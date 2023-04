Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Exporte aus Deutschland im Februar gestiegen

WIESBADEN: Deutschlands Exporteurunternehmen haben im Februar ein Plus erzielt. Insgesamt wurden Waren im Wert von 136,7 Milliarden Euro ausgeführt. Das waren kalender- und saisonbereinigt 4,0 Prozent mehr als im Januar, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber Februar 2022 legten die Exporte um 7,6 Prozent zu. Besonders deutliche Zuwächse gab es im Vergleich zum Vormonat im Geschäft mit den USA (plus 9,4 Prozent) und China (plus 10,2 Prozent).

Die Importe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 4,6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Wareneinfuhren um 3,8 Prozent auf 120,7 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2022 hatte der deutsche Außenhandel auch wegen teils deutlicher Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt.

Ölpreise legen weiter zu - Förderpolitik der Opec+ bleibt im Fokus

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 85,33 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls geringfügig um 39 Cent auf 80,81 Dollar. Am Montag waren die Ölpreise noch nach oben geschnellt, nachdem Länder des Ölverbunds Opec+ überraschend eine Drosselung der Fördermenge angekündigt hatten.

Die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA waren zum Wochenstart um jeweils mehr als vier Dollar je Barrel nach oben gesprungen. Es war der stärkste Anstieg der Ölpreise seit etwa einem Jahr.

Jüngste Äußerungen aus den USA zeigen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt gelassen auf die Förderpolitik der Opec+ reagiert. So hatte US-Präsident Joe Biden die Auswirkungen der geringeren Fördermenge heruntergespielt.

Zudem hatte US-Notenbanker James Bullard gesagt, dass die Drosselung der Fördermenge den Job der Notenbank Fed in der Inflationssenkung zwar nicht einfacher mache. Ein nachhaltiger Einfluss der Entscheidung sei aber noch offen. Zudem habe er die Ölpreise ohnehin bereits höher erwartet, sagte Bullard.

Euro kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum verändert bei 1,09 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0895 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0870 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte die deutlichen Kursverluste vom Wochenauftakt wieder wettmachen. Am Montag hatten Inflationssorgen nach einem starken Anstieg der Ölpreise dem US-Dollar noch zeitweise kräftigen Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich heute das Interesse der Anleger stärker auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm stehen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone und zum Auftragseingang in den USA.

Zu den Verlierern am Devisenmarkt zählte am Morgen der Australische Dollar, der im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. Am Morgen hatte die Notenbank des Landes den Leitzins unverändert bei 3,60 Prozent belassen. Im vergangenen Jahr hatte die Zentralbank von Australien den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation noch deutlich angehoben.