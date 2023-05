Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.05.23 | Aktualisiert um: 20:50 | Überblick

TAL-Pipeline macht Tschechien von russischem Erdöl unabhängig

PRAG: Tschechien wird dank einer Kapazitätserhöhung der Transalpinen Ölleitung ab 2025 von russischen Erdöllieferungen unabhängig sein. Das gab Ministerpräsident Petr Fiala am Dienstag beim Besuch des zentralen Rohöl-Tanklagers bei Prag bekannt. Er sprach von einem Meilenstein. Der für sein Land nutzbare Teil der TAL-Kapazität werde auf acht Millionen Tonnen jährlich verdoppelt.

Die Transalpine Ölleitung (TAL) führt vom Hafen im italienischen Triest ins bayerische Ingolstadt. Von dort besteht Anschluss an die Pipeline der tschechischen Staatsfirma Mero. Für den TAL-Ausbau ist der Austausch von Pumpen erforderlich. Mero übernimmt die Kosten, die auf umgerechnet bis zu 67,5 Millionen Euro geschätzt werden. Im vorigen Jahr stammten noch 56 Prozent des nach Tschechien importierten Rohöls aus Russland.

Hintergrund des geplanten Verzichts auf Lieferungen über die Druschba-Pipeline aus Russland ist der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die liberalkonservative Regierung in Prag zählt zu den entschiedenen Unterstützern Kiews und hat viele Waffen geliefert.

Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG begonnen

FULDA: Die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG hat am Dienstag in Fulda begonnen. Vertreter beider Seiten wollen bis einschließlich Donnerstag über einen neuen Tarifvertrag diskutieren. Ob diese Woche ein Abschluss gelingt, ist offen. Beide Seiten zeigten sich vor Verhandlungsbeginn aber optimistisch, dass bei den Gesprächen Fortschritte erzielt werden können.

Die EVG will für 180.000 Bahnbeschäftigte ein Gehaltsplus von mindestens 650 Euro im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr erreichen. Das Unternehmen hat bislang eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie sowie eine Tariferhöhung in zwei Stufen von insgesamt zehn Prozent für die unteren und mittleren Einkommen sowie acht Prozent für die höheren angeboten. Bei einer Laufzeit von 27 Monaten würde die erste Stufe im kommenden Jahr greifen. Die EVG fordert eine Tabellenerhöhung noch 2023.

IWF: Großbritannien wird Rezession in diesem Jahr entgehen

LONDON: Großbritannien wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr einer Rezession entgehen. Das geht aus dem Länderbericht der Organisation zum Vereinigten Königreich hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Wirtschaft des Landes wird der Prognose zufolge um 0,4 Prozent wachsen. Noch im April war der IWF davon ausgegangen, dass sie im laufenden Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen wird. Grund für die verbesserten Aussichten ist demnach eine stabile Nachfrage dank sinkender Energiepreise.

«Die Aussicht der britischen Wirtschaft ist besser geworden, aber vor dem Hintergrund eines äußerst unsicheren globalen Umfelds, strukturellen Herausforderungen und immer noch sehr hoher Inflation», sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Dienstag in London. Sie lobte die Maßnahmen der britischen Regierung und der Bank of England zur Stabilisierung des Finanzsystems sowie die Einigung mit Brüssel im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland.

Der britische Finanzminister Jeremy Hunt begrüßte die IWF-Einschätzung. «Wenn wir auf Kurs bleiben, bestätigt der IWF, dass unsere langfristigen Aussichten besser sind als die von Deutschland, Frankreich und Italien - aber der Job ist noch nicht erledigt», so Hunt.

Bei den sogenannten Artikel-IV-Konsultationen berät sich der IWF mit allen Mitgliedsländern zur Lage der jeweiligen Wirtschaft. Dabei geht es in der Regel unter anderem um die Finanz- und Haushaltspolitik, Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik sowie um bestimmte Reformfelder. Es handelt sich um den jährlichen Gesundheitscheck für die jeweilige Wirtschaft.

