Anlage geschätzte Dollar konnten zu den meisten wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich das Interesse der Anleger verstärkt auf Konjunkturdaten. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone.

Kursverluste gab es am Morgen beim japanischen Yen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Serie von starken Erdbeben an der Westküste Japans.