Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.23 | Aktualisiert um: 21:10 | Überblick

London verschiebt Brexit-Kontrollen von Lebensmitteln erneut

LONDON: Großbritannien verschiebt bereits zum fünften Mal die Brexit-Kontrollen von Lebensmitteln aus der EU. Eigentlich für Oktober geplant, soll die erste Stufe des neuen Grenzmodells erst im Januar 2024 in Kraft treten, wie die britische Regierung am Dienstag mitteilte. Man habe auf Bitten der Industrie gehandelt. «Um den Beteiligten zusätzliche Zeit zu geben, sich auf die neuen Kontrollen vorzubereiten, gelten für weitere Kontrollen überarbeitete Zeitpläne.» Wirtschaftsvertreter begrüßten, die Entscheidung gebe Importeuren mehr Zeit sich vorzubereiten.

Großbritannien führt einen großen Teil seiner Lebensmittel aus der EU ein. Die EU prüft Importe aus dem Vereinigten Königreich bereits seit dem 1. Januar 2021 genau, seit das Land die EU-Zollunion und den Binnenmarkt verlassen hatte.

Wie die «Financial Times» jüngst berichtete, wollte der britische Finanzminister Jeremy Hunt angesichts der hohen Lebensmittelinflation zusätzliche Kosten vermeiden und habe sich deshalb für die erneute Verzögerung stark gemacht. Die Regierung hielt nun fest, sie sei sich «der Auswirkungen der Inflation bewusst», signalisierte aber, dass es keine weiteren Verzögerungen geben werde.

Die oppositionellen Liberaldemokraten kritisierten: «Diese demütigende Kehrtwende ist nur das jüngste Beispiel des konservativen Chaos.» Die Regierung müsse vielmehr die «zerbrochene Beziehung» mit Europa reparieren und garantieren, dass Verbraucher trotz der zu erwartenden höheren Bürokratie nicht noch mehr für Lebensmittel zahlen müssten.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0803

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0803 (Montag: 1,0808) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9257 (0,9252) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85860 (0,85815) britische Pfund, 158,93 (158,35) japanische Yen und 0,9558 (0,9559) Schweizer Franken fest.

Dax nur noch knapp im Plus

FRANKFURT/MAIN: Die Vortageserholung des deutschen Aktienmarktes hat sich am Dienstag nur noch zögerlich fortgesetzt. Um 0,13 Prozent ging es mit dem Leitindex Dax am frühen Nachmittag nach oben auf 15.813 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone lag ebenfalls leicht im Plus. In den kommenden beiden Tagen stehen Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone auf der Agenda. Der Euro gab am Dienstag leicht nach und wurde zuletzt mit 1,0790 US-Dollar bezahlt. Im Rentenhandel fiel die Umlaufrendite von 2,61 Prozent am Montag auf 2,58 Prozent.

Milliardenverlust beim Immobilienkonzern Adler

LUXEMBURG: Der kriselnde Immobilienkonzern Adler Group hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Ergebnisrückgang verzeichnet. Mieterträge und operatives Ergebnis sanken und wegen der gestiegenen Zinsen musste Adler - wie andere Unternehmen aus der Branche auch - sein Immobilienportfolio abwerten. Der faire Wert des Portfolios einschließlich der Entwicklungsprojekte belief sich nach Angaben von Dienstag zum 30. Juni auf 6,4 Milliarden Euro, nach 7,4 Milliarden Euro zum Jahresende. Der Nettoverlust betrug gut eine Milliarde Euro nach 604 Millionen ein Jahr zuvor.

IW-Prognose: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um bis zu 0,5 Prozent

ÖLN: Hohe Zinsen, teure Energie und ein schwacher Export lähmen die deutsche Wirtschaft. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet deshalb in diesem Jahr mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um bis zu 0,5 Prozent, wie aus dem nun veröffentlichten Konjunkturbericht hervorgeht. Aufgrund ihres hohen Fokus auf die Weltmärkte und ihrer hohen Exportquote leide die deutsche Wirtschaft überdurchschnittlich unter den geoökonomischen Schocks wie dem Ukrainekrieg und den Spannungen im Verhältnis zu China, stellen die Wissenschaftler fest.

Studie: Mehr Rabatt bei Verbrennern und Preisschock bei E-Autos

DUISBURG/FRANKFURT: Vor der Automesse IAA in München haben viele Hersteller bei ihren Verbrennermodellen die Kaufanreize erhöht. Zugleich droht laut der regelmäßigen Marktstudie des Duisburger CAR-Instituts bei E-Autos ein Preisschock, weil der deutsche Staat zum Jahreswechsel seine Subventionen kürzt. Nur noch 3000 statt 4500 Euro Zuschuss gibt es ab dem 1. Januar 2024 für Privatkäufer kleinerer E-Autos. Gemessen an den Kaufanreizen müssten sich die Konsumenten auf die herkömmlichen Verbrennermodelle konzentrieren. Die 30 gefragtesten Modelle wurden laut Studie im August mit einem durchschnittlichen Preisnachlass von 17,8 Prozent angeboten.

