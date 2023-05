Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.23 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Australische Notenbank erhöht überraschend den Leitzins

SYDNEY: Die Zentralbank Australiens hat im Kampf gegen die hohe Inflation überraschend den Leitzins angehoben und eine weitere geldpolitische Straffung in Aussicht gestellt. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,85 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag nach ihrer Zinssitzung in Sydney mitteilte. Nach der elften Anhebung im Zeitraum nahezu eines Jahres liegt der Leitzins so hoch wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr.

Der Markt wurde von der Entwicklung überrascht. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Leitzins erwartet. Am Devisenmarkt reagierte der Australische Dollar mit Kursgewinnen. Auch am Anleihemarkt ging es mit den Renditen australischer Staatsanleihen nach der Zinserhöhung kräftig nach oben.

Möglicherweise sei eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich, um sicherzustellen, dass die Inflation in einem angemessenen Zeitrahmen wieder auf den Zielwert zurückkehrt, sagte Notenbankchef Philip. Die weitere Zinsentwicklung hänge davon ab, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln.

Nach jüngsten Daten hat sich die Teuerung in Australien abgeschwächt. Die Inflationsrate sank im ersten Quartal auf 7,0 Prozent nach zuvor 7,8 Prozent. Wie in den westlichen Industriestaaten liegt die Teuerung aber weiter auf einem hohen Niveau.

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli unverändert 79,31 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Juni stieg geringfügig um zwei Cent auf 75,68 Dollar.

Damit haben sich am Ölmarkt die Kursverluste vom Wochenauftakt vorerst nicht weiter fortgesetzt. Zuletzt hatten Sorgen vor einer schwächeren konjunkturellen Entwicklung in China die Ölpreise belastet. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee etwa sechs Dollar je Barrel verbilligt, obwohl Staaten der Ölallianz Opec+ eine Senkung der Fördermenge ab Mai angekündigt haben.

Britische Bank HSBC verdient deutlich mehr

LONDON: Die britische Großbank HSBC hat im ersten Quartal dank Sondereffekten unerwartet viel verdient. Operativ lief es wie erwartet. Das Finanzinstitut profitiert weiter von den höheren Zinsen weltweit. Vor Steuern verdiente allem in Asien aktive Bank fast 13 Milliarden Dollar (11,7 Mrd Euro) und damit 155 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erträge legten um 64 Prozent auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar zu, teilte die HSBC am Dienstag mit. Mit dem Ergebnis im Rücken will die Bank eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar zurückkaufen.

Damit übertraf die Bank die Erwartungen der selbstbefragten Experten deutlich. Allerdings wurden Erträge und Vorsteuergewinn durch zwei Sondereffekte von insgesamt 3,6 Milliarden Dollar verzerrt. Zum einen wird die Bank wohl das Privatkundengeschäft in Frankreich nicht los. Aus diesem Grund nahm sie eine bereits getroffene Abschreibung von 2,1 Milliarden Dollar zurück. Zum anderen brachte der Kauf der britischen Teile der gescheiterten Silicon Valley Bank einen Sonderertrag von 1,5 Milliarden Dollar. Ohne diese wäre das Ergebnis in etwa wie erwartet ausgefallen.