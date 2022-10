Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,31 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 73 Cent auf 86,19 Dollar.

Seit Wochenbeginn haben die Ölpreise etwas von der besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitieren können. Auch der schwächere US-Dollar, der Erdöl für Interessenten aus Ländern außerhalb des Dollarraums rechnerisch vergünstigt, sorgte für etwas Unterstützung. Erdöl wird zumeist in der US-Währung gehandelt, weshalb Wechselkurseffekte im Handel eine große Rolle spielen.

Der Preistrend zeigt allerdings nach unten: Seit Sommer sind die Rohölpreise von hohem Niveau aus deutlich gefallen, was vor allem an den trüben Konjunkturaussichten mit voraussichtlich geringerem Energieverbrauch liegt. Dem stehen jedoch deutliche Förderkürzungen durch den Ölverbund Opec+ gegenüber, die ab November greifen sollen. Der Verbund reagiert damit seinerseits auf die rückläufigen Preise.

Euro baut Gewinne aus

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel seine deutlichen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9860 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9739 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richten Anleger ihren Blick auf die monatliche Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts. Angesichts der trüben wirtschaftlichen Aussichten wird mit einer Verschlechterung der Stimmung gerechnet. Die deutsche Wirtschaft wird vor allem durch die knappe und teure Energie sowie die weltweit lahmende Konjunktur belastet. Generell ist Europa stärker von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen als andere Weltregionen.

EU produziert seit Ukraine-Krieg Rekordmenge an erneuerbarem Strom

BRÜSSEL: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Europäische Union laut einer Studie so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Zwischen März und September kam fast ein Viertel der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft, wie aus einer Studie der Organisationen Ember und E3G am Dienstag hervorgeht. Im vergangenen Jahr waren es demnach 21 Prozent in dem Zeitraum, verglichen mit 24 Prozent in diesem Jahr. Insgesamt kamen 345 Terawattstunden aus den beiden erneuerbaren Quellen - ein Plus von 39 Terawattstunden im Vergleich zu 2021.

Auch Deutschland erreichte der Studie zufolge einen Rekord mit 104 Terawattstunden Strom aus Sonne und Wind seit März. Das entspreche etwa einem Drittel der gesamten Elektrizität. Insgesamt haben den Analysten zufolge 19 EU-Staaten Rekorde bei der Stromproduktion mit den beiden erneuerbaren Energien erreicht - etwa Frankreich, Italien, Polen und Spanien.

Durch die Rekordproduktion habe die EU etwa 11 Milliarden Euro an Gaseinkäufen gespart, hieß es. «Wind- und Solarenergie helfen den europäischen Bürgern schon jetzt», sagte Chris Rosslowe von Ember. «Aber das zukünftige Potenzial ist noch größer.» Die Pläne der EU, angesichts des Kriegs in der Ukraine die Energiewende zu beschleunigen, müssten von den EU-Staaten und vom Europaparlament umgesetzt werden. Dazu laufen derzeit Verhandlungen.