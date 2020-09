Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Verdi dringt auf Zustimmung zum Karstadt-Kaufhof-Insolvenzplan

ESSEN: Die Gewerkschaft Verdi hat die Gläubiger des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof aufgefordert, dem Insolvenzplan der Unternehmensführung zuzustimmen und damit den Weg für den Erhalt des Konzerns freizumachen. «Die Alternative ist eine Zerschlagung des Konzerns», warnte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Dienstag in Essen. Die Gläubiger des Warenhauskonzerns stellen am Dienstagnachmittag in Essen auf einem Gläubigertreffen die Weichen für die Zukunft des ums Überleben kämpfenden Traditionsunternehmens. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Abstimmung über den von der Unternehmensführung ausgearbeiteten Insolvenzplan.

Samwer-Brüder wollen Rocket Internet von der Börse nehmen

BERLIN: Der Start-up-Investor Rocket Internet will sich nach gut sechs Jahren von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren, teilte Rocket Internet am Dienstag in Berlin mit. Rocket plant, den Aktionären ihre Anteilsscheine zu je 18,57 Euro abzukaufen. Die Abwesenheit vom Aktienmarkt mit seinen Berichtspflichten und der Vielzahl von Inhabern soll den Besitzern um die Samwer-Brüder einen längerfristigen Unternehmenskurs ermöglichen, hieß es.

Samsung-Erbe Lee soll wegen Manipulationsvorwürfen vor Gericht

SEOUL: Der Erbe des Samsung-Imperiums, Lee Jae Yong, soll sich im Zusammenhang mit der umstrittenen Fusion zweier Konzerntöchter vor fünf Jahren vor Gericht verantworten. Die Ermittler verdächtigen das Management des größten südkoreanischen Mischkonzerns, die Fusion mit illegalen Mitteln eingefädelt zu haben, um Lee die Kontrolle bei Samsung zu sichern. Die Staatsanwaltschaft klagte den 52-jährigen Vizevorsitzenden des Smartphone- und Speicherchip-Marktführers Samsung Electronics am Dienstag wegen Aktienkursmanipulation, Untreue, Verstoßes gegen Rechnungsprüfungsvorschriften und anderer Delikte an. Neben Lee wurde gegen zehn weitere ehemalige und derzeitige Manager Anklage erhoben.

Neue EU-Regeln für Autotypen ab 1. September - Grüne skeptisch

BRÜSSEL: Die Grünen sind skeptisch, ob die geänderten EU-Regeln zur Prüfung neuer Automodelle Betrug wie beim Diesel-Skandal künftig verhindern können. «Diese neuen Regeln sind gut und wichtig, leider werden grundsätzliche Probleme wieder nicht angegangen», kritisierte Bundestags-Fraktionsvize Oliver Krischer. Die neuen EU-Vorgaben zur sogenannten Typgenehmigung gelten seit Dienstag (1. September). Neue Modelle sollen demnach vor der Zulassung für den europäischen Markt strikter überprüft werden. Zudem soll es erstmals später Stichproben geben, ob zum Verkauf angebotene Autos die Vorschriften tatsächlich einhalten. Bei Verstößen kann die EU-Kommission Rückrufe starten und im Extremfall drastische Strafen von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug verhängen.

Conti verschärft Sparkurs: Über eine Milliarde Euro jährlich ab 2023

HANNOVER: Continental verschärft seinen bereits laufenden Sparkurs deutlich und wird auch beim Umbau in Richtung Software und E-Mobilität noch einmal konkreter. Wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte, sollen von 2023 an nun mehr als eine Milliarde Euro an Bruttoeinsparungen pro Jahr angepeilt werden. Die jährliche Zielgröße bis 2023 betrug bisher rund 500 Millionen Euro. Der Autozulieferer und Reifenhersteller aus Hannover will die Kosten so weiter drücken.

Saisonüblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit im August

NÜRNBERG: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erneut gestiegen - allerdings wie im Vormonat in saisonüblicher Höhe. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2,955 Millionen Menschen ohne Job, rund 45.000 mehr als im Juli und 636.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Im August erhöht sich die Arbeitslosigkeit üblicherweise, weil Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse vor den Sommerferien enden. Zum Vergleich: Im August 2019 hatte sich die Zahl der Menschen ohne Job im Vergleich zum Vormonat um 44.000 erhöht.

