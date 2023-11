Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.11.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Euro notiert bei knapp 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel knapp unter 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0695 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0670 Dollar festgelegt.

Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten neue Inflationsdaten aus den USA im Mittelpunkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung Zahlen für Oktober. Die Preisentwicklung ist mitentscheidend für den Kurs der US-Zentralbank Fed. Weil die Fed ihre Zinsen bereits kräftig angehoben hat und die Inflation deutlich gesunken ist, werden keine weiteren Zinsanhebungen erwartet. Notenbanker werden aber nicht müde zu betonen, dass zusätzliche Straffungen der Geldpolitik nicht ausgeschlossen sind.

Untersuchung: Bundeswehr etwa gleichauf mit Briten und Franzosen

BERLIN: Konfliktforscher sehen die Bundeswehr bei Ausrüstung und Einsatzbereitschaft etwa gleichauf mit den Streitkräften der zwei wichtigsten Nato-Verbündeten in Europa. «Die Bundesrepublik ist entgegen allen Behauptungen nicht verteidigungsunfähig und unterhält im Vergleich zu den gemeinhin einsatzbereiter und kampfkräftiger eingeschätzten Streitkräften Frankreichs und Großbritanniens hinsichtlich Bewaffnung, Personalstärke (und Mittelaufwand hierbei) und Einsatzbereitschaft vergleichbare Streitkräfte», heißt es in einer Studie des Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC). Diese lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Dienstag vor.

Die Wissenschaftler haben im Auftrag von Greenpeace öffentlich zugängliche Daten aus den vergangenen drei Jahrzehnten ausgewertet. Sie stellen fest: «Die Hauptwaffensysteme der Bundeswehr sind insgesamt sogar deutlich moderner als die der beiden Nato-Partner.» Ihre Kernthese: «Die Bundeswehr wurde weder kaputtgespart noch ist Deutschland nicht in der Lage, einen vergleichbaren Beitrag zur Bündnisverteidigung zu leisten wie die beiden ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates.»