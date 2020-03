Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.20

BDI: Wegen Coronavirus Risiko für Rezession in Deutschland gestiegen

BERLIN: Die Industrie sieht die Gefahr einer Rezession in Deutschland angesichts massiver Folgen für die Wirtschaft durch den neuartigen Coronavirus erheblich gestiegen. «Das wirtschaftliche Wachstum droht, fast zum Erliegen zu kommen», heißt es im neuen Quartalsbericht des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Dieser liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Komme es nicht zu einer wirtschaftlichen Normalisierung in den von der Epidemie betroffenen Ländern im zweiten Quartal, erwartet der BDI für Deutschland fürs Gesamtjahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Es wäre die erste Rezession der deutschen Wirtschaft seit 2009. Damals waren alle wichtigen Volkswirtschaften in der Folge der globalen Finanzkrise massiv eingebrochen.

Conti geht in heikles Autojahr 2020

HANNOVER: Der weltweite Auto-Abschwung, der Umbruch der Branche und die Risiken der Coronavirus-Epidemie lassen Continental mit großer Sorge ins neue Geschäftsjahr blicken. Der Dax-Konzern aus Hannover meldete am Donnerstag einen Milliardenverlust für 2019 - gleichzeitig muss er sich auf weitere schwierige Monate einstellen. «Die Autoindustrie durchlebt derzeit einen der heftigsten Stürme», sagte Vorstandschef Elmar Degenhart zur Vorstellung der vorläufigen Jahreszahlen. «Die Auswirkungen werden uns noch lange beschäftigen.» 2019 fiel bei dem Zulieferer unterm Strich ein Fehlbetrag von über 1,2 Milliarden Euro an, nachdem er 2018 knapp 2,9 Milliarden Euro verdient hatte. Conti kündigte im Herbst hohe Abschreibungen an, die vor allem das Geschäft mit Innenausstattungen von Autos betreffen.

Coronavirus überschattet Opec-Treffen - Förderkürzung wahrscheinlich

WIEN: Das Ölkartell Opec will auf die wirtschaftlichen Folgen des neuen Coronavirus mit einer deutlichen Kürzung der Rohölförderung reagieren. Die zuständigen Minister der 14 Mitgliedsstaaten machten am Donnerstag in Wien deutlich, dass sie eine Kürzung um 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag im zweiten Quartal anstreben. Eine Million Barrel pro Tag sollen dabei die Opec-Länder einsparen, die fehlenden 500 000 Barrel die zehn Kooperationspartner, darunter Russland. Ob die Partner zustimmen, ist noch ungewiss. Der Ball liegt nun vor allem bei Russland. Am Freitag wird in der großen «Opec+»-Runde weiter verhandelt. Die angestrebte Kürzung entspräche rund 1,5 Prozent der weltweiten Rohölproduktion.

Henkel will sich von weiteren Marken trennen

DÜSSELDORF: Die Geschäfte laufen beim Persil-Hersteller Henkel zurzeit eher mau. Im Waschmittel- und Kosmetikgeschäft belasten der intensive Wettbewerb und die gestiegenen Marketingkosten das Ergebnis. Und die wichtige Klebstoffsparte leidet unter der Konjunkturschwäche in der Automobil- und Elektroindustrie, wie der Konzern am Donnerstag bei der Präsentation der Jahreszahlen mitteilte. Henkel will nun gegensteuern: Unter anderem durch den Verkauf oder die Einstellung weniger erfolgreicher Marken im Konsumgütergeschäft und gezielte Zukäufe. Der Gewinn des Markenartiklers brach im Geschäftsjahr 2019 unter dem Strich um fast zehn Prozent auf 2,1 Milliarden Euro ein. Der Umsatz stieg nur aufgrund von Wechselkurseffekten und Zukäufen noch leicht um 1,1 Prozent auf gut 20 Milliarden Euro.

