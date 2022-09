Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Kreml «bedauert» Probleme bei Nord Stream - Europa Schuld zugewiesen

WLADIWOSTOK: Die Gaslieferungen über Nord Stream 1 können nach Angaben Russlands wegen der Sanktionen bis auf weiteres nicht wieder aufgenommen werden. «Wir wissen nicht, wie die Reparaturarbeiten durchgeführt werden sollen, weil die Sanktionen dies verhindern», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Der Kreml konstatiere «mit Bedauern, dass die Verantwortung für die Situation voll und ganz bei den europäischen Staaten und den Staaten liegt, die Sanktionen gegen unser Land eingeführt haben».

Peskow sprach infolge des Ölaustritts einer Turbine von einer «potenziell gefährlichen Situation für den Betrieb». Aus diesem Grund könne die Turbine - und damit die Pipeline - ohne vorherige Reparaturarbeiten nicht wieder in Dienst gestellt werden. Gazprom bleibe aber ein zuverlässiger Gaslieferant.

Gazprom hatte den Lieferstopp am Montag an einem angeblichen Konstruktionsfehler der von Siemens Energy gelieferten Turbine festgemacht. Wegen Brandgefahr durch den Ölaustritt sei der Weiterbetrieb verboten worden.

Siemens Energy hat diese Darstellung zurückgewiesen: «Solche Leckagen beinträchtigen im Normalfall den Betrieb einer Turbine nicht und können vor Ort abgedichtet werden», sagte ein Sprecher. Die Bundesregierung hält die technischen Probleme mit der Pipeline für vorgeschoben und spricht Russland den Status eines zuverlässigen Gaslieferanten ab.

WIESBADEN: Die Auftragslage der deutschen Industrie trübt sich weiter ein.

Im Juli gingen erneut weniger Aufträge ein, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag hervorgeht. Der Auftragseingang fiel gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Es ist bereits der sechste Rückgang in Folge. Analysten hatten mit einem Rücksetzer von im Schnitt 0,7 Prozent gerechnet. Die Nachfrage habe sich angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Gaspreise schwach entwickelt, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.

Euro erholt sich von Zwanzigjahrestief

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9950 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Euro mit 0,9878 Dollar auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 0,9920 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem auf Auftragsdaten aus der deutschen Industrie achten. Das verarbeitende Gewerbe wird seit längerem durch zahlreiche Probleme belastet, darunter brüchige internationale Lieferketten und hohe Energiepreise. Die Auftragslage gilt ungeachtet dessen immer noch als gut, wobei die Unternehmen Probleme haben, die Aufträge aufgrund der Knappheit an Vorprodukten abzuarbeiten.