Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Vielfahrer gehen im Dieselskandal wahrscheinlich leer aus

KARLSRUHE: Diesel-Kläger, die mit ihrem Auto viel gefahren sind, haben möglicherweise keinen Anspruch mehr auf Schadenersatz von Volkswagen. Das zeichnete sich am Dienstag in einer Verhandlung des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe ab. Der VW Passat in dem Fall hat inzwischen rund 255.000 Kilometer auf dem Tacho. Das Oberlandesgericht Braunschweig war deshalb der Ansicht, dass der Kläger die durchschnittliche Laufleistung voll ausgeschöpft habe. Eventuelle Ansprüche gegen VW seien durch die intensive Nutzung aufgezehrt. Das ist nach Einschätzung der BGH-Richter nicht zu beanstanden, wie der Senatsvorsitzende Stephan Seiters andeutete. Das Urteil soll an einem anderen Tag verkündet werden. Wann genau, stand zunächst nicht fest. (Az. VI ZR 354/19)

Apple will 2030 komplett klimaneutral sein Foto - Archiv

CUPERTINO: Apple will zum Jahr 2030 komplett klimaneutral arbeiten. «Das bedeutet, dass in zehn Jahren jedes Apple-Gerät ohne eine CO2-Belastung hergestellt wird», sagte Umweltchefin Lisa Jackson der Deutschen Presse-Agentur. Der iPhone-Konzern will dafür den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids um 75 Prozent senken - und den Rest mit Lösungen zur Bindung des Treibhausgases ausgleichen. Bisher betrieb Apple bereits seine Büros, Rechenzentren und eigene Produktionsstätten komplett mit erneuerbaren Energien. Unter den Zulieferern verpflichteten sich inzwischen 70 Unternehmen zum Umstieg auf erneuerbare Energiequellen. Ein wichtiger Teil des Apple-Plans ist auch der verstärkte Einsatz von Recycling-Materialien in den hergestellten Geräten.

Deutsche Bank: Quartalsergebnisse etwas besser als im Markt erwartet

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank hat im Frühjahr nach eigenen Angaben etwas besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Die Bank erwarte derzeit, «dass die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 die Analystenschätzungen (...) leicht übersteigen werden», teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Dienstag in Frankfurt mit. Die Corona-Krise hat das Kapitalpolster der Deutschen Bank demnach nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) des Instituts lag nach Angaben der Bank anhand vorläufiger Zahlen Ende Juni mit 13,3 Prozent sogar einen halben Prozentpunkt höher als Ende März. Die vollständigen Ergebnisse für den Zeitraum April bis einschließlich Juni 2020 will der Dax-Konzern wie bisher geplant am 29. Juli veröffentlichen.

Corona-Krise verhagelt Coca-Cola das zweite Quartal

ATLANTA: Der US-Getränkehersteller Coca-Cola hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal deutlich zu spüren bekommen. In den drei Monaten bis Ende Juni brach der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 1,8 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro) ein, wie der Pepsi-Erzrivale am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Der Umsatz ging um 28 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar zurück. Besonders bei gewerblichen Kunden wie Restaurantketten, die pandemiebedingt Filialen schließen mussten, ließ die Nachfrage stark nach. Vorstandschef James Quincey geht indes trotz der erneuten Corona-Eskalation in den USA davon aus, dass das Unternehmen das Schlimmste hinter sich hat. «Wir glauben, das zweite Quartal wird sich als das herausforderndste in diesem Jahr erweisen.»

US-Berufungsgericht senkt Strafe für Bayer in Glyphosat-Urteil

SAN FRANCISCO: Ein Berufungsgericht in den USA hat die Strafe für den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer in einem Verfahren um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat deutlich gesenkt. Der Schuldspruch selbst hat jedoch weiter Bestand. Das könnte eine Signalwirkung für andere Kläger in dem Milliardendrama haben. Bayer begrüßte die Entscheidung in einer Stellungnahme als «Schritt in die richtige Richtung», betonte aber erneut, dass es sich bei dem Unkrautvernichter um ein sicheres Produkt handele und kündigte an, Rechtsmittel zu prüfen. Die Bayer-Aktien stiegen am Dienstag zwar um 1,7 Prozent, blieben aber dennoch hinter dem deutschen Leitindex Dax zurück. Das Berufungsgericht in San Francisco hatte in einer Entscheidung vom Montag (Ortszeit) den Schaden- und Strafschadenersatz, den das Unternehmen dem Krebs-Opfer Dewayne Johnson zahlen muss, von ursprünglich 289 Millionen auf 20,5 Millionen Dollar (17,9 Mio Euro) gesenkt.

Vattenfall-Chef Magnus Hall verlässt Konzern Foto - Archiv

STOCKHOLM: Nach fast sechs Jahren unter der Ägide von Magnus Hall macht sich der schwedische Energieversorger Vattenfall auf die Suche nach einem neuen Chef. Der bisherige Präsident und CEO Hall habe sich entschieden, den Konzern zu verlassen, teilte das in Solna bei Stockholm ansässige Unternehmen am Dienstag mit. Zugleich meldeten die Schweden einen aus größeren Abschreibungen resultierenden Halbjahresverlust: Während das bereinigte Ergebnis der ersten sechs Monate des Jahres bei recht stabilen 12,98 Milliarden schwedischen Kronen (rund 1,27 Mrd Euro) lag, stand unter dem Strich ein Verlust von 1,59 Milliarden Kronen zu Buche. Im Vorjahreszeitraum hatte Vattenfall noch einen Gewinn von 7,67 Milliarden Kronen eingestrichen. Der Nettoumsatz sank nun um sechs Prozent auf 79,44 Milliarden Kronen.

Erleichterung nach EU-Einigung treibt Dax über 13.300 Punkte

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat seinen Corona-Einbruch dank des Konjunkturoptimismus der Anleger inzwischen fast vollständig überwunden. Am Dienstag übersprang der Leitindex erstmals seit Februar wieder die Marke von 13.300 Punkten. Unterstützung kam durch die Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Bis zum frühen Nachmittag bröckelten die Gewinne zwar leicht ab, doch das deutsche Börsenbarometer legte immer noch um 1,54 Prozent auf 13.250,64 Punkte zu. Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg um 0,95 Prozent auf 27.376,64 Zähler. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, rückte zugleich um 1,3 Prozent vor. Der Euro wurde am frühen Nachmittag mit 1,1448 US-Dollar auf Vortagesniveau gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1448 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,46 Prozent am Vortag auf minus 0,48 Prozent.