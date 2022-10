Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.10.22 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Strack-Zimmermann kritisiert Kompromissplan für Hafen-Deal

BERLIN: Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat einen möglichen Kompromiss zur Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Container-Terminal in Hamburg als Fehler kritisiert. «So wenig, wie es in der Natur ein bisschen schwanger gibt, so wenig gibt es bei dem Hafendeal in Hamburg ein bisschen chinesisch. Entweder man lässt sich auf das Geschäft ein oder man lässt es», sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und: «Der «Kompromiss» mit einer geringeren chinesischen Beteiligung ist ein weiterer folgenschwerer Fehler in Zeiten großer Ungewissheit. Der biegsame Rücken gehört ins Hamburg Ballett, nicht in den Hamburger Hafen.»

Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» von Montagabend haben die sechs Ministerien, die den Deal bislang abgelehnt hatten, sich auf einen Kompromiss geeinigt. Demnach werde die Bundesregierung eine sogenannte Teilversagung beschließen. Das bedeute, dass die chinesische Staatsreederei Cosco nicht wie geplant 35 Prozent des Terminals Tollerort übernehmen könne, sondern nur 24,9 Prozent. Der Konzern könnte dann als Minderheitsaktionär formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben.

Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9878 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 0,9851 Dollar festgesetzt.

«Diese Woche werden sich die Augen in erster Linie auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richten», sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Bei der Sitzung der Notenbank wird mit einer deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Nach Einschätzung von Praefcke muss die EZB im Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen handeln. Die EZB wird die Zinsen nach Einschätzung von Analysten deutlich erhöhen, obwohl die Konjunktur in der Eurozone schwächelt. Jüngste Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession befindet.