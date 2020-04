Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.20 | Überblick

Handel dringt auf rasche Öffnung der Läden

DÜSSELDORF: Nach mehr als vier Wochen Stillstand in den deutschen Einkaufstraßen und Shopping-Centern wird der Ruf nach einer Wiederöffnung der Geschäfte im Handel immer lauter. «Wenn die Läden in den Innenstädten noch lange flächendeckend schließen müssen, droht eine gewaltige Pleitewelle und somit ein bleibender Schaden für unsere vitalen Stadtzentren», warnte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth. Der Einzelhandel müsse flächendeckend wieder öffnen dürfen, sobald dies gesundheitspolitisch vertretbar sei, verlangte er einen Tag vor der für Mittwoch erwarteten Entscheidung von Bund und Ländern über eine Lockerung der strengen Regeln in der Corona-Krise.

IWF erwartet wegen Coronavirus eine globale Rezession

WASHINGTON: Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Wirtschaft in diesem Jahr weltweit dramatisch schrumpfen: Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit der schwersten globalen Rezession seit fast hundert Jahren. Die globale Wirtschaftsleistung könnte 2020 um 3 Prozent zurückgehen, jene der Eurozone sogar um 7,5 Prozent, wie der IWF am Dienstag in seiner jüngsten Prognose zur globalen Konjunkturentwicklung erklärte. Es müsse mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet werden. Im Januar hatte der IWF für 2020 noch ein globales Wachstum von 3,3 Prozent prognostiziert, die 19 Länder der Eurozone sollten um 1,3 Prozent zulegen. Der IWF bezeichnet die Corona-Krise in Anlehnung an die Weltwirtschaftskrise der 1920er und 1930er Jahre, die sogenannte Große Depression, als «die Große Ausgangssperre» (Englisch: The Great Lockdown).

Weil für Auto-Abwrackprämie - Klimaschützer fordern Öko-Kriterien

BERLIN: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert in der Corona-Krise eine Abwrackprämie für die Autoindustrie. «Vor allem der Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe kann damit wesentlich beschleunigt und die Automobilindustrie im Strukturwandel unterstützt werden», sagte Weil der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Dienstag). Die Abwrackprämie, eigentlich «Umweltprämie», sollte 2009 die Nachfrage nach neuen Autos erhöhen. Wer ein neues Auto oder einen Jahreswagen kaufte und seinen alten Wagen verschrotten ließ, bekam 2500 Euro. Die Prämie wurde auch damit begründet, dass sie der Flottenerneuerung und damit dem Umweltschutz diene. Zuvor hatten Volkswagen und BMW staatliche Anreize für Autokäufer vorgeschlagen, um die Corona-Krise zu überwinden.

Berliner Gericht: Keine Paketlieferungen an Sonn- und Feiertagen

BERLIN: Paketlieferungen bleiben trotz des höheren Aufkommens in der Corona-Krise an Sonn- und Feiertagen verboten. Das teilte das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag mit. Damit wurden Eilanträge von mehreren privaten Paketzustelldiensten abgewiesen (Beschlüsse der 4. Kammer vom 9. April - VG 4 L 132/20 u.a.). Die Dienste hatten laut Gericht eine Ausnahmeregelung für die Ostertage beim Landesamt für Arbeits- und Gesundheitsschutz beantragt. Sie argumentierten mit dem hohen Paketaufkommen und einem hohen Krankenstand. Die Behörde lehnte ab. Das Gericht sah dies nicht anders. Nach dem Arbeitszeitgesetz dürften Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich nicht beschäftigt werden, begründete es seine Entscheidung.

IWF gewährt Entwicklungsländern Corona-Hilfen

WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds (IWF) unterstützt mehrere Staaten mit Schuldenerleichterungen und Notkrediten, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern. Die ärmsten und bedürftigsten Länder sollen auf diese Weise größere Teile ihrer knappen finanziellen Ressourcen für lebenswichtige medizinische und andere Nothilfemaßnahmen aufwenden können, teilte IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa am Montag (Ortszeit) mit. So sollen 25 Entwicklungsländer Geld aus dem Katastrophenfonds CCRT erhalten, hieß es in einer Pressemitteilung der Organisation. Im Detail gehe es um Schuldendiensterleichterungen durch Zuschüsse zur Deckung der Schuldenverpflichtungen für zunächst sechs Monate.

Ufo: Staat soll sich an Condor und Lufthansa beteiligen

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Staat sollte sich nach Auffassung der Flugbegleitergewerkschaft Ufo an den Airlines Condor und Lufthansa beteiligen. Es wäre ein «fatales Signal», wenn der Staat als erster Gläubiger der Condor den Saft abdrehe, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies am Dienstag nach der geplatzten Übernahme des Ferienfliegers durch die polnische Lot-Mutter PGL. Die frühere Thomas-Cook-Tochter Condor sei ohne eigenes Verschulden in das Schutzschirmverfahren gerutscht und habe in den vergangenen Monaten seine Hausaufgaben erledigt. «Das Unternehmen steht transparent und gut saniert da», sagte Baublies. Nach der polnischen Absage verhandeln Condor und Bundesregierung über eine mögliche Zukunftsperspektive der Airline mit mehr als 50 Flugzeugen und 4900 Beschäftigten, die derzeit zum größten Teil in Kurzarbeit sind.

Chinas Exporte sinken weiter - aber leichte Stabilisierung

PEKING: In Folge des Coronavirus-Ausbruchs sind Chinas Exporte im März erneut gesunken. Der Rückgang fiel mit einem Minus von 6,6 Prozent im Vorjahresvergleich zwar noch immer deutlich aus. Das Minus war aber nicht mehr so groß wie noch im Januar und Februar, als die Ausfuhren um 17,2 Prozent eingebrochen waren. Die beiden Monate werden wegen des chinesischen Neujahrsfests als ein gemeinsamer Zeitraum gerechnet. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Pekinger Statistikamts hervorging, zeigte sich zuletzt bei den Importen eine deutliche Stabilisierung: Nach einem Minus von vier Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres gingen sie im März in US-Dollar gerechnet nur noch um 0,9 Prozent zurück.

Über weite Strecken lahmgelegter Dax macht Gewinne

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Hilfe positiv aufgenommener Wirtschaftsdaten aus China weitere Kursgewinne verzeichnet. Allerdings hatten technische Störungen bei der Deutschen Börse schon früh eine stundenlange Unterbrechung des Xetra-Handel ausgelöst. Der Dax stand zuletzt mit 1,13 Prozent auf 10 684,30 Punkten im Plus. Der MDax der mittelgroßen Werte stand zuletzt mit 0,93 Prozent im Plus bei 22 305,67 Zählern. Der EuroStoxx 50 stieg am Nachmittag um 0,90 Prozent auf 2918,72 Zähler. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,34 Prozent am Donnerstag auf minus 0,36 Prozent. Der Euro stand mit 1,0971 US-Dollar in Reichweite seines Tageshochs. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren bislang letzten Referenzkurs am Gründonnerstag auf 1,0867 Dollar festgesetzt.