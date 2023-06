Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Ölpreise steigen leicht

SINGAPUR: Die Ölpreise sind nach ihren jüngsten Abschlägen am Dienstag im frühen Handel etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 72,24 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 24 Cent auf 67,36 Dollar. Seit Jahresbeginn sind die Erdölpreise um mehr als zehn Prozent gefallen.

Etwas Druck nahm zuletzt der schwächere Dollar von den Erdölpreisen. Wertet die US-Währung ab, führt das über Wechselkurseffekte häufig zu einer stärkeren Rohölnachfrage. Grundsätzlich dominieren am Ölmarkt aber die Nachfragesorgen. Im Blick stehen die schwachen Wirtschaftslage in China und trübe Aussichten für die USA. Die beiden Länder sind die größten Energieverbraucher der Welt.

Euro steigt in Richtung 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt und ist in Richtung 1,08 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0765 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf blicken die Marktteilnehmer über den Atlantik. In den USA veröffentlicht die Regierung am Nachmittag Inflationsdaten für den Monat Mai. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Inflation gerechnet.

Die Entwicklung hat großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, von der am Mittwoch eine Zinspause erwartet wird. Nach kräftigen Anhebungen um insgesamt fünf Prozentpunkte seit März 2022 dürfte die Fed ihren Leitzins vorerst stabil halten, wie viele Fachleute erwarten.

Lindner: Keine Ausnahme von Verteidigungsausgaben bei Schuldenregeln

BRÜSSEL: Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ungeachtet der angespannten sicherheitspolitischen Lage gegen eine haushaltstechnische Sonderbehandlung von Verteidigungsausgaben. «Sicherlich müssen wir unsere Sicherheitsfähigkeiten in Europa verbessern», sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur und anderen Mitgliedern des European Newsroom in Brüssel in einem Interview. Die geopolitische Lage habe sich komplett verändert. «Allerdings bin ich noch nicht davon überzeugt, dass wir für Verteidigungsausgaben Ausnahmen von den Fiskalregeln brauchen.»

Die EU-Schuldenregeln schreiben den Staaten Obergrenzen vor und werden derzeit reformiert. Deutschland fordert vergleichsweise strenge Vorschriften.

Lindner sagte, er sehe eine Ausnahme von Militärausgaben von den Regeln skeptisch, weil die Kapitalmärkte nicht zwischen den Motiven für die Aufnahme von Schulden unterschieden: «Für die Kapitalmärkte sind Schulden gleich Schulden, und zu hohe Schulden führen zu Instabilität.» Sie heizten möglicherweise die Inflation an und verringerten die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.

In Deutschland müssen bei der aktuell laufenden Aufstellung des Bundeshaushalts für 2024 dem Vernehmen nach alle Ministerien mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums sparen. Lindner hatte den Ministerien Ende Mai mitgeteilt, wie viel Geld ihnen im kommenden Jahr pauschal zur Verfügung stehen soll. Aktuell laufen dazu aber noch Gespräche, in die teils auch Bundeskanzler Olaf Scholz involviert ist.

Brüssel will Nachhaltigkeitsbewertungen für Firmen strenger regeln

BRÜSSEL: Zur Vermeidung von Interessenskonflikten will die EU-Kommission strengere Regeln für Firmen einführen, die ihre Nachhaltigkeit bewerten lassen. Dabei geht es vor allem um mehr Transparenz bei den sogenannten ESG-Ratings, wie aus einem Entwurf für ein neues EU-Gesetz hervorgeht, das die Kommission am Dienstag vorstellen will. Diese Ratings bewerten unter anderem, inwiefern ein Unternehmen Umwelt, Klima und Mitarbeitende beeinflusst - und wie diese Faktoren wiederum das Geschäft der Firma beeinflussen.

So sollem Investoren beispielsweise das Risiko besser einschätzen können, ob eine Firma in einen Skandal verwickelt wird oder sich Umwelteinflüsse negativ auf das Geschäft auswirken. Das Deutsche Aktieninstitut wies vergangenes Jahr darauf hin, dass es eine Vielzahl an unterschiedlichen Methoden und teilweise intransparenten Bewertungskriterien bei ESG-Ratings gebe.

Der Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt, sieht vor, dass die Anbieter solcher ESG-Bewertungen künftig die Methodik auf ihrer Website veröffentlichen sollen. Zudem dürften sie künftig weder Anleger und Unternehmen beraten noch die Kreditwürdigkeit von Unternehmen bewerten oder selbst als Anleger tätig sein. Auch eine Tätigkeit im Banken-, Versicherungs- oder Rechnungsprüfungsgeschäft wäre demnach ausgeschlossen.

Dem CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber geht das zu weit. Der Politiker, der nach eigenen Angaben auch für die Deutsche Vermögensberatung tätig ist, fürchtet, dass die Vorgaben der Marktvielfalt schaden und am Ende nur wenige verlässliche Anbieter verfügbar sein könnten.