Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.03.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 77,70 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 72,74 Dollar.

Zuletzt konnten sich die Erdölpreise etwas von ihren deutlichen Verlusten erholen, die sie in den vergangenen Wochen erlitten haben. Auslöser des jüngsten Abwärtstrends waren die erheblichen Bankenturbulenzen in den USA und Europa. Die ohnehin bestehende Konjunkturskepsis wurde dadurch zusätzlich verstärkt.

Eine wesentliche Belastung für die wirtschaftliche Entwicklung sind die kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken, die zur Bekämpfung der Inflation vorgenommen wurden. Trübt sich die Konjunktur ein, geht dies in der Regel mit einem sinkenden Energieverbrauch und rückläufigen Rohölpreisen einher.

Euro steigt wieder über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro setzt seine jüngste Erholung fort und ist am Dienstagmorgen wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0810 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0773 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In der Eurozone dürften Stimmungsindikatoren aus Frankreich und Italien beachtet werden. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

Erneuerbare Energien: EU-Abgeordnete drängen auf schnelleren Ausbau

BRÜSSEL: Ein fraktionsübergreifendes Bündnis von EU-Parlamentariern drängt die EU-Staaten zu einem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Man hoffe darauf, dass die EU-Staaten bei bevorstehenden Verhandlungen am Mittwoch ein höheres EU-Ziel von 45 Prozent für erneuerbare Energien bis 2030 mittragen, heißt es in einem Brief an die zuständige schwedische Ministerin, Ebba Busch. Schweden hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Ländern inne und vertritt die EU-Staaten bei den bevorstehenden Verhandlungen mit dem Europaparlament. Angaben des Parlaments zufolge setzen sich die EU-Staaten bislang für einen Ausbau von 40 Prozent ein.

In dem Schreiben, das von Abgeordneten aus der Christ- und Sozialdemokratischen sowie der Grünen und Liberalen-Fraktion unterschrieben wurde und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird zudem betont, dass erneuerbare Energien dabei helfen würden, die russischen Gasimporte kurzfristig zu ersetzen. Zudem werde man mittel- und langfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen. «Putin hat uns lange genug mit seinem Gas erpresst», sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss der Deutschen Presse-Agentur, der den Brief ebenfalls unterschrieben hat.