Westenergie-Chefin Reiche fordert Ausbau von Stromnetzen

ESSEN: Deutschlands größter Energiedienstleister Westenergie hält den Ausbau der Erneuerbaren Energien ohne einen gleichzeitigen Ausbau der Stromverteilnetze nicht für möglich. «Schon jetzt ist klar: Wenn wir die Verteilnetze nicht massiv ausbauen, gerät das System unter Stress», sagte Westenergie-Vorstandschefin Katherina Reiche am Dienstag bei der Energiemesse «E-world» in Essen.

So erwarte man allein im Gebiet von Westenergie bis 2030 eine Vervierfachung der Anzahl der Solaranlagen auf 940.000. Bei Wärmepumpen rechne Westenergie mit einer Verzehnfachung - von aktuell 90.000 auf 888.000 in 2030. «Wir brauchen also nicht nur einen Ausbauturbo für die erneuerbaren Energien, sondern auch einen Verstärkungsturbo für unsere Stromnetze.» Dies gelte für die Übertragungsnetze genauso wie für die Verteilnetze.

Westenergie gehört zum Energiekonzern Eon und ist unter anderem zuständig für 175.000 Kilometer Stromverteilnetz sowie 24.000 Kilometer Gasverteilnetz.

Gasnetze werden laut Reiche weiterhin benötigt. «Auch in Zukunft werden wir Moleküle brauchen für Industrieprozesse, als Grundstoff, aber auch für Wärmelösungen.» Reiche forderte, bei den Überlegungen zur künftigen Wärmeversorgung in den Kommunen die Gasverteilnetze nicht völlig auszublenden. Jede Kommune sei unterschiedlich, das müsse in der Wärmewende berücksichtigt werden. «Wir müssen unsere Gasnetze auch in Zukunft nutzen dürfen für grüne Moleküle - ob Wasserstoff oder Biogas.»

Sechs Tote bei Angriff auf Erdöl-Anlage in Pakistan

ISLAMABAD: In Pakistan sind sechs Sicherheitskräfte bei einem Angriff auf eine Erdöl-Anlage ums Leben gekommen. Wie ein Polizeibeamter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, stürmten in der Nacht zum Dienstag dutzende bewaffneter Männer die Anlage in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa, die von paramilitärischen Gruppen und privaten Sicherheitsmännern bewacht wird. Laut Polizei kam es zu stundenlangen Feuergefechten, bis die Angreifer sich schließlich zurückzogen.

Die Anlage gehört dem ungarischen Öl- und Gasunternehmen MOL. MOL sagte zu ungarischen Medien, dass der Angriff auf zwei Bohrtürme stattgefunden habe, die sich jedoch weit von dem Betriebsgelände entfernt befänden. Direkte Angestellte des Unternehmens seien nicht anwesend gewesen. Die Ölförderung an anderen Bohrtürmen gehe weiter.

Bisher hat sich niemand zu dem Vorfall bekannt. In der Vergangenheit war es allerdings bereits zu Attacken auf Energieunternehmen durch militante Islamisten gekommen. Besonders in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa sind seit einigen Monaten die pakistanischen Taliban (TTP) wieder verstärkt aktiv. Die TTP sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan, verfolgen jedoch eine ähnliche Ideologie.

Frankreich schließt Verstaatlichung von Stromkonzern EDF ab

PARIS: Frankreich hat das Verfahren zur kompletten Verstaatlichung des Stromkonzerns EDF abgeschlossen. Das vereinfachte öffentliche Übernahmeangebot sei erfolgreich beendet worden, teilte das Wirtschaftsministerium in Paris am Dienstag mit. Das ermögliche, «das Programm zum Bau von sechs neuen Atomkraftwerken unter den besten Bedingungen zu realisieren», sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire dem Sender RTL. Dies stärke die energiepolitische Unabhängigkeit Frankreichs. «Wir können die Kontrolle über unsere Stromerzeugung zurückgewinnen.»