Handwerk verärgert über Merkel wegen Absage des Spitzentreffens

MÜNCHEN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat durch die Coronavirus-bedingte Absage ihres Spitzentreffens mit der deutschen Wirtschaft das Handwerk verärgert. «Diese Veranstaltung hätte gerade jetzt stattfinden müssen», sagte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), am Donnerstag in München. Für Politik und Wirtschaft sei es wichtig, gemeinsam ein Stück Normalität aufrecht zu erhalten. «Da muss ein Kanzler oder eine Kanzlerin auch erkennen, dass ein Signal wichtig wäre.» Merkel trifft üblicherweise am Rande der Internationalen Handwerksmesse die Spitzen der vier großen Wirtschaftsverbände von Handwerk, Industrie, Arbeitgebern sowie Industrie- und Handelskammern. Nachdem die Handwerksmesse in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Epidemie nicht stattfindet, war auch das Spitzengespräch abgesagt worden.

Umwelthilfe will Genehmigung von Nord Stream 2 prüfen lassen

BERLIN: Die Deutsche Umwelthilfe will die Genehmigung der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 prüfen lassen. Ein entsprechender Antrag sei beim zuständigen Bergamt Stralsund gestellt worden, teilte die Umwelthilfe am Donnerstag mit. Hintergrund ist ein Rechtsgutachten, das von der TU Berlin in Auftrag gegeben wurde. Demnach gibt es vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse «mindestens erhebliche Hinweise» darauf, dass die Methanemissionen der Gasförderung in Europa und Russland tatsächlich deutlich höher seien, als bislang angenommen. Daraus folge eine «relevante Wahrscheinlichkeit» dafür, dass auch die in Zusammenhang mit dem Betrieb von Nord Stream 2 möglichen Methanemissionen heute anders zu bewerten seien, als es in den Genehmigungsverfahren erfolgt sei. Das Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern bestätigte, dass im Bergamt ein Antrag eingegangen sei. Dieser werde nun geprüft.

VW-Patriarchen geben Diess Rückendeckung - weniger Kosten bei E-Autos

WOLFSBURG: Beim Umbau des VW-Konzerns bekommt Vorstandschef Herbert Diess Rückendeckung von der mächtigen Eigentümerfamilie Porsche/Piëch. Die Aufsichtsräte Hans-Michel Piëch und Wolfgang Porsche bekräftigten, hinter der Elektro-Offensive des Managers zu stehen. «Unsere Unterstützung hat er», sagte Piëch der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Er steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Dafür braucht er Kraft, aber auch Unterstützung von allen im Konzern.» Volkswagen investiert Milliarden in die E-Mobilität und setzt dabei vor allem auf reine Elektroantriebe der ID-Fahrzeugfamilie. Daneben werden Hybridmodelle angeboten, die Brennstoffzelle ist derzeit noch kein größeres Thema. Laut einer internen Präsentation rechnet der Konzern damit, dass Autos auf Basis des Modularen Elektrobaukastens (MEB) in den kommenden Jahren für die Nutzer deutlich erschwinglicher werden können - auch wegen der mit dem MEB verbundenen Größenvorteile in der Produktion der Konzernmarken.

Hiobsbotschaft von Continental belastet den Dax

FRANKFURT/MAIN: Ein überraschend schwacher Ausblick des Zulieferers Continental hat am Donnerstag die gesamte Auto-Branche belastet und den Dax mit nach unten gezogen. Im Sog der Conti-Aktien büßten auch die Autowerte BMW, Daimler und Volkswagen an Wert ein. Der deutsche Leitindex verlor am Nachmittag 1,6 Prozent auf 11.932,58 Punkte und beendete die leichte Erholung der vergangenen beiden Tage. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank am Donnerstag um 1,5 Prozent auf 25.700,75 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone verlor fast zwei Prozent. Der Euro legte zu und notierte zuletzt bei 1,1188 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1125 Dollar festgesetzt.