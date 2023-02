Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.02.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 86,34 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 59 Cent auf 79,55 Dollar.

Für leichte Belastung sorgte am Morgen ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach will die US-Regierung mehr Rohöl aus der nationalen strategischen Reserve veräußern. Damit solle der Produktionskürzung Russlands begegnet werden, das ab März 500.000 Barrel weniger je Tag fördern will. Russland stellt den Schritt als Reaktion auf westliche Sanktionen wie Importverbote dar, der Westen verweist auf Schwierigkeiten Russlands, alternative Ölabnehmer zu finden.

Am Dienstag richten sich die Blicke an den Finanz- und Rohstoffmärkten auf neue Inflationszahlen aus den USA. Am Nachmittag wird die Regierung Daten für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. In den vergangenen Monaten hatten die meist kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken am Rohölmarkt belastet, weil der Kurs das Wachstum und die Erdölnachfrage dämpft.

Ceconomy verkauft schwedisches Mediamarkt-Geschäft

DÜSSELDORF: Der Elektronikhändler Ceconomy verkauft seine Mediamarkt-Läden in Schweden an den nordeuropäischen Konkurrenten Power International AS. Im Gegenzug erhalte das Unternehmen 20 Prozent an der schwedischen Tochter Power Sweden, teilte Ceconomy am Dienstag in Düsseldorf mit. Aus dem Verkauf erwartet Ceconomy einen negativen Effekt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Auf die Jahresprognose habe dies jedoch keinen Einfluss, erklärte das Unternehmen.

Betroffen von dem Verkauf sind 29 Standorte und 1300 Mitarbeiter. Mediamarkt-Saturn ist 2006 in den schwedischen Markt eingestiegen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) erzielte das Unternehmen dort den Angaben zufolge einen Umsatz von 506 Millionen Euro und belegt Rang 4 im schwedischen Gesamtmarkt. Die Läden sollen unter dem Namen Mediamarkt weitergeführt werden, bis die Umstellung auf die Marke Power abgeschlossen ist.

Die Power-Gruppe ist derzeit in Norwegen, Finnland, Dänemark stationär und online vertreten und in Schweden bislang als reiner Online-Händler aktiv. 2021 erzielte sie den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro.

Euro vor US-Inflationsdaten über 1,07 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Wochenstart war der Euro zunächst auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen, im Tagesverlauf legte er aber zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0686 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf Inflationszahlen aus den USA. Am Nachmittag wird die Regierung Daten für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. Im vergangenen Jahr hatte die Fed ihre Leitzinsen kräftig angehoben, das Tempo seit Ende 2022 aber verringert.

Japans Regierung nominiert Kazuo Ueda als neuen Zentralbankchef

TOKIO: Die japanische Regierung hat Kazuo Ueda als nächsten Gouverneur der Zentralbank nominiert. Der 71-jährige Ökonom soll Nachfolger von Haruhiko Kuroda werden, dessen Amtszeit nach einem Jahrzehnt am 8. April endet. Ueda hatte vor seiner Nominierung am Dienstag durch die Regierung vor einem vorschnellen Ausstieg aus der jahrelang von Kuroda betriebenen lockeren Geldpolitik gewarnt.

Wegen der Mehrheit der Regierungskoalition in beiden Kammern des nationalen Parlament gilt Uedas Bestätigung als Formsache. Ueda wird der erste BoJ-Gouverneur der Nachkriegsgeschichte sein, der einen rein akademischen Hintergrund hat. Seine Berufung kam überraschend.

Ueda ist ein angesehener Geldpolitikforscher mit einem Doktortitel vom Massachusetts Institute of Technology. Von April 1998 bis April 2005 gehörte er dem geldpolitischen Rat der Notenbank an. Ueda gilt unter Experten als «intellektueller Vater der lockeren Geldpolitik in Japan». In Marktkreisen wird nun mit Spannung verfolgt werden, wie und wann Ueda plant, die Geldpolitik zu normalisieren. Die Amtszeit des Gouverneurs und seiner Stellvertreter beträgt fünf Jahre. Kurodas letztes geldpolitisches Treffen ist für den 9. bis 10. März geplant.