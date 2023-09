Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Großhandelspreise gehen in Deutschland weiter zurück

WIESBADEN: In Deutschland sind die Preise auf Großhandelsebene im August weiter gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen sie um 2,7 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Es war der fünfte Rückgang in Folge. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau um 0,2 Prozent.

Im vergangenen Jahr waren die Preise im Großhandel stark gestiegen. Zeitweise ging es um mehr als 20 Prozent nach oben. Ausschlaggebend war der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der vor allem Energie und Rohstoffe stark verteuerte.

Der jetzige Preisrückgang geht vor allem auf einen Basiseffekt zurück: Wegen des Preisniveaus im Vorjahresmonat sanken die Preise für Mineralölprodukte wie Benzin im August um 15,8 Prozent. Im Monatsvergleich erhöhten sie sich jedoch um 6,9 Prozent.

Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsstufen, auf denen sich das allgemeine Preisniveau bildet. Neben dem Großhandel zählen dazu die Preise für nach Deutschland eingeführte Güter und die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten. Sie alle wirken auf die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet. An diesem Donnerstag trifft die EZB ihre nächste Zinsentscheidung.

Ölpreise notieren knapp unter Zehn-Monats-Hoch

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen leicht zugelegt. Im frühen Handel kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,93 Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte WTI zur Oktober-Lieferung stieg um 37 Cent auf 87,66 Dollar.

Damit notieren die Erdölpreise knapp unter ihren höchsten Ständen seit vergangenen November. Für deutliche Preissteigerungen in den vergangenen eineinhalb Monaten tragen vor allem Angebotsbeschränkungen durch große Förderländer bei. Saudi-Arabien und Russland wollen ihre Lieferungen mindestens bis Jahresende begrenzen. Mit der Strategie sollen die Einnahmen aus dem Ölverkauf erhöht werden.

Euro stabil über 1,07 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,07 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 Dollar und damit etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0724 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf dem Devisenmarkt auf deutsche Konjunkturdaten. Das Mannheimer ZEW-Institut veröffentlicht am Vormittag sein monatliches Konjunkturbarometer. Angesichts der sich abschwächenden Wirtschaftsentwicklung insbesondere in Deutschland wird mit einer Eintrübung gerechnet.

In Großbritannien gibt die Regierung am Morgen ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht bekannt. In den USA bleibt es datenseitig weitgehend ruhig.

Experte: Brexit-Regeln für Nordirland haben gewaltiges Potenzial

BELFAST: Ein führender Investmentexperte hat die Brexit-Lösung für Nordirland gegen Kritik verteidigt. Die Vereinbarung zwischen der britischen Regierung und der EU berge großes Potenzial zur Stärkung der Wirtschaft in der ehemaligen Bürgerkriegsregion, sagte der Vorstandschef des Beratungsunternehmens OCO Global, Gareth Hagan, zum Auftakt eines Investitionsgipfels in Belfast. Nordirland sei der einzige Ort mit zollfreiem Marktzugang sowohl zur EU als auch nach Großbritannien und zudem die einzige britische Region, deren Exporte trotz EU-Austritts und Pandemie in den vergangenen drei Jahren gewachsen seien.

Großbritannien und die EU hatten sich im März nach langem Streit um Brexit-Sonderregeln für Nordirland auf einen Kompromiss geeinigt. Damit können etwa Lebensmittel und Medikamente problemlos aus dem übrigen Vereinigten Königreich nach Nordirland exportiert werden. Kompromisslose Anhänger der Union mit Großbritannien stemmen sich aber mit aller Macht gegen jeden Einfluss der EU auf Nordirland. Daher gibt es derzeit auch keine funktionierende Regionalregierung.

Die «Windsor-Vereinbarung» sei eine elegante Lösung, sagte Hagan der Deutschen Presse-Agentur. Die Ausfuhren ins benachbarte EU-Land Irland seien stark gestiegen, aber auch in den Rest des Vereinigten Königreichs würden mehr Güter und Dienstleistungen verkauft. Kleine Volkswirtschaften könnten erfolgreich sein, wenn sie sich agil und innovativ präsentierten. So weit wie Singapur oder Dubai sei die Region zwar noch lange nicht. «Aber das Potenzial ist riesig.» In den vergangenen 20 Jahren sei der Technologiesektor stark gewachsen und habe ausländische Direktinvestitionen etwa aus den USA angezogen. Die Branche biete Fachkräfte bei vergleichsweise niedrigen Kosten.

Das politische Vakuum bleibe allerdings ein gravierendes Problem, betonte der Experte. Vor allem für ausländische Direktinvestitionen seien Stabilität und Sicherheit wichtige Voraussetzungen. Der mehrtägige Investitionsgipfel präsentiere Nordirland im globalen Scheinwerferlicht. Aber die fehlende politische Führung sei peinlich und für die meisten Menschen frustrierend. «Denken Sie nur daran, wie gut wir sein könnten.» Alle Teile des Puzzles seien verfügbar und müssten nur noch angeordnet werden.