Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.23 | Überblick

Ölpreise halten sich bei Drei-Monats-Hoch

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände vom Vortag gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 82,99 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 79,01 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise durch mehrere Ankündigungen der politischen Führung Chinas, wonach die private Nachfrage gestärkt werden soll. Der schwache Konjunkturverlauf in der Volksrepublik gilt als ein entscheidender Grund für die verhaltene Entwicklung der Rohölpreise in diesem Jahr.

Ein weiterer Grund für die trübe Stimmung sind die kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation. In dieser Woche beraten die Zentralbanken der USA, des Euroraums und Japans über ihren Kurs. Die Entscheidungen werden mit Spannung erwartet.

Euro vor Ifo-Geschäftsklima stabil

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag vor wichtigen Wirtschaftsdaten zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1075 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas höher auf 1,1096 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut seine monatlichen Umfrageergebnisse unter deutschen Unternehmen. Das Geschäftsklima wird mit Spannung erwartet, weil am Vortag eine ähnliche Umfrage von S&P Global sehr schwach ausgefallen war. Dies bestätigt die Erwartung vieler Volkswirte, die von einer konjunkturell trüben zweiten Jahreshälfte ausgehen.