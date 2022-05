Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Ölpreise klettern auf höchsten Stand seit zwei Monaten

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit gut zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 123,32 US-Dollar. Das waren 1,65 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,47 Dollar auf 118,54 Dollar.

Die Aussicht auf ein vermindertes Angebot aus Russland infolge neuer Sanktionen der Europäischen Union wegen des Ukraine-Kriegs treibt die Ölpreise. Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt. Auf Drängen Ungarns sollen vorerst nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden. Per Pipeline erfolgende Transporte werden zunächst weiter möglich sein.

Börsianer verwiesen als Antrieb für die Ölpreise insbesondere auf die Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wonach die Öl-Importe der Europäischen Union aus Russland trotz der Ausnahme für Pipeline-Lieferungen bis Ende des Jahres um rund 90 Prozent reduziert werden. Hintergrund dieser Zahl ist, dass Deutschland und Polen bereits deutlich gemacht haben, dass sie nicht von der Ausnahme für Pipeline-Öl profitieren wollen.

Euro gibt zum US-Dollar wieder etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat nach seiner jüngsten Rally am Dienstag etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0751 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0764 (Freitag: 1,0722) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte zuletzt von den Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der EZB profitiert. Vor diesem Hintergrund dürften Anleger gespannt auf neue Preisdaten aus Frankreich, Italien und dem Euroraum blicken. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsdynamik. In Deutschland hatte die Inflation zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht.

Als leichte Belastung für den Euro werteten Marktteilnehmer jüngste Aussagen des Fed-Gouverneurs Christopher Waller, die auf eine eher striktere Geldpolitik in den USA hindeuteten. Waller sprach sich für weitere größere Leitzinsanhebungen aus. «Ich unterstütze eine Straffung der Politik um weitere 0,50 Prozentpunkte auf mehreren Sitzungen», sagte er. Die US-Notenbank Fed solle Zinsschritte in diesem Tempo fortsetzen, bis sich die Inflation wieder dem Zielwert von zwei Prozent annähere. Waller sitzt im Führungsgremium der Fed und entscheidet über die Geldpolitik mit.

Stimmung in Chinas Wirtschaft leicht verbessert

PEKING: Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen verbessert sich, ist aber noch nicht ausreichend positiv. Wie das nationale Statistikamt am Dienstag in Peking berichtete, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe im Mai von 47,4 im Vormonat auf 49,6 Punkte.

Das wichtige Konjunkturbarometer liegt damit aber weiter unter der kritischen Grenze von 50 Punkten, wo erst wieder von einer Ausweitung der industriellen Aktivitäten ausgegangen wird. Der offizielle Index spiegelt vor allem die Stimmung in großen und staatlichen Unternehmen wider, die von den eingeleiteten Konjunkturmaßnahmen stärker profitieren als mittelgroße oder private Firmen.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft leidet unter der rigorosen Null-Covid-Strategie mit weitgehenden Lockdowns und anderen Beschränkungen. Mit der Ankunft der sich leicht verbreitenden Omikron-Variante erlebt China die größte Corona-Welle seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren.