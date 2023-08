Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.23 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 86,20 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um sechs Cent auf 82,45 Dollar.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China belasteten die Ölpreise kaum. Im Juli war die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht so stark wie erwartet gestiegen. Zuletzt hatte es mehrfach schwache Konjunkturdaten aus China gegeben, was die Sorgen vor einer schwächeren Nachfrage nach Rohöl schürte.

Allerdings reagierte die chinesische Notenbank am Dienstag auf die zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten und senkte die Zinsen überraschend. Damit soll die Wirtschaft des Landes wieder stärker in Schwung gebracht werden.

Seit Beginn der Woche haben sich die Ölpreise wenig verändert, nachdem sie in den Wochen zuvor stark gestiegen waren. Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Kursentwicklung des US-Dollar. Der hatte in den vergangenen Handelstagen zu anderen wichtigen Währungen an Wert gewonnen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt überwiegend in Dollar gehandelt wird, macht eine starke US-Währung den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremst.

Euro stabil über 1,09 US-Dollar - Yuan nach Zinssenkung unter Druck

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt und sich knapp über 1,09 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0910 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0930 Dollar festgesetzt.

Nach einer Zinssenkung der chinesischen Notenbank ist die Währung des Landes am Morgen weiter unter Druck geraten. Vor dem Hintergrund enttäuschender Konjunkturdaten hatte die Zentralbank am frühen Morgen den Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit auf 2,5 Prozent gesenkt, von zuvor 2,65 Prozent. Es ist die zweite Zinssenkung seit Juni.

Nach der Zinssenkung ist der Kurs des Yuan zum US-Dollar weiter gesunken und erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit vergangenem November. Kursgewinne gab es am Morgen hingegen beim russischen Rubel. Der konnte sich etwas erholen, nachdem der Kurs am Vortag zum Dollar den tiefsten Stand seit März 2022 erreicht hatte. Am Morgen wurden für einen Dollar knapp 98 Rubel gezahlt, nach etwa 102 Rubel am Vortag. Die russische Notenbank will sich im Laufe des Tages zu einer außerordentlichen Sitzung treffen. Beobachter erwarten eine Leitzinsanhebung, mit dem Ziel, den Rubel zu stützen.