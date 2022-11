Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Habeck will kritische Infrastruktur in Deutschland besser schützen

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Übernahmen deutscher Firmen in Schlüsseltechnologien etwa durch chinesische Investoren erschweren. Besonders bei kritischen Infrastrukturen solle künftig genauer hingeschaut werden, wie es am Dienstag in Ministeriumskreisen hieß. Es gehe darum, einseitige Abhängigkeiten zu verringern und einen Technologieabfluss bei Schlüsseltechnologien zu verhindern.

Neben Investitionsprüfverfahren sollten auch Verfahren bei Investitions- und Exportkreditgarantien des Bundes «neu justiert» werden, hieß es. Damit solle dem Entstehen von Abhängigkeiten vorgebeugt werden. Es werde derzeit geprüft, ob und welchen Änderungsbedarf es im Außenwirtschaftsrecht gebe.

Vor kurzem hatte das Kabinett gegen den Widerstand mehrerer Ressorts und auf Drängen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) beschlossen, dass ein chinesischer Konzern eine Beteiligung von 24,9 Prozent an einem Terminal im Hamburger Hafen übernehmen kann. Kritiker derartiger Geschäfte befürchten, dass China einen zu großen Einfluss auf die Infrastruktur oder wichtige Industriezweige in Deutschland bekommen könnte. Nach der Entscheidung des Kabinetts zum Hafenterminal war eine Debatte aufgekommen über eine Verschärfung von Investitionsprüfverfahren.

Wie es aus den Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß, laufen derzeit 44 nationale Investitionsprüfverfahren zum Erwerb von deutschen Unternehmen oder einer Beteiligung - in 17 Fällen geht es um chinesische Investoren.

Griechenland beginnt mit Erdgaserkundung südwestlich von Kreta

ATHEN: Griechenland will in den kommenden Tagen mit der Erdgaserkundung südwestlich der griechischen Insel Kreta beginnen. Das kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Montagabend in einem Fernsehinterview an. Ziel sei herauszufinden, ob Griechenland in Zeiten der Energiekrise Erdgas gewinnen könne. Das sei nicht nur für das Land selbst, sondern auch für die EU wichtig. Beauftragt wurde der US-Konzern ExxonMobil in Zusammenarbeit mit dem staatlichen griechischen Energiekonzern EDEY. Der Beginn der Erforschung könnte den Streit mit dem Nachbarn Türkei weiter befeuern.

In einem Abkommen mit Libyen hatte die Türkei Griechenland im Jahr 2019 das Recht auf eine Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) südlich von Kreta und anderen griechischen Inseln abgesprochen. Dort werden reiche Erdgasvorkommen vermutet. Die EU verurteilte das Abkommen. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam zu dem Ergebnis, dass der Vertrag zwischen Libyen und der Türkei nicht mit dem internationalen Seerecht vereinbar sei. Als dennoch ein türkisches Forschungsschiff vor Kreta mit Erkundungsarbeiten begann, standen die beiden Nato-Mitglieder im Sommer 2020 knapp vor einer kriegerischen Auseinandersetzung.