Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.09.23 | Überblick

Ölpreise ziehen weiter an - Brent steigt über 95 Dollar

SINGAPUR: Die Ölpreise nähern sich der Marke von 100 Dollar. Am Dienstagmorgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bis zu 95,15 Dollar. Ein Fass der US-Sorte WTI zur Oktober-Lieferung wurde mit bis zu 92,55 Dollar gehandelt. Das waren jeweils die höchsten Stände seit November. Zum Vortag legte Brent um etwa einen halben Dollar zu. WTI war knapp einen Dollar teurer.

Seit Anfang Juli geht es mit den Preisen nach oben. Seither haben sie gut 35 Prozent zugelegt. Hauptgrund ist das knappe Angebot seitens größer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Auf der Nachfrageseite hat sich die Konjunkturlage in China zumindest etwas aufgehellt, während die von vielen Fachleuten erwartete Rezession in den USA ausgeblieben ist. Es trifft also ein knappes Angebot auf eine robuste Nachfrage.

Euro gibt zum Dollar leicht nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstagmorgen gegenüber dem Dollar nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0663 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer Inflationsdaten aus der Eurozone in den Blick nehmen. Es handelt sich zwar nur um Detaildaten. Revidierungen sind aber nicht ausgeschlossen. Nach bisherigen Zahlen stagnierte die Inflation im August bei 5,3 Prozent. Die von der EZB stark beachtete Kerninflation sank. In der vergangenen Woche hatten die Währungshüter die Möglichkeit angedeutet, dass der Zinshöhepunkt im Euroraum erreicht sein könnte.