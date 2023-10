Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.23 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Beck's-Brauer AB Inbev bleibt trotz US-Schwäche auf Wachstumskurs

LEUVEN: Trotz anhaltender Schwäche auf dem US-Markt ist die weltgrößte Brauerei AB Inbev im dritten Quartal auf Wachstumskurs geblieben. Obwohl der Absatz weltweit zurückging, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,2 Prozent auf rund 15,6 Milliarden US-Dollar (14,7 Mrd Euro), wie der Hersteller von Bieren wie Beck's, Budweiser und Stella Artois am Dienstag im belgischen Leuven mitteilte. Organisch - also bereinigt um Wechselkursveränderungen und Effekte aus dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen - kletterten die Erlöse sogar um 5 Prozent nach oben. Die Jahresprognose bestätigte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 2,2 Prozent auf gut 5,4 Milliarden Dollar zu, organisch betrug das Plus 4,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente AB Inbev mit 1,47 Milliarden Dollar 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. In Summe entsprechen die Kennzahlen etwa den Erwartungen der Analysten.

Der Brauer kündigte außerdem ein Barangebot zur freiwilligen Rücknahme von Anleihen in Höhe von bis zu 3 Milliarden Dollar und ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar an.

Wirtschaftswachstum in Frankreich schwächt sich deutlich ab

PARIS: Die Wirtschaft in Frankreich hat im dritten Quartal stark an Schwung verloren.

In den drei Monaten bis Ende September legte die Wirtschaftsleistung (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um lediglich 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten damit im Schnitt gerechnet. Im zweiten Quartal war das BIP noch um revidierte 0,6 (zuvor 0,5) Prozent gestiegen.

Eurokurs gibt wieder etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner zu Wochenbeginn erzielten Gewinne eingebüßt. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0598 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0605 (Freitag: 1,0541) Dollar festgesetzt.

Am Montag hatte der Euro von Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland profitiert. Die deutlich gesunkene Inflation weckte dort Hoffnungen auf einen Aufschwung der Konjunktur. Auch Wachstumszahlen stützten die Gemeinschaftswährung.

Am Dienstag nun richtet sich der Fokus auf eine Reihe weiterer Konjunkturdaten. Dazu zählen die Verbraucherpreise aus der Eurozone und Angaben zum US-Verbrauchervertrauen.

Japans Zentralbank passt Geldpolitik erneut an

TOKIO: Japans Zentralbank hat ihre Billiggeldpolitik in Reaktion auf die steigenden Preise und die andauernde Schwäche des Yen erneut angepasst. Die Bank of Japan (BoJ) beschloss am Dienstag nach zweitägiger Sitzung, ihr Programm zur Steuerung der sogenannten Renditekurve noch flexibler zu handhaben. Mit ihrer zweiten Anpassung innerhalb von drei Monaten entschied die Zentralbank, 1,0 Prozent als neuen Referenzpunkt für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen zu verwenden. Die bisherige Vorgabe, dass die Renditen um plus oder minus 0,5 Prozent schwanken sollten, ließen die Notenbanker fallen.

Ziel sei es nach wie vor, die langfristigen Zinssätze in der Nähe von null Prozent zu halten. Die kurzfristigen Zinssätze sollen zudem weiterhin bei minus 0,1 Prozent liegen. Zusammen mit den Anpassungen der Geldpolitik hob die Zentralbank auch ihre Inflationsprognosen an und ebnete damit nach Einschätzung von Ökonomen den Weg für eine mögliche Normalisierung der Geldpolitik. Die BoJ geht nun für die Fiskaljahre 2023 und 2024 (31. März) von einer Preissteigerung von 2,8 Prozent aus. Das würde bedeuten, dass die Inflation drei Jahre in Folge über dem Zielwert der Zentralbank von 2 Prozent läge.

Stimmung in Chinas Industrie wieder schlechter

PEKING: Die Stimmung in den chinesischen Industriebetrieben hat sich im Oktober eingetrübt. Wie das Pekinger Statistikamt am Dienstag mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum Vormonat von 50,2 auf 49,5 Punkte. Damit fiel der wichtige konjunkturelle Frühindikator nach einer Erholung in den Vormonaten wieder unter die kritische Marke von 50 Punkten, ab der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist.

Die chinesische Wirtschaft leidet unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum. Zuletzt gab es jedoch Anzeichen für eine Erholung. So fiel das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr besser aus als von Analysten erwartet. Der nun rückläufige Einkaufsmanagerindex deutet aber auf eine anhaltende Verunsicherung der Unternehmen hin.