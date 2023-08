Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.08.23 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen und haben sich damit etwas von ihren jüngsten Drei-Monats-Hochs entfernt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,10 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 29 Cent auf 81,51 Dollar.

Leichten Druck auf die Preise übte der etwas festere Dollar aus. Da Rohöl überwiegend in der amerikanischen Währung gehandelt wird, wirken sich Wechselkursänderungen meist auf die Nachfrage aus. Steigt der Dollar, sinkt in der Regel das Interesse aus anderen Währungsräumen. Das drückt auf die Erdölpreise.

Ungeachtet dessen haben die Rohölpreise in den vergangenen Wochen kräftig um etwa zehn Dollar zugelegt. Auf der Nachfrageseite treibt die Aussicht auf einen vorsichtigeren Kurs vieler Notenbanken mit weniger Zinsanhebungen. Auf der Angebotsseite haben große Förderstaaten wie Saudi-Arabien oder Russland ihre Produktion deutlich eingeschränkt.

Australiens Notenbank hält Leitzins überraschend konstant

SYDNEY: Die Notenbank Australiens hat ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge nicht angetastet. Der Zins beträgt nach wie vor 4,1 Prozent, wie die Währungshüter am Dienstag in Sydney mitteilten. Fachleute hatten dagegen überwiegend mit einer Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der australische Dollar geriet nach dem Zinsentscheid gegenüber anderen Währungen unter Druck. Die Kapitalmarktzinsen in Australien gaben deutlich nach.

Notenbankchef Philip Lowe hält künftige Straffungen zwar grundsätzlich für möglich, er machte die Entscheidung aber von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Die australische Notenbank wählt damit einen ähnlichen Ansatz wie etwa die US-Zentralbank Fed oder die Europäische Zentralbank (EZB). Wie auch in den USA oder Europa ist die Inflation in Australien tendenziell gesunken. Dies verschafft der Notenbank etwas Luft im Kampf gegen die hohe Teuerung.

Die kräftigen Zinsanhebungen seit Frühjahr 2022 haben den australischen Währungshütern viel Kritik eingebracht. Im Land sitzen viele Immobilienbesitzer auf Hypothekendarlehen mit variablen Zinssätzen. Dort wirken sich die steigenden Leitzinsen viel schneller aus als bei Darlehen mit Zinsbindung, wie sie in Deutschland üblich sind. Hinzu kommt, dass die Notenbank mit Straffungsbeginn ihr Versprechen anhaltend niedriger Leitzinsen gebrochen hatte.

Gesunkene Ölpreise lassen Gewinne bei BP weiter schmelzen

LONDON: Ähnlich wie die Konkurrenz muss auch der britische Ölkonzern BP im zweiten Quartal weiter Abstriche machen. Vor einem Jahr waren die Öl- und Gaspreise wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sehr hoch; inzwischen sind die Preise wieder deutlich gesunken. Damit lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von BP im zweiten Quartal bei knapp 2,6 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es mit 8,45 Milliarden Dollar noch deutlich mehr. Analysten waren zwar von einem starken Rückgang ausgegangen, hatten aber im Schnitt dennoch etwas mehr erwartet.

Inklusive Sondereffekten betrug der Gewinn zwischen April und Ende Juni knapp 1,8 Milliarden Dollar nach 9,26 Milliarden ein Jahr zuvor. Außerdem kündigten die Briten für die nächsten Monate einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an.

Euro fällt unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nachgegeben und ist unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0990 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1023 Dollar festgelegt.

Unter stärkerem Druck stand der australische Dollar. Die Zentralbank des Landes ließ den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert. Fachleute hatten dagegen mehrheitlich auf eine Straffung gesetzt. Die Notenbank hat ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stark angehoben, was ihr im Land viel Kritik eingebracht hat. Hintergrund ist, dass sie noch relativ kurz vor der ersten Zinsanhebung im Frühjahr 2022 stabile Zinsen versprochen hatte.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf wichtige Stimmungsbarometer aus der Industrie. In Europa stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm, in den USA wird der stark beachtete ISM-Index veröffentlicht. Die Unternehmensumfragen geben Hinweise auf den Zustand der konjunkturellen Lage.

Zehn Jahre Kooperation: Pakistan bekräftigt Beziehung zu China

ISLAMABAD: Bei einem hochrangigen chinesischen Staatsbesuch hat Pakistans Premierminister die enge Beziehung zur Volksrepublik bekräftigt. «Diese Freundschaft wird fortbestehen und kein Hindernis dulden, das ihr im Wege steht», sagte Shehbaz Sharif am Montag in Islamabad. Chinas Vizepremier He Lifeng besucht die südasiatische Atommacht anlässlich der zehnjährigen Kooperation beider Länder.

Im Juli 2013 hatten die Nachbarländer eine Absichtserklärung für eine Kooperation unterzeichnet. Im Rahmen des Wirtschaftskorridors CPEC investierte China bisher rund 25 Milliarden US-Dollar in die Energie- und Transportinfrastruktur Pakistans. CPEC sichert China mit dem südpakistanischen Hafen Gwadar im Rahmen seiner globalen Infrastrukturinitiative «Neue Seidenstraße» einen Zugang zum Arabischen Meer.

Die Kooperation hat laut der pakistanischen Regierung 200.000 Arbeitsplätze in dem bevölkerungsreichen Land geschaffen. Immer wieder gab es jedoch auch Kritik an der Abhängigkeit. Das von einer schweren Wirtschaftskrise geplagte Land hat umgerechnet rund 30 Milliarden Dollar (rund 27,22 Milliarden Euro) Schulden bei China.