Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.23 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Inflation in Türkei schwächt sich ab

ANKARA: In der Türkei hat sich die vergleichsweise hohe Inflation durch Basiseffekte abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 64,3 Prozent, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Im Vormonat lag die Teuerung bei 84,4 Prozent, nachdem sie im Oktober mit 85,5 Prozent den höchsten Stand sei 24 Jahren markiert hatte. Auf Monatssicht stiegen die Verbraucherpreise im Dezember um 1,2 Prozent.

Die etwas schwächere Inflation erklären Experten mit sogenannten Basiseffekten. Ende 2021 kam es zu einem Kurseinbruch der türkischen Lira, was einen starken Anstieg der Teuerungsrate zur Folge hatte.

Die Inflation in der Türkei wird durch mehrere Faktoren getrieben. Für Preisauftrieb sorgt die schwache Landeswährung, da sie importierte Güter verteuert. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise und Probleme in den Lieferketten, die viele Vorprodukte teurer machen. Die Zentralbank des Landes stemmt sich im Gegensatz zu vielen anderen nicht mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung. Vielmehr hat sie den Leitzins gesenkt.

Ifo: Besserung bei Lieferengpässen in der Industrie

MÜNCHEN: Die Lieferengpässe in der deutschen Industrie nehmen allmählich ab. In der monatlichen Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts berichteten im Dezember 50,7 Prozent der Firmen, dass bestellte Vorprodukte und Materialien schwer zu bekommen seien. Das war der dritte Rückgang in Folge. Im November waren es noch 59,3 Prozent, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Dienstag berichteten.

Die Lage ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Am stärksten unter Materialmangel leiden demnach weiter Maschinenbau und Autoindustrie, wo jeweils rund drei Viertel der Unternehmen von Lieferproblemen berichteten. In anderen Industriezweigen wie der Papierherstellung hingegen klagten vergleichsweise wenige Firmen.

«Eine Auflösung der Engpässe scheint sich nun in vielen Branchen abzuzeichnen», sagte Umfragenleiter Klaus Wohlrabe. «Abhängig von der Entwicklung der Corona-Lage in China kann es aber auch wieder zu Rückschlägen bei den Engpässen kommen.» In der Volksrepublik sind nach dem Ende strenger Corona-Restriktionen die Krankheitsraten außerordentlich hoch.

Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0667 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0683 Dollar festgesetzt.

Nach einem impulsarmen Jahresauftakt am Montag wird am Devisenmarkt im Tagesverlauf wieder mit mehr Kursbewegung gerechnet. An den Finanzmärkten in New York und London sowie an führenden asiatischen Börsen wird nach den Neujahrsfeiern erst ab heute gehandelt. Neue Impulse für den Handel mit dem Euro können auch Preisdaten aus der Eurozone liefern. Am Nachmittag stehen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland auf dem Programm. Es wird erwartet, dass sich die deutsche Inflation im Dezember abgeschwächt hat.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte der japanische Yen, der am Morgen im Handel mit den anderen Währungen führender Industriestaaten zulegte. Im Handel mit dem US-Dollar erreichte der Yen den höchsten Stand seit vergangenen Juni. Hintergrund für die Yen-Stärke sind andauernde Marktspekulationen, dass die japanische Notenbank von ihrer extrem lockeren Geldpolitik abrücken könnte.