Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.04.20 | Überblick

Staat will Ferienflieger Condor erneut vor dem Absturz bewahren

BERLIN/FRANKFURT: Der deutsche Staat will den privaten Ferienflieger Condor ein weiteres Mal retten. Der Kreditrahmen für die Gesellschaft soll von zuletzt 380 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro erweitert werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr. Noch seien aber Details ungeklärt und auch die EU-Kommission müsse dem Plan noch zustimmen, hieß es einschränkend. Auch Condor meldete noch keine endgültige Einigung.

Der Ölmarkt spielt verrückt - Tanken wird aber nicht noch billiger

FRANKFURT/MAIN: Ausgelöst durch die Corona-Krise hat sich an den Ölmärkten historisch Einmaliges ereignet. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI ist am Montagabend zum ersten Mal in der Geschichte ins Negative gedreht. Das Phänomen steht für die zuletzt dramatische Entwicklung am Rohölmarkt. Eine Trendwende ist angesichts der krisenbedingt zusammengebrochenen Nachfrage und der immer noch hohen Förderung aber nicht zu erwarten.

SAP schafft die Doppelspitze wieder ab

WALLDORF: Die Corona-Krise setzt der Ära der ersten Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns ein schnelles Ende. SAP-Co-Chefin Jennifer Morgan gibt ihren Posten nach gerade einmal sechs Monaten schon wieder ab. Vom 1. Mai an führt Christian Klein Europas größten Softwarehersteller als alleiniger Vorstandsvorsitzender, wie SAP in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der 39-Jährige war zusammen mit Morgan im vergangenen Herbst an die Spitze gerückt.

Corona-Krise bringt Freizeitparks in Existenznot

BERLIN/GÜNZBURG: Die Sonne scheint, die Kinder sind zu Hause und auch die Eltern haben Zeit - eigentlich ideale Bedingungen für einen Ausflug in den Freizeitpark. Dort bilden sich gerade nicht einmal vor den Achterbahnen lange Schlangen, doch der Grund ist ein trauriger: Wegen der Corona-Pandemie und den Gegenmaßnahmen steht der Betrieb still. «Das Coronavirus hat uns aus voller Fahrt abgebremst», sagte die Geschäftsführerin des Legolands in Günzburg, Manuela Stone.

Daimler und Volvo tun sich bei Brennstoffzellen für Lkw zusammen

STUTTGART: Die Lastwagenbauer Daimler und Volvo tun sich bei der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben zusammen. Gemeinsam wollen sie bis zum Ende dieses Jahrzehnts schwere Nutzfahrzeuge für den Fernverkehr zur Serienreife bringen, wie sie am Dienstag mitteilten. Dazu werde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das beiden Partnern jeweils zur Hälfte gehören wird. Daimler-Truck-Chef Martin Daum sprach in einer Mitteilung von einem «Meilenstein, um brennstoffzellenbetriebene Lkw und Busse nun auf unsere Straßen zu bringen».

Ölmarkt-Turbulenzen sorgen für hohe Kursverluste

FRANKFURT/MAIN: Heftige Verwerfungen am Ölmarkt haben am Dienstag den deutschen Aktienmarkt schwer belastet. Unerwartet deutlich aufgehellte Konjunkturerwartungen halfen nicht. Der Dax weitete am Nachmittag seine Verluste auf 3,22 Prozent aus, beim Stand von 10.331,88 Punkten. Der Euro gab etwas nach. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0838 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Montag auf 1,0860 Dollar festgesetzt. Am deutschen Anleihemarkt fiel der Rentenindex Rex um 0,19 Prozent auf 144,69 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,48 Prozent am Vortag auf minus 0,45 Prozent. Der Bund Future rückte um 0,34 Prozent auf 173,10 Punkte vor.