Der einstige Staatskonzern EDF befand sich zuletzt zu 84 Prozent in öffentlicher Hand. Die komplette Wiederverstaatlichung soll den angestrebten Ausbau der Atomkraft sicherstellen. Vor mehr als einem Jahr hatte Präsident Emmanuel Macron eine Renaissance der französischen Atomkraft angekündigt. Sechs neue AKW sollen gebaut werden. Geprüft werden soll zudem die Errichtung von acht weiteren Kraftwerken. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg soll so eine unabhängige Energieversorgung sichergestellt werden.

Korrosionsprobleme sowie ein Wartungsstau an Kraftwerken hatten im vergangenen Jahr zu einem Einbruch bei der Atomstromproduktion geführt. 2022 war die Produktion auf 279 Terawattstunden und damit den niedrigsten Wert seit 30 Jahren gesunken. Wie Wirtschaftsminister Le Maire auf RTL sagte, muss EDF seine Atomstromproduktion erhöhen und so weit wie möglich zu den 350 Terawattstunden zurückkehren, die Frankreich benötige.

Unternehmensstimmung in Eurozone trübt sich wieder ein

LONDON: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 53,3 Zähler, wie S&P Global am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Stimmungsdämpfer gerechnet, sie waren von einem Indexwert von 53,5 Punkten ausgegangen.

Damit fiel der Indikator auf den tiefsten Stand seit drei Monaten. Zuvor war er gestiegen und hatte im April mit 54,1 Punkten den höchsten Wert seit knapp einem Jahr erreicht.

Trotz des Dämpfers liegt der Indexwert für Mai weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Währungsraum hindeutet. Die Stimmung trübte sich jedoch sowohl in den Industriebetrieben als auch im Bereich Dienstleistungen ein. Der Indikator für die Industriestimmung rutschte dabei tiefer unter die Expansionsschwelle.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,15 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 71,99 Dollar.

An den Finanz- und Rohstoffmärkten steht nach wie vor der US-Schuldenstreit im Mittelpunkt. Auch in einem neuen Spitzengespräch wurde keine Einigung erzielt. Allerdings zeigten sich das Weiße Haus und die Republikaner mit dem Verlauf des Gesprächs vom Montag zufrieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy sprachen von einem produktiven Treffen.

In dem Streit geht es um die Anhebung der staatlichen Schuldengrenze. Ohne eine Einigung droht Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft. Auch die Energienachfrage dürfte dann in Mitleidenschaft gezogen werden, weshalb das Thema am Erdölmarkt genau verfolgt wird.

Euro hält sich knapp über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0810 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0822 Dollar festgesetzt.

Im US-Schuldenstreit gibt es nach wie vor keinen Durchbruch zwischen dem Weißen Haus und den Republikanern. Allerdings zeigten sich beide Seiten mit dem Verlauf des jüngsten Spitzengesprächs vom Montag zufrieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy sprachen von einem produktiven Treffen.

In dem Streit geht es um die Anhebung der staatlichen Schuldengrenze. Ohne eine Einigung droht Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft.

Aareal Bank kann von Finanzinvestoren übernommen werden

WIESBADEN: Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sowie der kanadische Pensionsfonds CPPIB können die Aareal Bank übernehmen. Mit der Freigabe durch die Europäische Zentralbank seien nun alle regulatorischen Genehmigungen beisammen, teilte die Übernahmegesellschaft Atlantic BidCo am Montagabend in Frankfurt mit.

Mit der Genehmigung seien auch alle Angebotsbedingungen erfüllt. Die Abwicklung des Übernahmeangebots soll bis zum 7. Juni 2023 erfolgen. Aktionäre, die das Angebot angenommen haben, erhalten demnach 33 Euro je angedienter Aktie. Nach Vollzug des Übernahmeangebots wird das Konsortium rund um Advent und Centerbridge den Angaben zufolge rund 90 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der Aareal Bank halten.