Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

28.02.23

Einfuhrpreise steigen erneut schwächer

WIESBADEN: Der Preisauftrieb von nach Deutschland importierten Gütern hat sich zu Jahresbeginn erneut abgeschwächt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im Januar zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Vormonat hatte der Anstieg 12,6 Prozent betragen, im vergangenen Sommer war die Rate auf mehr als 30 Prozent gestiegen. Auslöser waren der Ukraine-Krieg und erhebliche Verspannungen im Welthandel.

Im Monatsvergleich waren die Importpreise zum Jahresstart den fünften Monat in Folge rückläufig. Nach wie vor verteuern sich einzelne Gütergruppen erheblich, darunter Vorleistungs- und Konsumgüter sowie Nahrungsmittel. Besonders deutlich stiegen die Preise auf Jahressicht von Fleisch und Fleischerzeugnissen mit 22,6 Prozent sowie von Milch und Milcherzeugnissen mit plus 19,7 Prozent. Energie verteuert sich im Jahresvergleich weiterhin deutlich, im Monatsvergleich geben die Preise aber nach.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die EZB ihre Leitzinsen bereits deutlich angehoben. Es werden weitere Erhöhungen erwartet.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,68 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 75,99 Dollar.

Die Ölpreise bewegen sich seit einiger Zeit in einer relativ engen Handelsspanne. In den vergangenen Monaten betrug diese Spanne etwa zehn Dollar. Zuletzt wurden die Preise tendenziell durch mehrere Faktoren belastet, darunter der festere US-Dollar und die hohen Rohöllagerbestände in den USA. Diese liegen aktuell auf dem höchsten Niveau seit Mai 2021.

Für Unterstützung sorgt dagegen die Hoffnung auf eine baldige Belebung der chinesischen Konjunktur, nachdem sich die Volksrepublik schon vor einiger Zeit von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat. Hinzu kommt, dass sich viele Volkswirtschaften in Europa wirtschaftlich besser schlagen, als vor nicht allzu langer Zeit noch befürchtet worden war.

Euro fällt wieder unter 1,06 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag seine Vortagsgewinne nicht ganz halten können und ist wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0585 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0554 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa werden Preis- und Wachstumszahlen aus Deutschland, Frankreich und Spanien erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt sowie Stimmungsindikatoren aus der Industrie und zum privaten Konsum veröffentlicht. Es äußern sich zudem einige prominente Notenbanker.