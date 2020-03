Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion (dpa) | 20.03.20 | Überblick

Reisen abgesagt - Veranstalter ziehen Notbremse, Ferieninseln dicht

HANNOVER/FRANKFURT: Die Coronavirus-Krise trifft Reisende und die Tourismusbranche mit voller Wucht. Mehrere Veranstalter, darunter Branchenprimus Tui, sagten Reisen ab, einige Fluggesellschaften stellen vorerst den Betrieb ein, und Ferieninseln in Deutschland sind für Touristen seit Montag gesperrt. Die Bundesregierung geht zudem davon aus, dass mehrere Tausend Deutsche im Ausland festsitzen. Zu drastischen Maßnahmen griffen Tui und Co. Der weltgrößte Touristikkonzern Tui sagte bis auf weiteres Pauschalreisen, Kreuzfahrten und den Hotelbetrieb ab. Tui Deutschland setzte das Reiseprogramm bis einschließlich 27. März aus. «Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, alle Urlauber wieder zuverlässig nach Hause zu bringen», sagte Marek Andryszak, Vorsitzender der Tui Deutschland Geschäftsführung. Viele Rückflüge würden regulär durchgeführt.

Hohe Nachfrage in Supermärkten: Edeka und Rewe suchen Mitarbeiter

KÖLN: Wegen der hohen Nachfrage infolge der Coronavirus-Krise suchen die großen deutschen Supermarktketten händeringend neue Mitarbeiter. «Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben», sagte Rewe-Chef Lionel Souque am Montag. Auch Edeka und Netto forderten Interessenten auf, sich direkt in der nächsten Filialen zu melden. Die Händler hoffen nicht zuletzt auf Studenten, die wegen der Schließung der Universitäten aktuell nichts zu tun haben. Die Warenversorgung in Deutschland ist nach Angaben der großen Handelsketten trotz gelegentlich leergekaufter Regale weiter gesichert. Deutschlands größter Lebensmittelhändler Rewe betonte, die tägliche Belieferung der Läden mit ausreichend Ware sei gewährleistet. Ähnlich äußerten sich in einer dpa-Umfrage auch Aldi, Real und Kaufland.

Milliarden-Wettbewerbsstrafe für Apple in Frankreich

PARIS: Die französische Wettbewerbsbehörde hat gegen Apple eine Strafe von gut 1,1 Milliarden Euro für aus ihrer Sicht illegale Vertriebsvereinbarungen verhängt. Apple habe sich mit zwei Großhändlern abgesprochen und dadurch den Markt gleichgeschaltet, erklärte Behördenchefin Isabelle de Silva am Montag. Zudem habe der Konzern unter anderem über restriktive Vertragsklauseln dafür gesorgt, dass Geräte von spezialisierten Apple-Händlern nicht günstiger als in seinen eigenen Stores verkauft worden seien. Es gehe um diverse Apple-Produkte wie iPad-Tablets - aber nicht um iPhones. Apple will Widerspruch einlegen. Für die französische Wettbewerbsbehörde Autorité de la Concurrence ist das die bisher höchste Strafe gegen ein einzelnes Unternehmen. Die beiden Großhändler Tech Data und Ingram Micro kamen mit deutlich niedrigeren Strafen von knapp 63 und gut 76 Millionen Euro davon.

Frauen verdienen weiterhin deutlich weniger als Männer

WIESBADEN: Auf dem deutschen Arbeitsmarkt verdienen Frauen weiterhin deutlich weniger Geld als Männer. Im vergangenen Jahr lagen ihre Einkommen im Schnitt 20 Prozent unter denen der Männer, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Das bedeutet zum Vorjahr einen leichten Rückgang der Lücke um einen Prozentpunkt. Diese so genannte Gender Pay Gap fiel im Osten mit 7 Prozent erneut deutlich geringer als im Westen mit 21 Prozent. Rund drei Viertel des Einkommensunterschieds lassen sich laut Bundesamt auf strukturelle Unterschiede in der Erwerbstätigkeit zurückführen. So arbeiten Frauen häufiger in Niedriglohnbranchen und sind auch öfter in Teilzeit oder Minijobs beschäftigt.