Altmaier sieht Talsohle in Corona-Krise durchschritten

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die Wirtschaft in Deutschland nach dem beispiellosen Einbruch in der Corona-Krise wieder im Aufwärtstrend. «Die Talsohle ist durchschritten», sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Altmaier hob die Konjunkturprognose leicht an. In einer neuen Zwischen-Prognose erwartet der Wirtschaftsminister, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 5,8 Prozent sinkt. Dies wäre aber immer noch der bisher schwerste Einbruch der Nachkriegsgeschichte. In ihrer Ende April vorgelegten Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung damit gerechnet, dass infolge der Corona-Krise das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 6,3 Prozent zurückgeht.

Opposition einig über Wirecard-Untersuchungsausschuss

BERLIN: Zur politischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals will die Opposition im Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Nach AfD, FDP und Linke sind nun auch die Grünen dafür, wie der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz am Dienstag nach einer Sondersitzung des Finanzausschusses in Berlin sagte. FDP, Linke und Grüne haben zusammen die nötige Stimmenzahl für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und wollen gemeinsam abstimmen. Um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, muss ein Viertel der 709 Abgeordneten im Bundestag zustimmen - FDP, Grüne und Linke haben zusammen 216 Sitze. Auf die Stimmen der AfD wollen sich die anderen drei Fraktionen nicht stützen. Untersuchungsausschüsse können Zeugen und Sachverständige laden und Akteneinsicht verlangen.

HWWI: Wirtschaft erreicht Ende nächsten Jahres altes Niveau

HAMBURG: Die deutsche Wirtschaft ist auf einem Erholungskurs und wird nach einer Prognose des Hamburger Forschungsinstituts HWWI zur Jahreswende 2021/22 wieder ihr altes Niveau vor der Corona-Krise erreichen. Im dritten Quartal werde das Inlandsprodukt deutlich zunehmen, heißt es in einer am Dienstag in Hamburg verbreiteten Mitteilung des HWWI. Nach den heftigen Einbrüchen im zweiten Quartal werde dennoch insgesamt in diesem Jahr ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um fünf Prozent zu Buche schlagen, dem im kommenden Jahr ein Wachstum um ebenfalls fünf Prozent folge. Das gelte aber nur, wenn es keine Rückschläge bei der weiteren Entwicklung der Pandemie gebe.

Die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien in Deutschland geringer ausgefallen als in vielen vergleichbaren Ländern, weil die Politik gleichzeitig zum Lockdown mit umfangreichen Hilfsmaßnahmen betroffene Arbeitnehmer und die Wirtschaft unterstützte, heißt es in der Analyse. In manchen Wirtschaftsbereichen werde der Einschnitt auch nachhaltige Folgen haben, andere hätten davon profitiert.

Protest am Boden und in der Luft bei EU-Agrarminister-Treffen

KOBLENZ: Am Boden und in der Luft haben am Abschlusstag des Treffens der EU-Agrarminister in Koblenz Bauern und Umweltaktivisten demonstriert. Viele Landwirte fuhren am Dienstag sehr früh am Morgen mit ihren Traktoren in die Rhein-Mosel-Stadt, hupten und verlängerten mit ihrem Protest gegen die EU-Agrarpolitik die Staus des Berufsverkehrs, wie die Polizei mitteilte. Ihre Zahl lasse sich schwer schätzen, weil sie sich über die gesamte Innenstadt verteilt hätten.

Am Tagungsort der dreitägigen informellen EU-Zusammenkunft, zu der Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) geladen hatte, kam es zeitweise zum Dauerhupen von Traktoren. Hoch in der Luft schwebte ein Gleitschirmflieger von Greenpeace mit einem Banner: «Kein Geld für gestern.» Die Umweltschutzorganisation forderte: «Statt riesiger Monokulturen muss die EU gezielt die Landwirtinnen und Landwirte fördern, die Böden und Wasser schützen und ihre Tiere artgerecht halten. Nur so können die europäischen Klimaziele erreicht werden.» Auf einem Transparent der Demonstranten am Tagungsort stand: «Hallo Politiker. Ihr verramscht gerade unsere Landwirtschaft (...) Wir brauchen wieder fachliche-sachliche Entscheidungen für uns Bürger.»

