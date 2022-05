Von: Redaktion (dpa) | 10.05.22 | Überblick

Euro steigt in Richtung 1,06 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Dienstag im frühen Handel gestiegen.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0575 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Das Ende April markierte Fünfjahrestief liegt etwa einen Cent tiefer. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0559 Dollar festgesetzt.