Schwache Stahlnachfrage und teurer Umbau drücken Salzgitter ins Minus

SALZGITTER: Der Stahlkonzern Salzgitter muss wegen der schwachen Konjunktur, des teuren Firmenumbaus und der Vorsorge für eine Kartellstrafe einen hohen Verlust verkraften. Für 2019 stand unterm Strich ein Minus von 237,3 Millionen Euro in der Bilanz. Dies teilte das Unternehmen am Montag in Salzgitter mit. Ein Jahr zuvor war noch ein Gewinn von knapp 278 Millionen Euro übrig geblieben. Grund für die Entwicklung sind sowohl äußere als auch interne Faktoren. Salzgitter sprach von «hoher politischer Unsicherheit, verbunden mit mannigfachen Handelskonflikten sowie konjunkturellem Gegenwind». Die Nachfrage sei zurückgegangen, gleichzeitig seien die Kosten für den zentralen Rohstoff Eisenerz zeitweise stark gestiegen. Außerdem drücke weiter Stahl aus Ländern außerhalb der EU auf den europäischen Markt. Dieser ist meist billiger und erhöht wiederum den Preisdruck für die heimischen Produzenten.

Tui stoppt Großteil des Geschäfts - Aktie sackt ab

HANNOVER: Die Coronavirus-Pandemie zwingt den weltgrößten Touristikkonzern Tui zu drastischen Schritten: Der Großteil des Reisegeschäfts wird ausgesetzt, Urlauber werden in die Heimat zurückgeholt. Kunden, die bereits Reisen etwa für die Sommermonate gebucht haben, müssen sich vorerst gedulden - eine kostenfreie Stornierung sei derzeit nicht möglich, sagte ein Sprecher am Montag. Man gehe aber davon aus, den Betrieb in einigen Wochen wieder starten zu können. Auch für Mitarbeiter des Konzerns ändert sich vieles. Tui hatte die Maßnahmen in der Nacht zum Montag angekündigt. Der Konzern aus Hannover will außerdem einen Sparkurs wegen der wirtschaftlichen Schäden durch die Ausbreitung des Covid-19-Erregers einschlagen und beim Bund Staatshilfen als Überbrückung beantragen. Abgesagt wurden bis auf weiteres Pauschalreisen, Kreuzfahrten und der Hotelbetrieb.

Mehr Erdgas in Deutschland verbraucht - aber eigene Förderung sinkt

HANNOVER: In Deutschland haben Verbraucher und Industrie im vergangenen Jahr mehr Erdgas verbraucht - die heimische Förderung ging währenddessen weiter zurück. Wie der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) am Montag in Hannover berichtete, nahm die Gesamtnutzung von Erdgas 2019 um über drei Prozent zu. Ein Grund sei der schrittweise Ausstieg aus der Kohle in der Stromproduktion. Dabei gilt Gas als wichtiger Zwischenträger im langfristig angestrebten Übergang zu nichtfossilen Quellen. Gefördert wurden im vorigen Jahr in der Bundesrepublik nach Verbandsangaben rund 6,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas sowie knapp zwei Millionen Tonnen Erdöl, was «einem moderaten Rückgang gegenüber 2018» entspreche.

Dax stürzt immer tiefer - Notenbankenhilfe verpufft

FRANKFURT/MAIN: Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hat sich am Montag noch verschärft. Der Dax sackte unter die Marke von 9000 Punkte. Am frühen Nachmittag büßte er 9,3 Prozent auf 8369,74 Zähler ein auf den tiefsten Stand seit September 2013. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rutschte um 9,9 Prozent auf 18 252,39 Punkte, fiel wieder unter die Marke von 20 000 Punkten und auf den tiefsten Stand seit Februar 2016. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor fast zehn Prozent. Der Euro erholte sich und wurde zuletzt mit 1,1156 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1104 Dollar festgesetzt.