Die rheinland-pfälzische Winzertochter Julia Klöckner dankte als Bundesagrarministerin vor den Beratungen am Dienstag in der Rhein-Mosel-Halle den Bauern für ihre «systemrelevante» Arbeit. Sie würden oft ungerechtfertigt als Tierquäler und Umweltverschmutzer angefeindet. Dabei hätten sie sehr wohl die Natur im Blick. Es gelte, Ökonomie, Ökologie und «die soziale Frage» zusammenzubringen und 450 Millionen EU-Bürger zu ernähren: «Ein hungriger Magen findet keinen Frieden.»

Klöckner gegen Mercosur-Handelspakt - Bauernproteste in Koblenz

KOBLENZ: Agrarministerin Julia Klöckner hat sich gegen das EU-Handelsabkommen mit den Mercosurstaaten in Südamerika gestellt. Dass der Pakt ratifiziert werde, sehe sie noch nicht, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Koblenz. Alle EU-Agrarminister seien sehr skeptisch. In Südamerika würden Regenwälder für Ackerland gerodet, und europäische Landwirte müssten dann mit umweltschädlich produzierten Lebensmitteln konkurrieren. Eine stärker regionale Versorgung sei die Lehre aus der Corona-Krise, sagte Klöckner.

Bei dem informellen Treffen der EU-Landwirtschaftsminister warb sie erneut für die Einführung einer Tierwohlkennzeichnung in einem europäischen Rechtsrahmen. Das sei auf EU-Ebene ein dickes Brett, doch hätten sich alle Agrarminister darauf eingelassen, das auf die Tagesordnung zu heben. Die Kennzeichnung soll Verbrauchern im Supermarkt die Entscheidung für Lebensmittel erleichtern, die unter Wahrung des Tierwohls produziert wurden. Klöckner plädierte auch erneut für die sogenannte Nutriscore-Kennzeichnung. Das ist ein Hinweis in Ampelfarben, ob Lebensmittel viel Zucker oder Fett enthalten.

Das Koblenzer Treffen war begleitet von Bauernprotesten gegen die geplante Reform der EU-Agrarhilfen. Überall in Koblenz fuhren nach Angaben der Polizei Traktoren auf. Klöckner kündigte an, dass sie im Oktober eine gemeinsame Linie der EU-Staaten finden wolle. Vorschläge der EU-Kommission liegen schon seit 2018 vor. Ziel ist es, Klima- und Umweltschutz voranzubringen und Zahlungen an die Bauern neu auszurichten. Landwirte wehren sich unter anderem gegen neue Auflagen beim Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Deutschland hat bis zum Jahresende den Vorsitz der EU-Staaten und deshalb eine Vermittlerrolle.

Türkei verlängert erneut Suche nach Erdgas im östlichen Mittelmeer

ISTANBUL: Die Türkei hat die umstrittene Erdgas-Suche ihres Forschungsschiffs «Oruc Reis» im östlichen Mittelmeer ein weiteres Mal verlängert. Am 12. September solle der Einsatz enden, teilte die zuständige Marinebehörde am Montagabend mit. Der Einsatz hätte eigentlich schon am 23. August auslaufen sollen, wurde dann aber mehrmals und zuletzt bis zum 1. September verlängert.

Das griechische Außenministerium kritisierte die Verlängerung scharf. «Die Türkei erfüllt treu die Rolle des Unruhestifters und des Faktors der Destabilisierung der Region», hieß es aus Athen.

Die «Oruc Reis» sucht seit der zweiten Augustwoche im östlichen Mittelmeer vor griechischen Inseln und westlich von Zypern nach Erdgas. An der Mission hat sich ein lang schwelender Streit um Erdgas zwischen Griechenland und der Türkei wieder entzündet. Ankara argumentiert, dass das Gebiet, in dem das Schiff nach Erdgas sucht, zum türkischen Festlandsockel gehört und das Land damit das Recht auf Ausbeutung hat. Der Türkei sind aber die griechischen Inseln Rhodos und Kastelorizo vorgelagert, weshalb das EU-Mitglied Griechenland das Seegebiet für sich beansprucht. Einen ähnlichen Konflikt gibt es um die Insel Zypern, vor deren Küste schon reiche Erdgasvorkommen entdeckt wurden.