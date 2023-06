Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

WIESBADEN: Die deutsche Industrie ist schwach ins zweite Quartal gestartet.

Die Auftragseingänge fielen im April gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Rückgang folgt auf einen Einbruch im März, der mit 10,9 Prozent sogar noch etwas deutlicher ausfiel als bisher bekannt. Zum Vorjahresmonat gingen die Auftragseingänge im April um 9,9 Prozent zurück.

Ölpreise geben leicht nach - Saudi-Arabien erhöht Verkaufspreise

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,48 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 29 Cent auf 71,86 Dollar.

Die Erdölpreise haben mittlerweile ihre deutlichen Gewinne vom Wochenstart abgegeben. Beflügelt wurden die Preise zunächst durch eine kräftige Förderkürzung seitens des Ölriesen Saudi-Arabien. Die zuvor turbulente Sitzung des Ölverbunds Opec+ hinterließ am Markt aber offenbar Spuren. Es soll größere Debatten über die Förderquoten der afrikanischen Opec-Länder gegeben haben. Zudem nahmen die anderen Opec-Länder keine eigenen zusätzlichen Produktionskürzungen vor.

Saudi-Arabien hob unterdessen die Preise für seine Ölverkäufe an asiatische Kunden an. Dies ist ein nicht unüblicher Vorgang nach einer Produktionseinschränkung. Die Förderkürzung um eine Million Barrel je Tag soll zunächst für Juli gelten. Für denselben Monat gelten auch die Preisanhebungen.

Eurokurs legt leicht zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 1,0690 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt am Morgen der australische Dollar. Die Zentralbank des Landes überraschte die Finanzmärkte abermals mit einer Zinsanhebung. Der Leitzins beträgt mittlerweile 4,1 Prozent, nachdem ihn die Währungshüter erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben haben. Lange zählte die australische Notenbank zu den Zentralbanken mit einer besonders lockeren Ausrichtung. Mit der hohen Inflation hat sie ihren Kurs aber rasch und ohne große Ankündigung geändert, was im Land auf teils harte Kritik stößt.

Datenseitig stehen im Tagesverlauf Zahlen aus Europa im Blick. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt neue Auftragszahlen aus der deutschen Industrie. Im Laufe des Vormittags gibt das Statistikamt Eurostat Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone bekannt.