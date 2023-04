Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.04.23 | Überblick

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen.

Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,90 Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai stieg um 12 Cent auf 80,95 Dollar.

Euro erholt sich leicht von Vortagsverlusten

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstagmorgen etwas von seinen Verlusten zu Wochenbeginn erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0935 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0981 Dollar festgesetzt.

Trotz der Verluste vom Montag notiert der Euro auf erhöhtem Niveau. Ende vergangener Woche war die Gemeinschaftswährung mit 1,1076 Dollar auf den höchsten Stand sei gut einem Jahr gestiegen. Unterstützung erhält der Euro von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der EZB. Zudem sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed durch zuletzt schwache Konjunkturdaten gedämpft worden.

Chinas Wirtschaft erholt sich stärker als erwartet - 4,5 Prozent Plus

PEKING: Chinas Wirtschaft hat sich im ersten Quartal deutlich erholt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs von Januar bis März unerwartet stark um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte.

Nach dem Ende der Null-Covid-Strategie Anfang Dezember und der Corona-Infektionswelle zum Jahresbeginn war das Wachstum in den ersten drei Monaten deutlich schneller als im letzten Quartal 2022, als nur 2,9 Prozent erreicht wurden. Es ist aber etwas langsamer, als von der Regierung mit «rund fünf Prozent» für das laufende Jahr geplant.