Mehr Pleiten lassen Gläubigerschaden steigen

NEUSS: Angesichts zunehmender Unternehmensinsolvenzen in Deutschland müssen sich Banken und andere Gläubiger auf steigende Zahlungsausfälle einstellen. Die Summe der Gläubigerschäden von 36 Milliarden Euro im vergangenen Jahr dürfte 2023 deutlich überschritten werden, sagte der Leiter Wirtschaftsforschung von Creditreform, Patrik-Ludwig Hantzsch, der Deutschen Presse-Agentur. Die Wirtschaftsauskunftei rechnet mit einer Verschärfung der Situation in den kommenden Monaten. Doch aus Expertensicht haben die Pleiten nicht nur schlechte Seiten.

Babyboomer arbeiten laut Studie länger als vorherige Generationen

WIESBADEN: Männer und Frauen der sogenannten Babyboomer-Jahrgänge sind einer Studie zufolge im Schnitt deutlich länger erwerbstätig als vorangegangene Generationen. In der Altersspanne zwischen 55 und 64 gingen 1955 geborene Männer demnach im Schnitt 7,3 Jahre einem bezahlten Job nach, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. 1941 geborene Männer seien in der entsprechenden Zehnjahresspanne durchschnittlich nur 5,3 Jahre erwerbstätig gewesen. Bei den Frauen habe sich der Arbeitszeitraum von 2,6 auf 4,8 Jahre fast verdoppelt.

Energiebranche: Sehr komfortable Ausstattung mit E-Ladesäulen

BERLIN: Das Angebot an öffentlichen Ladesäulen für E-Autos ist nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mehr als ausreichend. «Die gute Nachricht ist: Wir haben ein Überangebot an Lademöglichkeiten», sagte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. Zum 1. Juli standen Fahrerinnen und Fahrern von Elektroautos nach einer Erhebung des Verbands 100.838 öffentliche Ladepunkte mit einer Leistung von insgesamt 4,5 Gigawatt zur Verfügung. Damit bewege sich Deutschland deutlich oberhalb der EU-Vorgaben.

Reallöhne erstmals seit zwei Jahren wieder gestiegen

WIESBADEN: Erstmals seit zwei Jahren sind in Deutschland die Reallöhne wieder leicht gestiegen. Im zweiten Quartal dieses Jahres übertrafen die sehr starken Gehaltserhöhungen von 6,6 Prozent die Steigerungen bei den Verbraucherpreisen (6,5 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Daraus habe sich eine Reallohnsteigerung um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal ergeben. Gleiches war zuletzt im zweiten Quartal 2021 mit einem Anstieg um 3,2 Prozent registriert worden.

Ölpreise bewegen sich am Morgen kaum

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 84,38 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 80,02 Dollar.

Die Impulse für den Handel halten sich seit Wochenbeginn in Grenzen. Tendenzielle Belastung kommt von der schwachen Wirtschaft Chinas, das zu den größten Ölverbrauchsländern der Welt zählt. Die Volksrepublik leidet unter einer Vielzahl konjunktureller und struktureller Belastungen, darunter der kriselnde Immobilienmarkt.

Unterstützung liefert dagegen das knappe Rohölangebot aus großen Förderländern wie Saudi-Arabien oder Russland. Die Anbieter stemmen sich damit gegen aus ihrer Sicht zu niedrige Erdölpreise. Zudem notierte der US-Dollar zuletzt etwas schwächer, was Rohöl für Nachfrager aus anderen Währungsräumen aufgrund von Wechselkurseffekten vergünstigt.

Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0808 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allerdings zumeist aus der zweiten Reihe und daher mit geringerer Marktrelevanz. Aus Deutschland und Frankreich werden Indikatoren zur Verbraucherstimmung erwartet. In den USA wird ebenfalls eine Umfrage unter Verbrauchern veröffentlicht. Hinzu kommen Zahlen vom Immobilienmarkt, dessen Entwicklung für die Stimmung der Konsumenten ebenfalls von Bedeutung ist.

Mächtig Druck: Gasturbine mit 88.375 PS liegt immer noch in Mülheim

MÜLHEIM: Turbine Nr. 9260 des Modells SGT-A65 trieb früher in der russischen Gasverdichterstation Portowaja nördlich von St. Petersburg als Motor einen Kompressor an. Dieser sorgte zusammen mit fünf anderen Kompressoren für über 200 Bar Druck in der Ostseepipeline Nord Stream 1. Damit war es möglich, Erdgas in einem Rutsch über 1224 Kilometer bis nach Deutschland zu pressen.

In Kanada war die von Rolls-Royce gebaute Turbine im vergangenen Jahr routinemäßig gewartet worden. Weil Russland sie wegen angeblich fehlender Papiere zunächst nicht wieder einführen wollte, wurde sie auf ihrem Rückweg zwischengelagert. Am 18. Juli 2022 kam sie in Deutschland an. Weil das Rolls-Royce-Turbinengeschäft zunächst von Siemens und schließlich von Siemens Energy übernommen worden war, landete die Turbine in einer Siemens-Energy-Industriehalle in Mülheim an der Ruhr.

Gut zwei Wochen nach ihrer Ankunft stattete Bundeskanzler Olaf Scholz der Turbine einen Besuch ab. «Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden, es muss nur Jemand sagen, ich möcht' sie haben, dann ist sie ganz schnell da», sagte er. Es rief aber niemand an. Die Turbine mit 88.375 PS liegt nach Angaben von Siemens Energy immer noch in Mülheim.